dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 27.11.2018

USA: Verbraucherstimmung fällt von 18-Jahreshoch zurück

WASHINGTON - Die Stimmung der amerikanischen Verbraucher hat sich im November von hohem Niveau aus etwas eingetrübt.



Der vom Conference Board erhobene Indikator fiel im November um 1,8 Punkte auf 135,7 Zähler, wie das private Marktforschungsinstitut am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel mit diesem Wert gerechnet. Im Vormonat hatte das Stimmungsbarometer den höchsten Stand seit 18 Jahren erreicht. Die Verbraucherstimmung profitiert laut Fachleuten vor allem von dem robusten Arbeitsmarkt und den steigenden Löhnen.

ROUNDUP: Bundesregierung verteidigt in Karlsruhe zentrale EZB-Bankenaufsicht

KARLSRUHE - Die Bundesregierung hat die deutsche Beteiligung an der europäischen Bankenunion vor dem Bundesverfassungsgericht verteidigt. Ein lokales Bankenproblem könne sich leicht zu einem Stabilitätsproblem für die gesamte Eurozone auswachsen, sagte die Parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium, Christine Lambrecht, in der Verhandlung am Dienstag in Karlsruhe. Den engen Verflechtungen im Bankensektor könne man nur mit einer europäischen Aufsichts- und Abwicklungsbehörde gerecht werden.

USA: Häuserpreise mit geringstem Anstieg seit November 2016 - Case-Shiller-Index

NEW YORK - Der Preisauftrieb am US-Immobilienmarkt hat sich im September weiter abgeschwächt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Häuserpreise um 5,15 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Das ist der schwächste Anstieg seit November 2016. Analysten hatten im Schnitt einen Zuwachs um 5,20 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich stiegen die Häuserpreise um 0,33 Prozent.

USA: Häuserpreise steigen schwächer als erwartet - FHFA

NEW YORK - In den USA sind die Hauspreise im September schwächer als erwartet gestiegen. Der FHFA-Hauspreisindex legte zum Vormonat um 0,2 Prozent zu, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 0,4 Prozent gerechnet. Der Anstieg vom August wurde von 0,3 auf 0,4 Prozent nach oben korrigiert.

Düstere Aussichten: EU-Spitzen blicken sorgenvoll auf G20-Gipfel

BRÜSSEL - EU-Ratspräsident Donald Tusk und Kommissionschef Jean-Claude Juncker blicken sorgenvoll auf den bevorstehenden G20-Gipfel der wichtigsten Wirtschaftsmächte. "Die langfristigen Verpflichtungen der G20, die Märkte offen zu halten, Protektionismus zu bekämpfen und das multilaterale Handelssystem zu unterstützen, drohen, leere Worte zu werden", schrieben sie am Dienstag in einem Brief an die Staats- und Regierungschefs der 28 EU-Staaten. Die Aussichten vor dem am Freitag beginnenden Gipfel in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires seien eher düster.

Dekabank-Chefvolkswirt erwartet sanfte Landung der Weltkonjunktur

FRANKFURT - Die Ökonomen der Dekabank rechnen 2019 mit einer "sanften Landung" der Weltkonjunktur. "Wir befinden uns in der Spätphase des längsten Aufschwungs seit der Euro-Einführung", sagte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank am Dienstag in Frankfurt. Die Konjunktur müsse jetzt beweisen, dass sie nach vielen Jahren des Aufschwungs ohne geldpolitisches Doping leistungsfähig bleibe. Zwar werde sich das Wachstum der Weltwirtschaft von 3,7 Prozent im laufenden Jahr auf 3,4 Prozent im kommenden Jahr abschwächen. Das sei aber weiterhin ein "ordentliches Wachstum".

Kreise: EZB könnte spezielle Anleihekäufe für Italien in Erwägung ziehen

FRANKFURT - Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte bei einem Einbruch der Anlegerstimmung gegenüber Italien laut Notenbankkreisen über spezielle Anleihekäufe nachdenken. Der Kauf italienischer Staatsanleihen unter dem Programm OMT werde in der EZB derzeit aber nicht diskutiert, berichtete die Nachrichtenagentur Market News International (MNI) am Dienstag mit Bezug auf namentlich nicht genannte Notenbankkreise einschränkend. Auch würde das Kaufprogramm nur in Extremsituationen erwogen.

London widerspricht Trump: Handelsabkommen nach Brexit möglich

LONDON - Nach Kritik von US-Präsident Donald Trump am Brexit-Abkommen zwischen London und Brüssel hat sich die britische Regierung zur Wehr gesetzt. Es sei "sehr klar", dass Großbritannien nach dem Brexit in der Lage sein werde, Handelsabkommen rund um den Globus zu schließen, auch mit den USA, heißt es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung auf der Regierungswebseite.

Deutsche Firmen rechnen mit schwächerem Wachstum in China

PEKING - Deutsche Unternehmen blicken mit immer größerer Skepsis auf den chinesischen Markt. In einer am Dienstag vorgelegten Studie der Deutschen Handelskammer in Peking zur Stimmung ihrer Mitglieder gaben nur noch rund 40 Prozent der Firmen an, dass sie die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft positiv bewerten.

ROUNDUP: Trump will wohl an Erhöhung der Zölle auf China-Importe festhalten

WASHINGTON/PEKING - Wenige Tage vor seinem erwarteten Treffen mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping hat US-Präsident Donald Trump signalisiert, an der Erhöhung der Strafzölle gegen China festhalten zu wollen. Es sei "höchst unwahrscheinlich", dass er auf Pekings Bitte eingehen werde, von der Maßnahme abzusehen, sagte Trump dem "Wall Street Journal" (Montag).

Credit Suisse: Weltwirtschaft bleibt im Jahr 2019 auf robustem Wachstumskurs

FRANKFURT - Das Wachstum der Weltwirtschaft bleibt nach Einschätzung der Credit Suisse im Jahr 2019 robust. Die Ökonomen der Großbank aus der Schweiz erwarten aber eine moderate Verlangsamung des globalen Wachstums des Bruttoinlandsproduktes (BIP), heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Investment-Ausblick. Verantwortlich seien hauptsächlich die nachlassenden fiskalischen Anreize in den USA und eine straffere Geldpolitik in vielen Schwellenländern.

