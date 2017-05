dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 31.05.2017

USA: Chicago-Einkaufsmanagerindex überraschend deutlich gefallen

CHICAGO - In den USA hat sich das Geschäftsklima in der Region Chicago im Mai deutlicher verschlechtert als erwartet.



Der entsprechende Index sei von 58,3 Punkten im Vormonat auf 55,2 Punkte gefallen, teilte die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Mittwoch in Chicago mit. Das ist der schwächste Wert seit Januar. Experten hatten einen Indexstand von 57,0 Punkten erwartet.

USA: Schwebende Hausverkäufe sinken überraschend weiter

WASHINGTON - In den USA hat es bei der Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe überraschend einen weiteren Dämpfer gegeben. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe fielen im April zum Vormonat um 1,3 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten hingegen einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet.

ROUNDUP: Inflation im Euroraum geht deutlich zurück

LUXEMBURG - Der Preisauftrieb im Euroraum hat sich im Mai wieder deutlich abgeschwächt. Nach Zahlen des Statistikamts Eurostat vom Mittwoch lagen die Verbraucherpreise 1,4 Prozent höher als vor einem Jahr. Im April hatte die Inflationsrate noch bei 1,9 Prozent gelegen. Analysten hatten zwar mit einem Rückgang gerechnet, allerdings nur auf 1,5 Prozent. Die rückläufige Teuerung nimmt Druck von der Europäischen Zentralbank (EZB), ihre extrem lockere Geldpolitik zu straffen.

Deutschland: Einzelhandelsumsatz geht leicht zurück

WIESBADEN - Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im April leicht zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte, lagen die Erlöse preisbereinigt (real) 0,2 Prozent tiefer als im Vormonat. Analysten hatten dagegen im Mittel einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Nominal, also inklusive Preisveränderungen, sanken die Umsätze um 0,3 Prozent.

ROUNDUP 3: Arbeitslosenzahl erstmals seit 1991 unter 2,5-Millionen-Marke

NÜRNBERG - Der Frühjahrsaufschwung und die boomende Wirtschaft haben die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland im Mai erstmals seit 26 Jahren unter die 2,5-Millionen-Marke gedrückt. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) waren in dem Monat 2,498 Millionen Männer und Frauen ohne Arbeit. Das sind 71 000 weniger als im April und 166 000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 5,6 Prozent. Auch ohne den Saisoneffekt wäre die Mai- Erwerbslosigkeit gesunken. Zuletzt hatte die Zahl der Erwerbslosen im April 1991 die Marke von 2,5 Millionen unterschritten.

Italien: Inflation schwächt sich deutlich ab

ROM - In Italien ist die Inflation ähnlich wie in anderen wichtigen Volkswirtschaften der Eurozone wieder auf dem Rückzug. Die zu europäischen Vergleichszwecken erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) seien um 1,5 Prozent zum Vorjahresmonat gestiegen, teilte das Statistikamt Istat am Mittwoch mit. Volkswirte hatten dies erwartet.

Frankreich: Inflation fällt unter ein Prozent

PARIS - Die Inflation in Frankreich hat sich im Mai deutlich abgeschwächt. Die nach europäischer Methode berechneten Verbraucherpreise (HVPI) seien zum Vorjahresmont um 0,9 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Mittwoch mit. Dies ist die niedrigste Inflationsrate in diesem Jahr. Im April hatte die Teuerung noch bei 1,4 Prozent gelegen. Volkswirte hatten für Mai eine Rate von 1,1 Prozent erwartet.

Japan: Stärkste Industrieproduktion seit 6 Jahren - Notenbank bleibt auf Kurs

TOKIO - Lichtblick aus Japans Wirtschaft: In der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt ist die Industrieproduktion im April so stark wie seit fast sechs Jahren nicht mehr gewachsen. Die Produktion habe im Monatsvergleich um 4,0 Prozent zugelegt, teilte das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie am Mittwoch in Tokio mit. So stark war die japanische Industrieproduktion seit dem Juni 2011 nicht mehr gewachsen. Trotz der konjunkturellen Erholung hält die japanische Notenbank weiter an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest.

