dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 22.08.2018

ROUNDUP 3: Trump-Vertraute im Visier der US-Justiz

ALEXANDRIA/NEW YORK - Ein Schuldspruch für Donald Trumps früheren Wahlkampfmanager Paul Manafort und ein Geständnis seines früheren Anwalts Michael Cohen haben US-Präsident Donald Trump in Erklärungnot gebracht.



Cohen brachte Trump an den Rand eines Straftatverdachts und somit erstmals in ernste juristische Bedrängnis.

ROUNDUP/Nahles bekräftigt: Türkei-Krise kann Deutschland nicht egal sein

BERLIN/PASSAU - Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles hat ihren Vorstoß verteidigt, der in Bedrängnis geratenen Türkei notfalls zu helfen. "Die Wirtschafts- und Finanzkrise in der Türkei ist durch die US-Sanktionen erheblich verschärft worden und kann zur echten Bedrohung werden", sagte Nahles der "Passauer Neuen Presse" (Online/Mittwoch). "Das kann uns in Deutschland nicht egal sein." Zur Diskussion um mögliche finanzielle Hilfen für das Land sagte Nahles: "Davon habe ich nicht gesprochen, hier ist es offenbar in den Köpfen mancher zu freien Assoziation gekommen." Aber sie sei froh über die Debatte. Sie habe "bewusst ein klares Signal gesendet, dass uns das Schicksal der Türkei nicht egal ist".

ROUNDUP: Deutsche Wirtschaft will mehr in Afrika investieren

BERLIN - Die deutsche Wirtschaft will zunehmend in Afrika investieren. "Wir sehen eine deutlich steigende Investitions- und Handelstätigkeit mit unserem Nachbarkontinent", sagte der Vorsitzende des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, Stefan Liebing. Im laufenden Jahr wollten deutsche Unternehmen in Afrika Investitionen von mehr als einer Milliarde Euro beschließen. Damit würde der Investitionsbestand in nur einem Jahr um über zehn Prozent steigen.

USA: Verkäufe bestehender Häuser fallen vierten Monat in Folge

WASHINGTON - In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im Juli zum vierten Mal in Folge zurückgegangen. Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 0,7 Prozent gesunken, teilte die Maklervereinigung "National Association of Realtors" (NAR) am Mittwoch in Washington mit. Analysten hatten dagegen einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet. Auf das Jahr hochgerechnet wurden 5,34 Millionen Häuser verkauft. Das lag unter den Markterwartungen von 5,40 Millionen Häusern.

Mahrer neuer Präsident österreichischen Nationalbank - Nowotny bleibt

WIEN - Nun ist es offiziell: Wie bereits gestern durchgesickert ist, wird Wirtschaftskammer-Präsident Harald Mahrer ab 1. September als neuer Präsident der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) Claus Raidl ablösen. Dies teilte das Finanzministerium am Mittwoch mit. Die Amtszeit von Claus Raidl als OeNB-Präsident endet am 31. August. Der Ministerrat berief außerdem Barbara Kolm, Präsidentin des Friedrich August von Hayek Instituts, zur Vize-Präsidentin.

Grüne: Mehr Anstrengung für bessere Arbeitszeiten und Löhne im Osten

BERLIN - Die Grünen verlangen von der Bundesregierung erheblich mehr Einsatz für gleichwertige Lebensverhältnisse in Deutschland. Dazu gehörten auch gute Arbeitszeiten und Löhne in den östlichen Bundesländern, sagte Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt der Deutschen Presse-Agentur. Es bleibe ein enormes Problem, dass für Beschäftigte in den meisten Dienstleistungs-Jobs und Kleinbetrieben keine flächendeckenden Tarifverträge gelten. Außerdem sei der Bund gefragt, bei Verkehrswegen oder schnellem Internet mehr zu tun, um Grundlagen für wirtschaftliche Dynamik zu legen. Auch die Ansiedlung von Bundesbehörden im Osten müsse stärker ins Auge gefasst werden.

SPD-Generalsekretär warnt vor Generationenkonflikt über Rente

SOLTAU - SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil warnt in der Diskussion um stabile Renten vor einem Kampf zwischen jung und alt. "Es macht mir Sorgen, dass von Union und FDP jetzt ein Generationenkonflikt angezettelt wird, indem man versucht, alt gegen jung gegeneinander auszuspielen", sagte Klingbeil der "Böhme-Zeitung" (Mittwoch) in Soltau. "So eine Politik darf in Deutschland nicht stattfinden." Die Menschen in Deutschland sollten wissen, "dass sie sich auf die gesetzliche Rente verlassen können, wenn sie ein Leben lang gearbeitet haben." Klingbeil ist direkt gewählter Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Rotenburg I - Heidekreis.

Umfrage: Mehrheit der Deutschen für 'Spurwechsel' bei Asylpolitik

BERLIN - Die Mehrheit der Deutschen ist einem Medienbericht zufolge dafür, abgelehnten Asylbewerbern und Geduldeten in Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen eine Bleibeperspektive zu ermöglichen. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa für "Bild" (Mittwoch) sprachen sich 58 Prozent der Befragten dafür aus, 31 Prozent dagegen. Vier Prozent wollten demnach, dass generell keine Abschiebungen vollzogen werden.

