dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 27.01.2017

GESAMT-ROUNDUP: Deutsche Wirtschaft zunehmend verunsichert über US-Kurs

BERLIN - Der eskalierende Handelsstreit zwischen Mexiko und den USA bereitet der deutschen Wirtschaft wachsende Sorgen.



"Die Verunsicherung nimmt zu", sagte der Außenwirtschaftschef des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Volker Treier, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

USA: Michigan-Konsumklima legt überraschend zu

MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Januar überraschend aufgehellt. Das Konsumklima der Universität von Michigan stieg um 0,3 Punkte auf revidierte 98,5 Zähler. Dies teilte die Universität am Freitag in Michigan in einer zweiten Schätzung mit. In einer ersten Erhebung war noch ein leichter Rückgang auf 98,1 Punkte ermittelt worden.

ROUNDUP: EU-Finanzminister mahnen wirtschaftliche Stabilität in Europa an

BRÜSSEL - Angesichts der wirtschaftlichen Ungleichgewichte in Europa haben die EU-Finanzminister die Einhaltung der Regeln des Stabilitäts- und Wachstumspakts angemahnt. Für die Zukunft der Währungsunion sei dies von zentraler Bedeutung, hieß es in einer Schlussfolgerung der 28 Minister nach einem Treffen am Freitag in Brüssel. In diesem Zusammenhang sei auch die weitere Umsetzung von Strukturreformen entscheidend, hieß es.

ROUNDUP: US-Wirtschaft verliert an Tempo

WASHINGTON - Die US-Wirtschaft ist zum Jahresende hin deutlich schwächer gewachsen. Im vierten Quartal stieg die Wirtschaftsleistung (BIP) um eine auf das Jahr hochgerechnete Rate von 1,9 Prozent, wie das Handelsministerium am Freitag in einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Mittel eine Rate von 2,2 Prozent erwartet, nachdem die weltgrößte Volkswirtschaft im dritten Quartal um annualisiert 3,5 Prozent gewachsen war.

Industrie: Eskalierender Handelsstreit wäre Eigentor für USA

BERLIN - Der Industrieverband BDI hält die jüngste Entwicklung in der amerikanischen Handelspolitik für besorgniserregend. Die USA waren 2015 der wichtigste Exportmarkt für Deutschland. "Wenn die Amerikaner sich abschotten, leiden darunter die deutschen Unternehmen, aber auch die US-Wirtschaft selbst", sagte BDI-Außenwirtschaftsexpertin Julia Howald am Freitag in Berlin.

USA: Aufträge für langlebige Güter fallen überraschend

WASHINGTON - In den USA sind die Neuaufträge für langlebige Güter im Dezember überraschend gefallen. Die Aufträge seien um 0,4 Prozent zum Vormonat gesunken, teilte das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg um 2,5 Prozent gerechnet. Zudem ist der Rückgang im Vormonat mit 4,8 Prozent stärker ausgefallen als erwartet. In einer ersten Schätzung war noch ein Minus von 4,5 ermittelt worden.

ROUNDUP: Japans Inflation kommt nicht in Fahrt

TOKIO - Die japanische Notenbank kommt ihrem Ziel, den allgemeinen Preisauftrieb anzuschieben, weiterhin nicht näher. Neue Inflationszahlen vom Freitag zeigen, dass sich die Teuerung nach wie vor um die Nulllinie herum bewegt. Etwas zuversichtlicher stimmten zwar Daten aus dem Großraum Tokio, die der Entwicklung zeitlich einen Monat vorauslaufen. Auf einen merklich höheren Preisauftrieb weisen die Zahlen aber auch nicht hin.

Bauernproteste in Griechenland gegen Sparpolitik weiten sich aus

ATHEN - Griechische Bauern haben ihre Proteste gegen die Sparpolitik der Regierung mit neuen Straßenblockaden fortgesetzt. Landwirte sperrten am Freitagmorgen mit Traktoren die wichtigste Autobahn Athen-Thessaloniki nahe der Stadt Larissa.

Eurozone: Geldmenge wächst stärker - Kreditvergabe zieht weiter an

FRANKFURT - Das Wachstum der im Euroraum umlaufenden Geldmenge hat sich im Dezember stärker beschleunigt als erwartet. Die breit gefasste Geldmenge M3 wuchs zum Vorjahresmonat um 5,0 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte. Das sind 0,2 Punkte mehr als die Wachstumsrate im Vormonat und 0,1 Punkte mehr, als Bankvolkswirte erwartet hatten.

Italien: Überraschend starke Unternehmerstimmung - Konsumlaune sinkt

ROM - Die Stimmung in den italienischen Unternehmen hat sich zum Jahresauftakt überraschend aufgehellt. Der Indikator für das Unternehmensvertrauen sei im Januar um 1,1 Punkte auf 104,8 Zähler gestiegen, teilte die Statistikbehörde Istat am Freitag mit. Dies ist der höchste Stand seit Oktober 2015. Volkswirte hatten nur mit 103,3 Punkten gerechnet. Der Wert für Dezember wurde zudem von 103,5 auf 103,7 Punkte nach oben revidiert.

Frankreich: Verbraucherstimmung steigt auf höchsten Stand seit 2007

PARIS - Die französischen Verbraucher sind derzeit so gut gestimmt wie selten zuvor. Ein vom Statistikamt Insee erhobener Indikator stieg im Januar um einen Punkt auf 100 Zähler, wie die Statistiker am Freitag mitteilten. Das ist der höchste Stand seit Oktober 2007. Analysten hatten mit dem Anstieg gerechnet.

Zypries' erste Rede als Wirtschaftsministerin: Mauern keine Antwort

BERLIN - In ihrer ersten Rede als Bundeswirtschaftministerin hat Brigitte Zypries sich für den Freihandel stark gemacht und US-Präsident Donald Trump kritisiert. In einer globalisierten Welt könne "der Bau von Mauern keine Antwort sein", sagte die SPD-Politikerin am Freitag im Berliner Bundestag mit Blick auf die von Trump geplante Mauer an der US-Grenze zu Mexiko. Die Deutsche Volkswirtschaft hänge "fundamental" von internationalen Vernetzungen und Marktzugang ab. "Wer, wenn nicht wir, muss deshalb für fairen und freien Handel einstehen?", fragte die ehemalige Justizministerin während einer Debatte über das EU-Handelsabkommen Ceta mit Kanada.

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl