dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 29.06.2018

Italiens Innenminister: Keine neuen Aufnahmezentren für Migranten in Italien

ROM - Der italienische Innenminister Matteo Salvini hat sich gegen neue Aufnahmezentren für Migranten in Italien ausgesprochen.



"Die einzigen Zentren, die wir öffnen, sind die für Rückführungen, mindestens eines in jeder Region", sagte der Chef der rechten Lega und Vize-Premier am Freitag laut italienischer Nachrichtenagenturen bei einer Veranstaltung in Mailand.

ROUNDUP 2: Merkel sieht sich durch Gipfel im Asylstreit mit CSU bestätigt

BRÜSSEL - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht durch die Ergebnisse des EU-Gipfels in Brüssel die Forderungen der CSU im Asylstreit erfüllt. "Das ist mehr als wirkungsgleich", sagte Merkel am Freitag und griff damit eine Formulierung von Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer auf. Durch die Gipfel-Beschlüsse und zusätzliche Absprachen mit einzelnen wie Spanien und Griechenland seien "substanzielle Fortschritte" erzielt worden.

Spaniens Premier Sánchez verkündet bilaterales Flüchtlingsabkommen Madrid-Berlin

MADRID/BRÜSSEL - Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez hat ein bilaterales Flüchtlingsabkommen mit Deutschland über die Rücknahme von bereits registrierten Asylsuchenden verkündet. "Deutschland hat sich nicht nur dazu verpflichtet, die Kosten für die Übergabe jener Migranten zu übernehmen, die in unser Land kommen, sondern will auch finanzielle Unterstützung an Spanien als Außengrenze der EU leisten", sagte der Sozialistenführer am Freitag auf einer Pressekonferenz in Brüssel.

Juncker trifft US-Präsident Trump Ende Juli in Washington

BRÜSSEL - Im Handelsstreit mit den USA reist EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker Ende Juli zu einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump nach Washington. Das Treffen werde nicht vor dem 24. Juli sein, sagte Juncker am Freitag nach dem EU-Gipfel in Brüssel. Dann werde er Trump noch einmal die europäische Position vortragen: "Europa steht weiterhin für einen freien Handel, einen fairen Handel, der auf Vertrauen, gemeinsamen Regeln und verlässlichen Partnern basiert." Er sei sich nicht sicher, ob eine Einigung zwischen den USA und der EU gefunden werde. "Aber wir werden es versuchen."

EU-Gipfel beschließt Schritte zur Stärkung der Eurozone

BRÜSSEL - Die EU-Länder haben eine Stärkung von Institutionen der Eurozone beschlossen, um die gemeinsame europäische Währung besser vor Krisen zu schützen. Die deutsch-französchen Vorschläge für weitergehende Reformen und einen eigenen Haushalt der Eurozone wurden aber am Freitag beim Gipfel in Brüssel vorerst nur zur Debatte gestellt, ohne konkrete Ergebnisse. "Wir wissen alle, dass unsere Arbeit noch nicht erledigt ist", sagte Eurogruppenchef Mario Centeno dazu.

USA: Michigan-Konsumklima steigt weniger als erwartet

MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juni weniger verbessert als zunächst ermittelt. Wie die Universität von Michigan am Freitag nach einer zweiten Erhebung mitteilte, stieg das von ihr erhobene Konsumklima um 0,2 Punkte auf 98,2 Punkten. In einer ersten Schätzung waren noch 99,3 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit 99,0 Punkten gerechnet.

Außenminister Maas begrüßt EU-Einigung zur Asylpolitik

BERLIN - Bundesaußenminister Heiko Maas hat die Beschlüsse des EU-Gipfels zur Asylpolitik als gemeinschaftliche europäische Lösung begrüßt. "Ich bin froh, dass Europa beim Rat heute gezeigt hat, dass man es nicht so leicht abschreiben sollte", sagte der SPD-Politiker am Freitag bei einem Treffen mit dem armenischen Außenminister Sograb Mnazakanjan in Berlin. Die Regierungschefs Europas hätten verantwortlich gehandelt. Es sei gelungen, auf Länder wie Italien und Griechenland zuzugehen, die besonders von der Migration betroffen seien. Wichtig sei auch, dass bei allen Überlegungen für eine vorübergehende Unterbringung von Asylsuchenden ein klares Bekenntnis zur Einhaltung internationaler Schutzstandards erreicht wurde. "Darauf werden wir auch sehr genau achten."

USA: Chicago-Einkaufsmanagerindex hellt sich überraschend auf

CHICAGO - In den USA hat sich in der Region Chicago das Geschäftsklima im Juni überraschend aufgehellt. Der entsprechende Indikator stieg um 1,4 Punkte auf 64,1 Zähler, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Freitag in Chicago mitteilte. Analysten hatten hingegen einen Rückgang auf 60,0 Punkte erwartet.

Merkel: Asyl-Ergebnisse von Brüssel 'mehr als wirkungsgleich'

BRÜSSEL - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht durch die Ergebnisse des EU-Gipfels in Brüssel die Forderungen der CSU im Asylstreit erfüllt. "Das ist mehr als wirkungsgleich", sagte Merkel am Freitag und griff damit eine Formulierung von Innenminister und CSU-Chef Horst Seehofer auf.

ROUNDUP: Deutschland einigt sich mit Spanien und Griechenland auf Asylabkommen

BRÜSSEL - Deutschland hat mit Griechenland und Spanien am Rande des EU-Gipfels eine politische Vereinbarung über die Rückführung von Migranten abgeschlossen. Dies gab der Sprecher von Bundeskanzlerin Angela Merkel, Steffen Seibert, am Freitag via Twitter bekannt. Darin heißt es, die beiden Staaten seien bereit, solche Asylsuchende wiederaufzunehmen, die künftig von deutschen Behörden an der deutsch-österreichischen Grenze festgestellt werden und die einen Eintrag in der Fingerabdruckdatei Eurodac haben. Dies bedeutet, dass er schon dort als Schutzsuchender registriert wurde.

USA: Konsumausgaben steigen leicht - Inflation zieht weiter an

WASHINGTON - In den USA sind die Konsumausgaben der privaten Haushalte im Mai nur leicht gestiegen, während die Einkommen der Haushalte wieder stärker zulegten. Unterdessen ist das von der US-Notenbank Fed präferierte Inflationsmaß weiter gestiegen, in einem Fall sogar über das Preisziel der Fed hinaus.

CDU-Ministerpräsident Günther: Nach EU-Gipfel kein Grund mehr für Unions-Streit

BERLIN - Der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) sieht nach den Beschlüssen des EU-Gipfels zur Asylpolitik keinen Grund mehr für Streit in der Union. "Es ist das Signal, das wir uns erhofft haben", sagte Günther am Freitag dem NDR- Fernsehen. Mit Blick auf die CSU sagte er, man solle sich nun nicht in "Einzelfragen verhaken".

ROUNDUP: Inflation steigt über EZB-Ziel - aber nur wegen Energie und Nahrung

LUXEMBURG - Die Inflation im Euroraum hat sich im Juni weiter beschleunigt und ist sogar knapp über das Preisziel der Europäischen Zentralbank (EZB) gestiegen. Zugleich hat sich jedoch die Teuerung ohne schwankungsanfällige Komponenten abgeschwächt. Für die EZB, die ihre Geldpolitik zwecks Inflationsbelebung seit Jahren sehr locker hält, sind die Nachrichten damit durchwachsen. Zwar wird ihr Inflationsziel von mittelfristig "nahe, aber unter zwei Prozent" leicht überschritten. Die Frage ist aber, ob das nachhaltig so sein wird.

