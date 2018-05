dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 31.05.2018

ROUNDUP/Eurozone: Inflation steigt stark und erreicht EZB-Zielwert

LUXEMBURG - Die Inflation im Euroraum hat sich im Mai überraschend stark beschleunigt.



Die Verbraucherpreise stiegen im Mai um 1,9 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg laut einer ersten Schätzung mitteilte. Das ist der höchste Stand seit April 2017. Im Vormonat hatte die Jahresinflationsrate bei 1,2 Prozent gelegen. Volkswirte hatten im Mai im Schnitt nur eine Rate von 1,6 Prozent erwartet.

ROUNDUP: EU kündigt Vergeltungszölle auf US-Produkte an

BRÜSSEL - Die EU wird mit Vergeltungszöllen auf die von den USA angekündigten Sonderzölle auf europäische Stahl- und Aluminiumprodukte reagieren. Wie EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am Donnerstag angekündigte, wird zudem Klage bei der Welthandelsorganisation WTO eingereicht. "Die USA lassen uns keine andere Wahl", kommentierte er. "Das ist ein schlechter Tag für den Welthandel."

Deutsche Industrie: Trump handelt 'selbstzerstörerisch'

BERLIN - Die deutsche Industrie hat nach der Zoll-Entscheidung der USA vor massiven Folgen gewarnt. "Mit der Eskalation in einem von ihm selbst initiierten Zollstreit riskiert US-Präsident Trump einen Rückschlag der transatlantischen Partnerschaft um viele Jahrzehnte", sagte BDI-Präsident Dieter Kempf am Donnerstag in Berlin. "Sein kompromissloses Vorgehen ist kurzsichtig und selbstzerstörerisch."

CDU-Wirtschaftsflügel warnt vor 'Flächenbrand' bei Zöllen

BERLIN - Der CDU-Wirtschaftsflügel hat im Handelskonflikt mit den USA vor einem "Flächenbrand" gewarnt. "Ich baue immer noch darauf, dass es gelingt, einen Handelskrieg zu vermeiden, denn dieser würde viele Tausende Arbeitsplätze in den USA und in Europa bedrohen", sagte der wirtschaftspolitische Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion, Joachim Pfeiffer. "Es ist grundfalsch und brandgefährlich, dass die USA nun auch gegen die EU Schutzzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe verhängen." Es drohe eine Spirale des Protektionismus in Gang gesetzt zu werden. Die EU müsse die USA umgehend bei der Welthandelsorganisation verklagen.

In Spanien zeichnet sich Mehrheit für Sturz von Rajoy ab

MADRID - Im spanischen Parlament zeichnet sich eine Mehrheit für einen Sturz des konservativen Regierungschefs Mariano Rajoy ab. Die kleine Baskisch-Nationalistische Partei (PNV) habe am Donnerstag angekündigt, bei der Abstimmung am Freitag dem konstruktiven Misstrauensantrag des Sozialistenchefs Pedro Sánchez zu einer Mehrheit verhelfen zu wollen, berichtete das spanische Fernsehen unter Berufung auf die beteiligten Parteien.

Arbeitgeber sehen nach Zoll-Entscheidung 'Zäsur' im Handel mit USA

BERLIN - Der Arbeitgeberverband BDA sieht in der Zoll-Entscheidung der USA eine "Zäsur" im transatlantischen Handel. Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer erklärte am Donnerstag in Berlin: "Galten die USA über Jahrzehnte als Champion der offenen Märkte und des freien Wettbewerbs, setzt die Trump-Regierung eine gefährliche Spirale des Protektionismus in Gang." Die EU müsse nun die Chance ergreifen, sich als starker und selbstbewusster Wirtschaftsraum neu aufzustellen. "Insofern ist es folgerichtig, dass die EU zum Beispiel mit Australien und Neuseeland in den kommenden Jahren umfassende Freihandelsabkommen abschließen möchte."

EU und Japan fürchten mögliche US-Zölle auf Autos

PARIS - Die EU und Japan warnen bereits vor "beträchtlichen Turbulenzen auf dem Weltmarkt", falls die USA Einfuhrzölle auf Autos verhängen sollten. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor, die nach dem Treffen von EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström mit dem japanischen Handelsminister Hiroshige Seko in Paris veröffentlicht wurde.

