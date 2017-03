dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 31.03.2017

USA: Michigan-Konsumklima hellt weniger als erwartet auf

MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im März schwächer als erwartet aufgehellt.



Das Konsumklima der Universität von Michigan

USA: Chicago-Einkaufsmanagerindex steigt überraschend weiter

CHICAGO - In den USA hat sich das Geschäftsklima in der Region Chicago im März überraschend weiter aufgehellt. Der entsprechende Index sei von 57,4 Punkten im Vormonat auf 57,7 Punkte gestiegen, teilte die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Freitag in Chicago mit. Er erreichte damit das höchste Niveau seit Anfang 2015. Volkswirte hatten hingegen mit einem Rückgang auf 56,9 Punkte gerechnet.

USA: Private Konsumausgaben steigen schwächer als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Konsumausgaben der privaten Haushalte im Februar weniger stark gestiegen als erwartet. Die Ausgaben erhöhten sich zum Vormonat um 0,1 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Freitag mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs um 0,2 Prozent gerechnet. Der Anstieg folgt auf ein Plus von 0,2 Prozent im Januar.

Notenbanker Dudley signalisiert weitere Leitzinsanhebungen in den USA

NEW YORK - Der Chef der regionalen Notenbank von New York, William Dudley, hat Signale für weitere Zinserhöhungen gegeben. "Einige weitere Leitzinsanhebungen in diesem Jahr erscheinen sinnvoll", sagte Dudley am Freitag dem Fernsehsender Bloomberg TV. Wie viele Zinserhöhungen es werden könnten, sagte das Mitglied der US-Notenbank Fed aber nicht. "Die Zahl der Zinserhöhungen im Jahr 2017 hängt von der Datenentwicklung ab", so der Notenbanker.

ROUNDUP/Eurozone: Inflationsrate fällt deutlich unter EZB-Inflationsziel

LUXEMBURG - Die Inflationsrate im Euroraum ist im März wieder deutlich unter den Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von knapp zwei Prozent gefallen. Die von einigen Beobachtern zuletzt geschürten Zinserhöhungsspekulationen erhielten einen Dämpfer. Ökonomen erwarten im Jahresverlauf einen weiteren Rückgang der Inflationsrate.

Frankreich: Inflationsrate unverändert im März

PARIS - In Frankreich hat sich die Inflationsrate im März nicht verändert. Die Verbraucherpreise seien um 1,4 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Freitag in Paris mit. Bereits im Februar hatte die Rate bei 1,4 Prozent gelegen. Volkswirte hatten die Entwicklung erwartet. Die Daten beziehen sich auf den für europäische Zwecke erhobenen Verbraucherpreisindex HVPI.

Italien: Inflation geht deutlich zurück

ROM - In Italien hat sich die Inflation im März deutlich abgeschwächt. Die zu europäischen Vergleichszwecken erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) legten nur um 1,3 Prozent zum Vorjahr zu, wie das Statistikamt Istat am Freitag nach einer ersten Schätzung mitteilte. Experten waren wie im Februar von einer Inflationsrate von 1,6 Prozent ausgegangen. Im Vormonat hatte die Teuerung das höchste Niveau seit März 2013 erreicht.

Britische Wirtschaft wächst trotz Brexit kräftig

LONDON - Die Wirtschaft Großbritanniens bleibt trotz des angestrebten Austritts aus der Europäischen Union weiter auf kräftigem Wachstumskurs. Im vierten Quartal 2016 habe die Wirtschaftsleistung um 0,7 Prozent zum Vorquartal zugelegt, teilte das nationale Statistikamt ONS am Freitag nach endgültigen Daten mit. Damit wurde eine vorangegangene Schätzung wie von Experten erwartet bestätigt.

ROUNDUP 3: Frühjahrsaufschwung drückt deutsche Arbeitslosigkeit auf Rekordtief

NÜRNBERG - Ein unerwartet kräftiger Frühjahrsaufschwung hat die Zahl der Arbeitslosen im März auf ein Rekordtief sinken lassen. Mit 2,662 Millionen verzeichnete die Bundesagentur für Arbeit (BA) die niedrigste März-Arbeitslosigkeit seit 1991. Es seien 100 000 weniger Jobsuchende als im Februar und sogar 183 000 weniger als vor einem Jahr, informierte der designierte Vorstandschef der Bundesagentur, Detlef Scheele, am Freitag. Die Arbeitslosenquote sank um 0,3 Punkte auf 6,0 Prozent.

Deutschland verringert Schuldenberg - Schuldenquote sinkt auf 68,3 Prozent

FRANKFURT - Deutschland hat seinen Schuldenberg dank sprudelnder Steuereinnahmen und extrem niedriger Zinsen ein Stück weit abgetragen. Im vergangenen Jahr seien die Staatsschulden um 18 Milliarden Euro auf rund 2,140 Billionen Euro gesunken, teilte die Bundesbank am Freitag mit. Im Vergleich zum Höchststand im Jahr 2012 sind die Staatsschulden damit um insgesamt 65 Milliarden Euro gefallen.

Japan: Wichtiger Preisindex steigt erstmals seit 2015 zweimal hintereinander

TOKIO - Hoffnungsschimmer für Japans Notenbankchef Haruhiko Kuroda: Im Februar zog der bei den Währungshütern besonders im Fokus stehende Preisindex für Konsumgüter ohne frische Lebensmittel erneut an. Der Indikator konnte damit erstmals seit Ende 2015 zweimal hintereinander zulegen. Im Februar seien die Preise in dieser Abgrenzung im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozent gestiegen, teilte die Regierung am Freitag in Tokio mit. Der Anstieg kommt aber nicht überraschend. Experten hatten mit einem Plus in dieser Größenordnung gerechnet.

Japans Industrie legt im Februar wieder deutlich zu - Erwartungen übertroffen

TOKIO - Japans Industrie hat sich im Februar wieder von ihrem Rückschlag zum Jahresauftakt erholt. Die Industrieproduktion sei im Februar im Vergleich zum Vormonat um 2,0 Prozent gestiegen, teilte die Regierung am Freitag in Tokio mit. Experten hatten im Schnitt nur mit einem Anstieg von 1,2 Prozent gerechnet. Im Januar war die Industrieproduktion im Monatsvergleich noch überraschend um 0,4 Prozent gesunken.

China: Stimmung in staatlichen Industriekonzernen steigt auf Mehrjahreshoch

PEKING - Bei den staatlichen chinesischen Industriebetrieben ist die Stimmung so gut wie seit Jahren nicht mehr. Das deutet auf eine weitere Belebung der Industrieproduktion hin. Der staatliche Einkaufsmanagerindex stieg im März leicht von 51,6 Punkten im Februar auf 51,8 Punkte, teilte die nationale Statistikbehörde am Freitag in Peking mit. Dies ist der höchste Stand seit April 2012. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 51,7 Punkte gerechnet.

Türkische Wirtschaft wuchs 2016 trotz Putschversuchs um 2,9 Prozent

ISTANBUL - Die türkische Wirtschaft hat im letzten Quartal 2016 überraschend zugelegt und im Gesamtjahr trotz des Putschversuches ein Wachstum von 2,9 Prozent verzeichnet. Das teilte das Statistikamt am Freitag mit. Im vierten Quartal lag das Wachstum demnach bei 3,5 Prozent, nachdem die Wirtschaft im Quartal davor erstmals seit dem Krisenjahr 2009 geschrumpft war (minus 1,3 Prozent). Im Jahresvergleich hat sich die Konjunktur indes deutlich abgeschwächt: 2015 hatte das Schwellenland ein Wachstum von 6,1 Prozent erzielt.

