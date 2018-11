dpa-AFX Überblick: POLITIK von Freitag, 30.11.2018 -6.15 Uhr

"Ernsthafte Störung" unterbricht Merkels Flug zum G20-Gipfel

Bonn - Nach einem schwerwiegenden technischen Defekt an ihrer Regierungsmaschine ist Kanzlerin Angela Merkel auf dem Weg zum G20-Gipfel offenbar nur Dank des Könnens des Flugkapitäns unbeschadet in Köln gelandet.



"Es war eine ernsthafte Störung", sagte Merkel in Bonn, wo sie die Nacht verbrachte. Die in Berlin gestartete Maschine musste nach einer Stunde über den Niederlanden umkehren. Der Kapitän sprach von einem technischen Problem, das den Ausfall elektrischer Systeme bewirkt habe. Gegen 4.30 Uhr wollte Merkel nach Madrid und von dort mit einem Linienflug nach Buenos Aires weiterreisen.

Trump zu G20-Treffen in Buenos Aires eingetroffen

Buenos Aires - Nach erheblichen Irritationen und der Absage seines geplanten Treffens mit Russlands Staatschef Wladimir Putin ist US-Präsident Donald Trump zum Gipfeltreffen der G20-Staaten in Buenos Aires eingetroffen. An Bord der Präsidentenmaschine Air Force One kam Trump am Abend mit Ehefrau Melania und seiner Regierungsdelegation auf dem internationalen Flughafen der argentinischen Metropole ein. Trump hatte beim Abflug in Washington bereits im Flugzeug entschieden, das bereits bis ins Detail geplante Treffen mit Putin abzusagen. Als Grund nannte er die Zuspitzung in der Ukraine-Krise.

Bundestag beschließt Nachbesserungen an der Mietpreisbremse

Berlin - Der Bundestag hat eine verschärfte Mietpreisbremse beschlossen, um Wohnungsmieter besser zu schützen. Die Abgeordneten führten eine Auskunftspflicht für Vermieter ein: Diese müssen künftig offenlegen, was der Vormieter gezahlt hat, damit neue Mieter einfacher erkennen können, ob ihre Miete zu hoch ist. Außerdem darf die Miete nach einer Modernisierung innerhalb von sechs Jahren nur noch um maximal drei Euro pro Quadratmeter steigen. Und schließlich dürfen Vermieter nur noch acht Prozent der Modernisierungskosten auf die Mieter umlegen und nicht mehr elf Prozent wie bisher.

Bericht: Sicherheitsbehörden entdecken neue Cyberattacke

Berlin - Die Sicherheitsbehörden haben einen neuen Angriff einer Hackergruppe bemerkt. Mehrere Bundestagsabgeordnete wurden über ihren Partei-Mailaccount attackiert, berichtet "Der Spiegel". Demnach sollen auch die Bundeswehr und mehrere Botschaften betroffen gewesen sein. Der letzte Angriff wurde dem Bericht zufolge am 14. November bemerkt. Hinter dem Hackerangriff soll nach ersten Erkenntnissen die Gruppe "Snake" stecken. Computerexperten sagen ihr Verbindungen zu russischen Geheimdiensten nach.

Höhere Beiträge zur Pflegeversicherung

Berlin - Die Pflegeversicherung wird teurer: Zum 1. Januar steigt der Beitragssatz um 0,5 Prozentpunkte. Das beschloss der Bundestag am Abend. Ab dem kommenden Jahr werden damit 3,05 Prozent des Bruttolohns als Pflegebeitrag fällig. Kinderlose müssen 3,3 Prozent zahlen. Dadurch werden jährliche Mehreinnahmen von 7,6 Milliarden Euro erwartet. "Gute Pflege muss uns etwas wert sein", sagte Gesundheitsstaatssekretär Thomas Gebhart und sprach von einem "absolut notwendigen Schritt".

ARD-Umfrage: Nur wenige wollen Spahn als CDU-Vorsitzenden

Berlin - Wer soll Angela Merkel an der Spitze der CDU folgen? Einer ARD-Umfrage zufolge wünschen sich die meisten Annegret Kramp-Karrenbauer. 39 Prozent der Befragten trauen ihr den CDU-Vorsitz am ehesten zu, heißt es im Deutschlandtrend. Von den CDU-Anhängern entschieden sich 48 Prozent für "AKK". Deutlich weniger wünschen sich Jens Spahn an der CDU-Spitze. Unter allen Befragten kommt Spahn auf neun Prozent, unter den CDU-Anhängern nur auf zwei Prozent. Von allen Befragten würden sich 26 Prozent für Friedrich Merz entscheiden, unter den CDU-Anhängern sind es 35 Prozent./n1/DP/fba