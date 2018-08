dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 23.08.2018

Eurozone: Verbrauchervertrauen trübt sich stärker als erwartet ein

LUXEMBURG - Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone hat sich im August stärker als erwartet eingetrübt.



Der entsprechende Indikator sei um 1,4 Punkte auf minus 1,9 Zähler gesunken, teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Luxemburg mit. Dies ist der niedrigste Stand seit Mai 2017. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem leichten Rückgang auf minus 0,7 Punkte gerechnet. Der Vormonatswert wurde von minus 0,6 Punkten in der Erstschätzung auf minus 0,5 Punkte revidiert.

USA: Neubauverkäufe fallen überraschend

WASHINGTON - In den USA sind die Verkäufe neuer Häuser im Juli überraschend gefallen. Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 1,7 Prozent gesunken, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten eine Anstieg um 2,2 Prozent erwartet. Auf das Jahr hochgerechnet sanken die Hausverkäufe um 11 000 auf 627 000 Einheiten. Hier war ein Wert von 645 000 erwartet worden.

ROUNDUP: Trump will Gefahr von Amtsenthebungsverfahren bannen

WASHINGTON - Nach dem Schuldeingeständnis von Donald Trumps früherem Anwalt Michael Cohen werden die Rufe nach einem Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten lauter. Unter anderem forderte der frühere Präsident Jimmy Carter ein solches Verfahren, das vom Repräsentantenhaus angestoßen werden müsste. Die Demokraten im Kongress hielten sich jedoch weitgehend bedeckt. Die Oppositionsführerin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, erklärte, die Partei müsse sich vor den Parlamentswahlen im November auf eine gerechte Wirtschaftspolitik und den Kampf gegen die Korruption konzentrieren.

USA: Häuserpreise steigen etwas weniger als erwartet - FHFA

NEW YORK - In den USA sind die Hauspreise im Juni etwas schwächer gestiegen als prognostiziert. Der FHFA-Hauspreisindex legte zum Vormonat um 0,2 Prozent zu, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Donnerstag in New York mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen weiter

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erneut gesunken. Die Anträge fielen um 2000 auf 210 000, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen im Schnitt mit einem Anstieg auf 215 000 gerechnet.

ROUNDUP 3/ Handelsstreit: USA und China überziehen sich mit neuen Strafzöllen

WASHINGTON/PEKING - Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Nachdem Washington am Donnerstag eine weitere Tranche von Strafzöllen für Waren im Wert von 16 Milliarden Dollar in Kraft gesetzt hatte, aktivierte auch Peking umgehend Vergeltungszölle in gleicher Höhe.

Weidmann will Ende lockerer Geldpolitik - 'HB': Kaum Chance auf EZB-Chefposten

FRANKFURT - Der Präsident der Deutschen Bundesbank, Jens Weidmann, hat sich inmitten von Spekulationen um seine berufliche Zukunft abermals für eine Abkehr vom Krisenmodus der Geldpolitik im Euroraum ausgesprochen. Die voraussichtliche Inflationsentwicklung sei mit Preisstabilität vereinbar, sagte Weidmann laut einem Redetext am Donnerstag in Berlin. "Aus diesem Grund ist es auch Zeit, sich an den Ausstieg aus der sehr expansiven Geldpolitik und den Sondermaßnahmen zu machen." Dies werde Schritt für Schritt erfolgen.

ROUNDUP: Unternehmensstimmung in der Eurozone hellt sich etwas auf

LONDON - Die Stimmung der Unternehmen im Euroraum hat sich im August gestützt durch den Bereich Dienstleistungen etwas aufgehellt. Der vom Markit-Institut erhobene Einkaufsmanagerindex stieg um 0,1 Punkte auf 54,4 Zähler, wie das Institut am Donnerstag in London in einer ersten Veröffentlichung mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt allerdings einen stärkeren Anstieg auf 54,5 Punkten erwartet. Der Indikator signalisiert damit weiterhin ein wirtschaftliches Wachstum, da er über der sogenannten Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt.

London legt Pläne für Brexit ohne Abkommen vor

LONDON - Die britische Regierung hat am Donnerstag erste Pläne für den Fall eines Scheiterns der Brexit-Gespräche vorgelegt. Demnach will sich das Land in vielen Bereichen weiterhin an EU-Regeln und Standards orientieren, um Chaos und Engpässe zu vermeiden.

Russland setzt Devisenkäufe zwecks Rubel-Stützung aus

MOSKAU/FRANKFURT - Die russische Notenbank setzt in den kommenden Wochen ihre Fremdwährungskäufe aus, um die Talfahrt der Landeswährung Rubel abzubremsen. Bis Ende September würden keine Devisenkäufe mehr getätigt, teilte die Zentralbank am Donnerstag in Moskau mit. Mit dem Schritt sollen die Kursschwankungen an den Finanzmärkten reduziert werden. Eine Entscheidung über die Wiederaufnahme der Käufe erfolge im Laufe des Septembers, so die Notenbank.

