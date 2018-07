dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 27.07.2018

ROUNDUP: US-Wirtschaft gewinnt stark an Schwung

WASHINGTON - In den USA hat sich das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal dank satter Zuwächse beim privaten Konsum nahezu verdoppelt.



In den Monaten April bis Juni habe die Wirtschaftsleistung im Quartalsvergleich um auf das Jahr hochgerechnete 4,1 Prozent zugelegt, teilte das Handelsministerium am Freitag in Washington nach einer ersten Schätzung mit. Dies ist das stärkste Wachstum seit dem dritten Quartal 2014.

Trump lobt sich für US-Wirtschaftswachstum

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump sieht sich angesichts des starken Wirtschaftswachstums im zweiten Quartal in seiner Politik bestätigt. Trump nannte am Freitag in Washington seine Steuerreform, die Aufhebung von Regulierungen und sein Vorgehen im Handelsstreit. Die Exporte der USA seien um 20 Prozent gestiegen, das Handelsdefizit um 50 Milliarden Dollar (rund 43 Milliarden Dollar) gesunken.

USA: Michigan-Konsumklima besser als erwartet

MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Juli nicht so stark eingetrübt wie erwartet. Das von der Universität von Michigan erhobene Konsumklima sei auf 97,9 Punkte gefallen, nach 98,2 Punkten im Vormonat, hieß es in einer am Freitag veröffentlichten zweiten Schätzung. In einer ersten Erhebung hatte die Universität noch einen stärkeren Rückgang auf 97,1 Punkte gemeldet.

EZB-Umfrage: Experten senken Wachstumsprognose und heben Inflationsprognose an

FRANKFURT - Von der Europäischen Zentralbank (EZB) befragte Finanzexperten haben ihre Schätzungen für das Wirtschaftswachstum gesenkt und die Inflation angehoben. Verglichen mit der vorherigen Umfrage vor drei Monaten wurden die Prognosen für das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für 2018 von 2,4 auf 2,2 Prozent reduziert. Dies geht aus der von der EZB in Frankfurt am Freitag veröffentlichten Umfrage unter professionellen Marktbeobachtern (SPF) hervor. Für 2019 wurde die Prognose von 2,0 Prozent auf 1,9 Prozent gesenkt. Seit Jahresbeginn hatten sich eine Reihe von Frühindikatoren im Trend abgeschwächt.

Deutschland: Einfuhrpreise ziehen deutlich an

WIESBADEN - Die Preise von nach Deutschland importierten Gütern haben getrieben durch die Energiepreise stärker als erwartet zugelegt. Das Preisniveau habe im Juni 4,8 Prozent über dem Stand des Vorjahresmonats gelegen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag mit. Das ist die höchste Rate seit April 2017. Analysten hatten im Schnitt mit 4,5 Prozent gerechnet. Im Mai hatte die Rate noch bei 3,2 Prozent gelegen.

Frankreichs Wirtschaft wächst schwächer als erwartet

PARIS - Die Wirtschaft Frankreichs hat sich im Frühjahr schwächer als erwartet entwickelt. Die Wirtschaftsleistung (BIP) habe im zweiten Quartal 0,2 Prozent über dem Niveau des Vorquartals gelegen, teilte das Statistikamt Insee am Freitag nach einer ersten Schätzung mit. Damit ist das Wachstum genauso hoch wie im ersten Quartal. Analysten hatten dagegen einen Anstieg auf 0,3 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg das BIP von April bis Juni um 1,7 Prozent. Auch das war weniger als Bankvolkswirte im Mittel erwartet hatten.

