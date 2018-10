dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 31.10.2018

USA: Arbeitskosten steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Arbeitskosten im dritten Quartal stärker als erwartet gestiegen.



Der entsprechende Index sei um 0,8 Prozent im Vergleich zum Vorquartal geklettert, teilte das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mit. Ökonomen hatten im Schnitt einen Zuwachs um 0,7 Prozent erwartet. Im zweiten Quartal waren die Arbeitskosten um 0,6 Prozent gestiegen.

ROUNDUP: Inflation steigt in der Eurozone auf den höchsten Stand seit Ende 2012

LUXEMBURG - Die Inflation in der Eurozone hat im Oktober etwas angezogen und den höchsten Wert seit Ende 2012 erreicht. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) seien um 2,2 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mit. Dies ist die höchste Rate seit Dezember 2012. Im September hatte die Jahresinflationsrate noch bei 2,1 Prozent gelegen. Volkswirte hatten mit dem Anstieg der Rate gerechnet.

USA: Privatbeschäftigung steigt deutlich

WASHINGTON - Die Lage am amerikanischen Arbeitsmarkt bleibt außergewöhnlich gut. Nach Zahlen des Dienstleisters ADP wurden in der Privatwirtschaft im Oktober 227 000 neue Jobs geschaffen. Das ist der höchste Zuwachs seit Februar. Analysten hatten mit einem deutlich schwächeren Anstieg um 187 000 Arbeitsplätze gerechnet. Allerdings wurde der Zuwachs im Vormonat September leicht von 230 000 auf 218 000 Stellen korrigiert.

ROUNDUP: Mindestlohn für Millionen Beschäftigte steigt zwei Mal

BERLIN - Der gesetzliche Mindestlohn für Millionen Arbeitnehmer in Deutschland wird in den kommenden beiden Jahren zwei Mal erhöht. Zum 1. Januar 2019 steigt er von derzeit 8,84 Euro auf 9,19 Euro pro Stunde und zum 1. Januar 2020 weiter auf 9,35 Euro. Das beschloss das Bundeskabinett am Mittwoch in einer entsprechende Verordnung von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Die Anhebung folgt einem Votum, das die zuständige Kommission aus Vertretern von Arbeitgebern, Gewerkschaften und Wissenschaft im Juni gefasst hat. Unabhängig davon flammte die Debatte über eine höhere Untergrenze von 12 Euro neu auf.

ROUNDUP: Italiens Notenbankchef kritisiert Regierungskurs

ROM - Der Chef der italienischen Notenbank, Ignazio Visco, hat den Regierungskurs steigender Haushaltsdefizite kritisiert. "Der Wachstumsunterschied zwischen Italien und dem Rest des Euroraums ist ein strukturelles Problem, das nicht durch die Geldpolitik oder eine Ausweitung des Staatshaushalts gelöst werden kann", sagte Visco am Mittwoch in Rom. Die hohe Staatsschuld Italiens, rund 130 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung, bezeichnete Visco zwar als nachhaltig. Jedoch müsse alles dafür getan werden, dass das auch so bleibe.

USA: Chicago-Einkaufsmanagerindex fällt zum dritten Mal in Folge

CHICAGO - In den USA hat sich in der Region Chicago das Geschäftsklima im Oktober weiter eingetrübt. Der entsprechende Indikator fiel um 2,0 Punkte auf 58,4 Zähler, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Mittwoch in Chicago mitteilte. Es ist der dritte Rückgang in Folge. Analysten hatten mit einem erneuten Rücksetzer gerechnet, allerdings nur auf 60,0 Punkte. Werte über 50 Punkten signalisieren ein Wachstum der wirtschaftlichen Aktivität, Werte darunter eine Schrumpfung.

ROUNDUP 2: Scholz für zwölf Euro Mindestlohn

BERLIN - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat seine Forderung nach einem deutlich höheren Mindestlohn bekräftigt. Er finde, "dass 12 Euro Mindestlohn angemessen sind", schrieb der stellvertretende SPD-Vorsitzende und Vizekanzler in einem Gastbeitrag für "bild.de". "Am Lohn sollten Unternehmen nicht sparen." Derzeit liegt der Mindestlohn bei 8,84 Euro. Er soll 2019 auf 9,19 Euro und 2020 auf 9,35 Euro steigen. Das Bundeskabinett beschloss am Mittwoch eine entsprechende Verordnung.

Eurozone: Arbeitslosenquote weiter auf niedrigstem Wert seit 2008

LUXEMBURG - In der Eurozone hat sich die Arbeitslosigkeit wie erwartet nicht verändert. Im September lag die Arbeitslosenquote unverändert bei 8,1 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Damit verharrt die Quote bereits seit drei Monaten in Folge auf dem niedrigsten Niveau seit November 2008. Volkswirte hatten mit der Entwicklung gerechnet.

ROUNDUP: Japans Zentralbank bleibt auf Kurs

TOKIO - Japans Zentralbank hält angesichts einer hartnäckig niedrigen Inflation und der Sorge über Handelsspannungen an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest. Das entschied die Bank of Japan (BoJ) am Mittwoch nach zweitägigen Beratungen. Geschäftsbanken können sich damit weiter so gut wie kostenlos Geld bei der Notenbank besorgen, Kredite für Investitionen der Wirtschaft und für Verbraucher sollen billig bleiben. Der sogenannte kurzfristige Einlagensatz liegt weiter bei minus 0,1 Prozent.

Spaniens Wirtschaft weiter auf robustem Wachstumskurs

MADRID - Die spanische Wirtschaft hat ihr vergleichsweise hohes Wachstumstempo im Sommer halten können. Im dritten Quartal sei die Wirtschaftsleistung im Quartalsvergleich um 0,6 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt INE am Mittwoch nach einer ersten Schätzung mit. Analysten hatten für die Monate Juli bis September mit diesem Zuwachs gerechnet.

Frankreich: Inflationsrate stagniert im Oktober

PARIS - In Frankreich hat die Inflation im Oktober überraschenderweise nicht angezogen. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) seien um 2,5 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat gestiegen, wie das nationale Statistikamt Insee am Mittwoch nach einer ersten Schätzung mitteilte. Bereits im Vormonat hatte die Jahresinflationsrate auf diesem Niveau gelegen. Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 2,6 Prozent gerechnet.

Deutsche Einzelhändler legen beim Umsatz nur leicht zu

WIESBADEN - Der deutsche Einzelhandel hat bei den Umsatz im September schwächer als erwartet zugelegt. Die Erlöse legten real (preisbereinigt) geringfügig um 0,1 Prozent im Monatsvergleich zu, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet.

Italien: Verbraucherpreise steigen schwächer als erwartet

ROM - Die Verbraucherpreise in Italien sind im Oktober schwächer gestiegen als erwartet. Nach europäischer Rechnung (HVPI) habe es im Jahresvergleich einen Zuwachs um 1,7 Prozent gegeben, teilte das Statistikamt Istat am Mittwoch nach einer ersten Schätzung mit. Analysten hatten mit einer etwas stärkeren Inflationsrate von 1,8 Prozent gerechnet.

