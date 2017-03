dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 30.03.2017

ROUNDUP: US-Wirtschaft wächst etwas stärker als gedacht

WASHINGTON - Die US-Wirtschaft hat sich zum Jahresende 2016 hin etwas besser entwickelt als bisher bekannt.



Nach Angaben des Handelsministeriums vom Donnerstag erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Schlussquartal um annualisiert 2,1 Prozent zum Vorquartal. Bisher war eine auf das Jahr hochgerechnete Rate von 1,9 Prozent angegeben worden. Analysten hatten einen Zuwachs um 2,0 Prozent erwartet.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen weniger als erwartet

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche weniger als erwartet gesunken. Sie sei um 3000 auf 258 000 Anträge gefallen, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten stattdessen mit einem Rückgang auf 247 000 Anträge gerechnet. Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt sind die Erstanträge um 7750 auf 254 250 gestiegen.

Bericht: Trump plant kaum große Änderungen an Nafta-Abkommen

NEW YORK - Obwohl US-Präsident Donald Trump den nordamerikanischen Freihandelspakt Nafta mehrfach als "Desaster" bezeichnet hat, tritt er offenbar kaum für große Veränderungen des Abkommens ein. Die Regierung habe signalisiert, dass einige der umstrittensten Passagen beibehalten werden könnten, berichtete das "Wall Street Journal" (Donnerstag) unter Berufung auf einen Entwurf mit Vorschlägen der Trump-Administration an den US-Kongress.

Deutschland: Inflation fällt im März deutlich unter zwei Prozent

WIESBADEN - Sinkende Rohölpreise haben den Anstieg der Teuerung in Deutschland im März deutlich gebremst. Die Jahresinflationsrate lag nach ersten Berechnungen des Statistischen Bundesamtes bei 1,6 Prozent. Im Februar hatten höhere Energie- und Nahrungsmittelpreise die Rate noch auf 2,2 Prozent getrieben. Es war der höchste Stand seit viereinhalb Jahren. Damit dürfte der Druck auf die Europäische Zentralbank (EZB) nachlassen, die weit geöffneten Geldschleusen bald zu schließen.

ROUNDUP: Rekord bei offenen Stellen - Im März sinkende Arbeitslosenzahlen

NÜRNBERG - Arbeitslose in Deutschland haben derzeit so gute Jobchancen wie selten zuvor. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) erreichte die Zahl der freien Stellen im März einen neuen Rekord - selbst der bisherige Höchststand von Januar und Februar wurde zuletzt noch einmal leicht übertroffen, teilte die Bundesbehörde am Donnerstag bei der Veröffentlichung ihres monatlichen Stellenindex BA-X in Nürnberg mit.

Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich leicht ein

BRÜSSEL - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im März auf hohem Niveau leicht eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI), der die Stimmung in Unternehmen und privaten Haushalten misst, fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 107,9 Punkte, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einem leichten Anstieg auf 108,3 Punkte gerechnet. Mit 108,0 Punkten hatte der Indikator im Februar den höchsten Stand seit sechs Jahren erreicht.

Spanien: Inflationsrate schwächt sich überraschend stark ab

MADRID - In Spanien sind die Verbraucherpreise im März deutlich schwächer gestiegen als erwartet. Die Jahresinflationsrate fiel von 3,0 Prozent im Vormonat auf 2,1 Prozent, wie das spanische Statistikamt Ine am Donnerstag in Madrid in einer ersten Schätzung mitteilte. Die Daten beziehen sich auf den für europäische Zwecke erhobenen Verbraucherpreisindex HVPI.

EZB-Rat Nowotny sieht keinen Grund für geldpolitische Änderungen

WIEN - Der Notenbankchef Österreichs, Ewald Nowotny, sieht vorerst keinen Grund, von der geldpolitischen Marschroute der Europäischen Zentralbank (EZB) abzuweichen. Die geldpolitische Strategie für 2017 stehe im Wesentlichen fest, sagte Nowotny am Donnerstag in Wien. Zurzeit lautet die Marschroute der EZB, bis mindestens Ende des Jahres weiter Anleihen zu kaufen und an Zinsanhebungen erst nach Einstellung der Käufe zu denken.

Bestellungen im Maschinenbau stagnieren nach starkem Jahresbeginn

FRANKFURT - Deutschlands Maschinenbau hat nach einem schwungvollen Jahresauftakt an Tempo verloren. Im Februar stagnierten die Bestellungen auf dem Vorjahresniveau, wie der Branchenverband VDMA am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Im Inland verringerte sich der Auftragseingang um sechs Prozent, aus dem Ausland kamen hingegen drei Prozent mehr Aufträge - getrieben vor allem von der Nachfrage aus den Euro-Ländern.

China bestätigt: Xi Jinping trifft Trump am 6. und 7. April in Florida

PEKING - Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wird am 6. und 7. April mit US-Präsident Donald Trump in Florida zusammentreffen. Der Sprecher des chinesische Außenministeriums, Lu Kang, bestätigte den Termin für die Gespräche in Trumps Golfclub Mar-a-Lago am Donnerstag vor der Presse in Peking. Vor dem Besuch in den USA werde der chinesische Präsident ab dem 4. April einen Zwischenstopp für eine Visite in Finnland einlegen.