Mexiko kündigt Vergeltungszölle auf US-Produkte an

MEXIKO-STADT - Die mexikanische Regierung hat als Reaktion auf die von den USA geplanten Sonderzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte Vergeltungszölle auf US-Güter angekündigt. Diese sollen unter anderem für Flachstahl, Leuchten, diverse Fleisch- und Käseprodukte sowie Äpfel, Trauben und Blaubeeren gelten, wie das mexikanische Wirtschaftsministerium am Donnerstag mitteilte. Die Zölle sollen demnach ab 1. Juni in Kraft treten.

USA: Schwebende Hausverkäufe überraschend gefallen

WASHINGTON - In den USA sind die noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im April überraschend gefallen. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe sanken zum Vormonat um 1,3 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet. Im Vormonat waren sie im Monatsvergleich um revidierte 0,6 Prozent (zunächst 0,4 Prozent) gestiegen.

USA: Chicago-Einkaufsmanagerindex hellt sich überraschend stark auf

CHICAGO - In den USA hat sich in der Region Chicago das Geschäftsklima im Mai überraschend stark aufgehellt. Der entsprechende Indikator stieg um 5,1 Punkte auf 62,7 Zähler, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Donnerstag in Chicago mitteilte. Analysten hatten lediglich einen Anstieg auf 58,3 Punkte erwartet.

EZB-Rat Smets: Steigende Zuversicht in Erreichen des Inflationsziels

FRANKFURT - EZB-Ratsmitglied Jan Smets rechnet trotz der jüngsten Konjunkturabkühlung und der Italien-Krise mit einem soliden Wachstum und einem Erreichen des Inflationsziels der Notenbank. Er sei zuversichtlich, dass sich die Teuerung auf absehbare Zeit nachhaltig dem Zielwert von unter, aber nahe zwei Prozent annähern werde, sagte der Chef der belgischen Notenbank in einem am Donnerstag vorab veröffentlichten Interview mit der "Börsen-Zeitung". Das könnte dann auch die Tür öffnen für eine weitere Normalisierung der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB).

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend deutlich gesunken. In der vergangenen Woche lag die Zahl der Erstanträge bei 221 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Dies sind 13 000 weniger als in der Woche zuvor. Volkswirte hatten mit 228 000 Anträge gerechnet.

Moscovici warnt vor 'Gerüchten' über Wirtschaft Italiens

BRÜSSEL - EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici hat die wirtschaftliche Entwicklung Italiens gelobt und vor Spekulationen über etwaige Schwierigkeiten gewarnt. Italien habe wieder Wachstum, schwindende Arbeitslosigkeit und absehbar eine leicht sinkende Verschuldungsrate, sagte Moscovici am Donnerstag. "Das sind reale Verbesserungen, die die Anstrengungen der italienischen Bürger und der Unternehmen in den vergangenen Jahren widerspiegeln", sagte der Kommissar. Er erinnere an die Fakten, um "unbegründete Gerüchte" zu zerstreuen.

Italien: Inflation legt stärker als erwartet zu

ROM - In Italien hat die Inflation im Mai stärker als erwartet zugelegt. Die Verbraucherpreise, gemessen am europäischen Verbraucherpreisindex HVPI, sind im Vergleich zum Vorjahr um 1,1 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag in Rom laut einer ersten Schätzung mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsrate nur bei 0,6 Prozent gelegen. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg der Rate auf 0,9 Prozent gerechnet.

Eurozone: Arbeitslosigkeit fällt auf tiefsten Stand seit über neun Jahren

LUXEMBURG - Der Arbeitsmarkt der Eurozone profitiert weiter vom robusten Wirtschaftsaufschwung im gemeinsamen Währungsraum. Im April fiel die Arbeitslosenquote auf 8,5 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit Dezember 2008. Allerdings wurde die Quote für März um 0,1 Prozentpunkte auf 8,6 Prozent nach oben revidiert.

Frankreich: Inflation über 2 Prozent - Stärkste Teuerung seit mehr als 5 Jahren

PARIS - In Frankreich hat die Inflation im Mai überraschend stark zugelegt und den höchsten Stand seit mehr als fünf Jahren erreicht. Im Jahresvergleich seien die nach europäischer Methode erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) um 2,3 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag nach einer ersten Schätzung in Paris mit. Das ist die höchste Inflationsrate seit August 2012.

