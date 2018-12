dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 27.12.2018

USA: Verbraucherstimmung trübt sich überraschend deutlich ein

WASHINGTON - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Dezember überraschend deutlich eingetrübt.



Der vom Conference Board erhobene Indikator fiel im Vergleich zum Vormonat um 8,3 Punkte auf 128,1 Zähler, wie das private Marktforschungsinstitut am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel mit einem Rückgang auf 133,5 Punkte gerechnet.

USA: Häuserpreise steigen wie erwartet - FHFA

NEW YORK - In den USA sind die Hauspreise im Oktober wie erwartet gestiegen. Der FHFA-Hauspreisindex legte zum Vormonat um 0,3 Prozent zu, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Donnerstag in New York mitteilte. Analysten hatten im Schnitt diesen Zuwachs erwartet. Im Vormonat waren die Hauspreise noch um 0,2 Prozent gestiegen.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe kaum verändert

WASHINGTON - In den USA hat sich die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche wenig verändert. Wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte, sank die Zahl der Anträge um 1000 auf 216 000. Volkswirte hatten dieses Volumen im Schnitt erwartet.

ROUNDUP: China kündigt für Januar Gespräche mit US-Delegation an

PEKING - Im Handelsstreit zwischen den USA und China stehen die Zeichen weiter auf Entspannung. Vertreter beider Länder wollen sich im Januar zu Verhandlungen zusammensetzen, wie ein Sprecher des chinesischen Handelsministeriums am Donnerstag vor Journalisten in Peking sagte. Ein genaues Datum für das Treffen nannte er jedoch nicht. Beide Seiten stünden allerdings bereits jetzt per Telefon in engem Kontakt, hieß es.

Von der Leyen für öffentliche Sitzungen des Untersuchungsausschusses

BERLIN - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat sich dafür ausgesprochen, dass der von der Opposition beantragte Untersuchungsausschuss zur Berateraffäre der Bundeswehr öffentlich tagt. "Der sollte dann möglichst öffentlich tagen, dass volle Transparenz herrscht und sich jeder ein eigenes Urteil bilden kann, was an den Vorwürfen dran ist", sagte sie der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Donnerstag).

ROUNDUP 2: Mindestlohn steigt auf 9,18 Euro - Streit um künftige Höhe

BERLIN - Geringverdiener mit einem Einkommen auf Niveau des Mindestlohns verdienen ab 1. Januar 35 Cent mehr pro Stunde. Denn die gesetzliche Lohnuntergrenze wird von 8,84 Euro brutto auf 9,19 Euro angehoben. Die Gewerkschaften pochen auf einen späteren deutlich stärkeren Anstieg. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte sich bereits im Oktober für 12 Euro Mindestlohn ausgesprochen. Hiervor warnen die Arbeitgeber.

ROUNDUP: CDU-Wirtschaftsrat für Einbindung von Merz in Regierung und Partei

BERLIN - Die Debatte über die künftige Rolle von Friedrich Merz in der CDU reißt nicht ab. Der Generalsekretär des CDU- Wirtschaftsrates, Wolfgang Steiger, warb weiter für eine aktive Einbindung des früheren Unionsfraktionsvorsitzenden Merz in Bundesregierung und Parteiführung. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Fischer brachte einen Mitgliederentscheid für die nächste Kanzlerkandidatur der Union ins Gespräch.

