dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 26.07.2018

ROUNDUP 2: EZB bestätigt Kurs - Optimistischer Wirtschaftsausblick

FRANKFURT - Die Europäische Zentralbank (EZB) hält an ihrem allmählichen Ausstieg aus der ultralockeren Geldpolitik fest.



"Es gibt keine Änderung der geldpolitischen Botschaft", sagte EZB-Präsident Mario Draghi am Donnerstag in Frankfurt. Es bestätigte damit die auf der Sitzung im Juni getroffen Entscheidungen. Ökonomen zeigten sich wenig überrascht.

EZB-Chef Draghi begrüßt Einigung im Handelskonflikt zwischen EU und USA

FRANKFURT - Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, hat die Verabredungen zwischen US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker im Handelsstreit begrüßt. Die Einigung sei zumindest "ein gutes Zeichen", sagte Draghi am Donnerstag im Anschluss an die Zinsentscheidung der Notenbank. Bei der Kommentierung der möglichen Folgen der Vereinbarungen zeigte er sich aber zurückhaltend: "Es ist zu früh, um die Auswirkungen zu bewerten", sagte der Notenbankchef.

China sieht Handelseinigung EU/USA positiv - keine eigenen Gespräche

PEKING - China sieht die grundsätzliche Einigung zwischen der EU und den USA im Handelsstreit positiv - ein Ende des eigenen Konflikts mit Washington ist für Peking aber noch nicht in Sicht. Die Verhandlungen seien bisher nicht wieder aufgenommen worden, sagte der Sprecher des chinesischen Handelsministeriums, Gao Feng, am Donnerstag. "Eine Voraussetzung für Konsultationen ist Ehrlichkeit und Vertrauen", fügte er hinzu.

Deutsche Wirtschaft zu Handelsstreit: Worten müssen Taten folgen

BERLIN - Die deutsche Wirtschaft hat die Pläne der EU und der USA zur Beilegung des Handelskonflikts zwar begrüßt, sieht aber noch viele offene Fragen. "Die in Aussicht gestellten Lösungen gehen in die richtige Richtung, aber eine gehörige Portion Skepsis bleibt", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer. "Von Verhandlungen auf Augenhöhe sind wir noch entfernt." Die ungerechtfertigten Autozölle seien nicht endgültig vom Tisch. Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), sagte: "Die Zollspirale im transatlantischen Handel scheint vorerst gestoppt zu sein. Jetzt müssen den Worten aber auch Taten folgen."

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe von sehr niedrigem Niveau aus stärker als erwartet gestiegen. Die Anträge legten um 9000 auf 217 000 zu, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem schwächeren Anstieg auf 215 000 gerechnet.

USA: Aufträge für langlebige Güter steigen weniger als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Aufträge für langlebige Wirtschaftsgüter im Juni schwächer als erwartet gestiegen. Der gesamte Auftragseingang lag 1,0 Prozent über dem Vormonatsniveau, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen stärkeren Zuwachs um 3,0 Prozent erwartet. Der Rücksetzer im Vormonat wurde von minus 0,4 auf minus 0,3 Prozent revidiert.

ROUNDUP 2: Konsumklima trotzt Handelskonflikt - Deutsche weiter in Kauflaune

NÜRNBERG - Der Handelskonflikt der USA mit der EU und China macht den Deutschen zwar zunehmend Sorgen - ihre Kauflust ist aber trotzdem ungebrochen. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Konsumklimastudie des Nürnberger Marktforschungsinstitutes GfK für Juli hervor. Die Bundesbürger rechnen demnach weiter mit höheren Einkommen und sind dementsprechend bereit, Geld für größere Anschaffungen auszugeben.

Frankreich: Verbrauchervertrauen stagniert

PARIS - Die Stimmung der französischen Verbraucher hat sich im Juli nicht verändert. Das Verbrauchervertrauen habe bei 97 Punkten stagniert, teilte das Statistikamt Insee am Donnerstag in Paris mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 98 Punkte gerechnet. Das Verbrauchervertrauen liegt damit weiter auf einem hohen Niveau.

Italien: Unternehmens- und Verbrauchervertrauen überraschen positiv

ROM - Die Stimmung italienischer Unternehmen und Verbraucher war im Juli besser als erwartet. Die Unternehmensstimmung gab überraschend nicht nach sondern stagnierte bei 106,9 Punkten, wie das Statistikamt Istat am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem Rückgang auf 106,5 Punkte gerechnet. Die Verbraucherstimmung verbesserte sich um 0,1 Punkte auf 116,3 Zähler. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 116,0 Punkte gerechnet.

Hyperinflation: Venezuela streicht fünf Nullen aus der Währung

CARACAS - Angesichts der galoppierenden Inflation in Venezuela will die sozialistische Regierung fünf Nullen aus der Landeswährung streichen. Zudem soll der Bolívar künftig an die neue Kryptowährung Petro gekoppelt sein, sagte Präsident Nicolás Maduro am Mittwoch (Ortszeit). Derzeit kostet ein US-Dollar etwa 3,5 Millionen Bolívar.

Saudis stoppen Öltransporte am Jemen vorbei

RIAD - Nach Angriffen jemenitischer Rebellen hat Saudi-Arabien mit sofortiger Wirkung alle Fahrten von Öltankern durch den Bab al-Mandab in Richtung Rotes Meer vorerst gestoppt. Wie saudische Medien berichteten, waren am Mittwoch zwei mit Rohöl beladene Supertanker der saudischen Gesellschaft Bahri von Huthi-Rebellen in dem "Tor der Tränen", das zwischen dem Horn von Afrika und der Arabischen Halbinsel liegt, angegriffen worden. Ein Schiff sei dabei leicht beschädigt worden, es habe weder Verletzte noch Umweltverschmutzung gegeben. Die Öltransporte durch das Rote Meer würden erst wieder aufgenommen, "wenn sich die Lage klärt", wurde Energieminister Khalid al-Falih in der Nacht zum Donnerstag zitiert. Die möglichen Auswirkungen dieser Entscheidung waren vorerst nicht absehbar. Ebenso unklar war, ob sich die Anordnung auch auf Schiffe unter anderen Flaggen bezog.

