dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 28.08.2018

Der vom Conference Board erhobene Indikator sei um 5,5 Punkte auf 133,4 Zähler geklettert, teilte das private Marktforschungsinstitut am Dienstag in Washington mit. Dies ist der höchste Stand seit Oktober 2000. Analysten hatten hingegen einen Rückgang auf 126,6 Punkte erwartet.

USA: Hauspreisanstieg schwächt sich weiter ab - Case-Shiller-Index

NEW YORK - Die Preise am US-Häusermarkt sind im Juni den dritten Monat in Folge schwächer gestiegen. Der Case-Shiller-Index erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahresmonat um 6,31 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Das liegt unter dem Anstieg im Vormonat von revidiert 6,54 (zunächst 6,51) Prozent. Analysten hatten für Juni im Schnitt mit einem Zuwachs um 6,40 Prozent gerechnet.

Merkel geht 'nicht schlecht gestimmt' in Koalitionsrunde zur Rente

BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich vor der Spitzenrunde der großen Koalition zu Rente und Entlastungen beim Arbeitslosenbeitrag zuversichtlich gezeigt. "Ich gehe jetzt nicht schlecht gestimmt in das Treffen", sagte die CDU-Chefin am Dienstag im Bundeskanzleramt. Bereits am Samstag, als sie sich mit Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und CSU-Chef Horst Seehofer getroffen hatte, sei man "ein Stück vorangekommen". Abschließende Entscheidungen könnten aber nur gemeinsam mit den Fraktionschefs und SPD-Chefin Andrea Nahles getroffen werden. "Insofern werden wir Sie natürlich sofort informieren, wenn wir Einigkeit gefunden haben", sagte Merkel.

May will Handel mit Afrika stärken

KAPSTADT - Die britische Premierministerin Theresa May hat auf ihrer ersten Afrika-Reise im Amt stärkere Handelsbeziehungen mit dem Kontinent angekündigt. May stellte Investitionen in Höhe von umgerechnet rund 4,3 Milliarden Euro in Aussicht. Die Schaffung neuer Arbeitsplätze solle das Herzstück der britisch-afrikanischen Partnerschaft sein, sagte May am ersten Tag ihrer Reise in Südafrika.

Putin verteidigt umstrittene Rentenreform - Fernsehansprache geplant

OMSK - Russlands Präsident Wladimir Putin hat die höchst umstrittene geplante Rentenreform als strategischen Schritt verteidigt. Die Veränderungen seien notwendig, "um das System an die täglichen Herausforderungen anzupassen und uns für die kommende Jahrzehnte finanziell zu rüsten", sagte der Staatschef bei einem Besuch in der sibirischen Stadt Omsk am Dienstag. Die Verbesserung der Lebensqualität dürfe dabei aber nicht außer Acht gelassen werden. Am Mittwoch wolle er in einer Fernsehansprache seine Haltung im Detail erklären, sagte Putins Sprecher der Agentur Tass zufolge.

Deutsche Wirtschaft warnt vor Nafta-Bruch

BERLIN - Die deutsche Wirtschaft hat vor einem Ende des nordamerikanischen Freihandelsabkommens Nafta zwischen den USA, Mexiko und Kanada gewarnt. "Bricht der Dreierpakt auseinander, würde dies auch die deutschen Unternehmen in Nordamerika treffen. Denn diese haben dort in Milliardenhöhe investiert und über Jahre umfassende Lieferketten aufgebaut", sagte Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), am Dienstag in Berlin. "Die deutsche Wirtschaft ist deshalb auf eine enge wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen den USA, Mexiko und Kanada angewiesen."

ROUNDUP: Maas kritisiert Kurs der USA und Chinas - Warnung vor Abschottung

BERLIN - Außenminister Heiko Maas hat den Kurs der USA und Chinas in der Wirtschaftspolitik scharf kritisiert und vor einer Eskalation gewarnt. "Der Handelskonflikt zwischen den USA und China ist einer, der uns nicht nur beunruhigt, sondern auch trifft", sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Berlin beim Wirtschaftstag der Konferenz der Leiter der deutschen Auslandsvertretungen. China und die USA haben gegeneinander Zölle auf Waren im Wert von Dutzenden Milliarden Euro erhoben.

ROUNDUP 3: Handelseinigung zwischen Mexiko und USA beflügelt Märkte

WASHINGTON/BERLIN - Die grundsätzliche Einigung über einen neuen Handelsvertrag zwischen den USA und Mexiko hat die Finanzmärkte beflügelt. Der deutsche Leitindex Dax legte leicht zu, am Vorabend hatten in den USA die Nasdaq-Indizes sowie der S&P 500 erneut Rekordwerte erreicht. Im Streit über das Freihandelsabkommen Nafta wollen die USA und Mexiko nun auch Kanada wieder ins Boot holen. Kanadas Außenministerin Chrystia Freeman will am (heutigen) Dienstag in Washington Gespräche dazu führen.

Italien: Unternehmens- und Verbrauchervertrauen sinken unerwartet deutlich

ROM - In Italien hat sich die Stimmung in den Unternehmen und bei den Verbrauchern überraschend deutlich eingetrübt. Der Indexwert für die Unternehmensstimmung sei im August um 1,9 Punkte auf 104,8 Punkte gefallen, teilte das Statistikamt Istat am Dienstag in Rom mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet, aber nur auf 106,5 Punkte.

Eurozone: Geldmenge wächst schwächer als erwartet

FRANKFURT - Die Geldmenge im Euroraum ist im Juli schwächer gewachsen als erwartet. Die breit gefasste Geldmenge M3 erhöhte sich zum Vorjahresmonat um 4,0 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten mit einem Zuwachs um 4,3 Prozent gerechnet. Das Wachstum im Vormonat wurde von 4,4 auf 4,5 Prozent korrigiert.

Frankreich: Verbrauchervertrauen stagniert weiter

PARIS - Die Stimmung der französischen Verbraucher hat sich auch im August nicht verändert. Das Verbrauchervertrauen habe bei 97 Punkten stagniert, teilte das Statistikamt Insee am Dienstag in Paris mit. Volkswirte hatten dies erwartet. Damit hat sich das französische Verbrauchervertrauen seit drei Monaten nicht mehr verändert. Im langfristigen Vergleich liegt es nach wie vor auf einem hohen Niveau.

