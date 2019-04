dpa-AFX Überblick: POLITIK vom 02.04.2019 - 6.15 Uhr

Unterhaus: Wieder keine Einigung auf Brexit-Alternative

London - Auch im zweiten Anlauf hat sich das britische Parlament nicht auf eine Alternative zum EU-Austrittsabkommen von Premierministerin Theresa May einigen können.



Das Unterhaus lehnte alle vier zur Abstimmung stehenden Vorschläge für eine engere Anbindung an die EU nach dem Brexit oder ein zweites Referendum ab. Kommt das völlig zerstrittene Parlament nicht bald zu einer Einigung, drohen ein Austritt aus der Europäischen Union ohne Abkommen am 12. April oder eine erneute Verschiebung des EU-Austritts - mit einer Teilnahme der Briten an der Europawahl Ende Mai als Folge.

EU-Politiker: Ungeregelter Brexit fast unausweichlich

Brüssel - EU-Politiker haben entsetzt auf die erneute Ablehnung aller Brexit-Optionen im britischen Unterhaus reagiert. "Ein harter Brexit wird nun fast unausweichlich", twitterte Guy Verhofstadt, der Brexit-Beauftragte des Europaparlaments. "Am Mittwoch hat Großbritannien die letzte Chance, die Blockade zu durchbrechen oder in den Abgrund zu blicken." Das Kabinett tagt bereits heute wieder. Das britische Parlament hatte von den vier verschiedenen Optionen des EU-Austritts die über einen Verbleib in der Zollunion nur denkbar knapp abgelehnt: 273 Abgeordnete stimmten dafür, 276 dagegen.

"Herzstück" der UN: Deutschland leitet Sicherheitsrat

New York - Zum ersten Mal seit fast sieben Jahren hat Deutschland für einen Monat den Vorsitz im UN-Sicherheitsrat. Bundesaußenminister Heiko Maas leitete in New York erstmals eine Sitzung des wichtigsten Gremiums der Vereinten Nationen. Thema war der Schutz humanitärer Helfer in Konflikten. Maas nannte das Gremium das "Herzstück" der Vereinten Nationen und betonte die Verantwortung, die nun auf Deutschland zukomme. Wegen einer Reifenpanne an seinem Regierungsflieger kam der SPD-Politiker allerdings zu spät am UN-Hauptquartier an und verpasste den Auftakt der Sitzung.

Große Mehrheit hält Klimaschutz für dringliche Aufgabe

Gütersloh - Soziale und ökologische Probleme in den Kommunen halten immer mehr Menschen für besonders wichtig. Nach einer Umfrage der Bertelsmann Stiftung gaben neun von zehn Befragten den Klimaschutz als besonders dringliche Aufgabe an, 13 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Weitere häufig genannte lokale Herausforderungen waren die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, Müllreduzierung und Armutsbekämpfung. Noch ein Ergebnis: Großstädter gehen häufiger davon aus, dass Armut in den vergangenen zehn Jahren zugenommen hat.

Urteil im Meineid-Prozess gegen Frauke Petry erwartet

Dresden - Im Meineid-Prozess gegen die frühere AfD-Chefin Frauke Petry wird heute das Urteil erwartet. In ihrem Plädoyer rückte die Staatsanwaltschaft vom Vorwurf des Vorsatzes ab und forderte eine Geldstrafe in Höhe von 10 500 Euro wegen fahrlässigen Falscheides. Folgt das Gericht den Argumenten, muss Petry nicht den Verlust ihrer Abgeordnetenmandate befürchten. Die Verteidigung fordert Freispruch. Petry wird vorgeworfen, vor dem Wahlprüfungsausschuss des sächsischen Landtags falsch ausgesagt und die Angaben beeidet zu haben.

Athen und Skopje: Historisches Treffen der Regierungschefs

Skopje - Die Ministerpräsidenten Nordmazedoniens und Griechenlands, Zoran Zaev und Alexis Tsipras, kommen heute in Skopje zu einem historischen Treffen zusammen. Zum ersten Mal in der Geschichte besucht ein griechischer Regierungschef das nördliche Nachbarland. Die beiden Politiker hatten den Streit um den Namen des kleinen Nachbarn Griechenlands beigelegt. Athen wollte das Balkanland nicht unter seinem Namen Mazedonien anerkennen, weil eine nordgriechische Provinz ebenso heißt. Seit dem 12. Februar heißt die frühere Teilrepublik Jugoslawiens offiziell Nordmazedonien./n1/DP/zb