Stimmung in Chinas Industriebetrieben bleibt im Mai stabil

PEKING - Die Stimmung in den Chefetagen chinesischer Industriebetriebe bleibt eher zuversichtlich. Der offizielle Einkaufsmanagerindex (PMI) im herstellenden Gewerbe lag im Mai bei 51,2 Punkten, wie Chinas Statistikamt am Mittwoch in Peking berichtete. Damit hat sich der wichtige Frühindikator im Vergleich zum Vormonat nicht verändert, entwickelte sich aber besser als von Analysten erwartet, die mit einem Rückgang gerechnet hatten. Liegt der PMI über der Grenze von 50 Punkten, ist von einer Expansion der Industrie auszugehen. Darunter muss mit einer Kontraktion gerechnet werden. Weiter zulegen im Vergleich zum Vormonat konnte der Dienstleistungssektor des Landes. Der PMI-Teilindikator für das nicht-verarbeitende Gewerbe legte von 54 auf 54,5 Punkte zu.

China trotzt verringerter Kreditwürdigkeit: Yuan klettert auf Halbjahreshoch

HONG KONG/FRANKFURT - Nach der ersten Bonitätsabstufung durch die Ratingagentur Moody's seit fast 30 Jahren ist von Wertverlusten bei Chinas Landeswährung nichts zu sehen. Im Gegenteil: Der Yuan ist auf Klettertour, hat allein am Mittwoch im Verhältnis zum US-Dollar mehr als ein halbes Prozent zugelegt und erreichte den stärksten Wert seit über einem halben Jahr. Zuletzt war ein Dollar nur noch rund 6,81 Yuan wert. Händler führen den Wertzuwachs unter anderem darauf zurück, dass Spekulanten, die zuvor auf einen Wertverfall des Yuan gewettet hatten, sich nun gezwungen sehen ihre Positionen aufzulösen.

Indische Wirtschaft startet nach Bargeldreform schwach ins Jahr 2017

NEU DELHI - Nach einer radikalen Bargeldreform ist die indische Wirtschaft mit enttäuschendem Wachstum ins Jahr 2017 gestartet. Von Januar bis März habe die Wirtschaft um 6,1 Prozent zugelegt, teilte die Regierung am Mittwoch in Neu Delhi. Das ist gut ein Prozentpunkt weniger als im Schlussquartal 2016 und das schwächste Wachstum seit Ende 2014. Experten hatten stattdessen im Mittel mit einer ungedämpften Fortsetzung des Wachstumskurses gerechnet.

Griechischer Finanzminister wirft Gläubigern Doppelmoral vor

ATHEN/FRANKFURT - Gut zwei Wochen vor der entscheidenden Sitzung der Eurogruppe zum Abbau der griechischen Schulden hat Athens Finanzminister, Euklid Tsakalotos, ein Ende des Streits zwischen dem Internationalen Währungsfonds (IWF) sowie Deutschland und anderen Gläubigern gefordert. Den europäischen Kreditgebern warf er vor, unterschiedliche Bewertungsmaßstäbe zu verwenden.

ROUNDUP/Erneut schwache Umfrage für Premierministerin May - Pfund gibt nach

LONDON - Bei der Parlamentswahl in Großbritannien könnten die regierenden Tories einer Umfrage zufolge ihre Mehrheit im Unterhaus verlieren. Die Partei von Premierministerin Theresa May könnte bei der Wahl am 8. Juni 20 ihrer 330 Sitze einbüßen, wie aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov für die britische "Times" (Mittwoch) hervorgeht. Für eine Mehrheit im Unterhaus wären 326 Sitze nötig. Am Devisenmarkt stand das britische Pfund unter Verkaufsdruck.

