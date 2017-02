dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 22.02.2017

ROUNDUP: EU ermahnt Deutschland wegen Exportüberschusses

BRÜSSEL - Der deutsche Exportüberschuss ist weiter im Visier der EU-Kommission, doch belässt es Brüssel vorerst bei Ermahnungen.



Deutschland solle mehr für Investitionen tun, forderte EU-Kommissar Pierre Moscovici am Mittwoch. Konkreter drohte die Kommission Italien wegen dessen übermäßiger Verschuldung. Bis Ende April soll das Euro-Land zugesagte Sparmaßnahmen umsetzen.

ROUNDUP 2: Ifo-Index steigt trotz Risiken durch Frankreich-Wahl und Trump

MÜNCHEN - Die Stimmung in den deutschen Unternehmen hat sich im Februar überraschend verbessert. Das Geschäftsklima stieg auf 111,0 Punkte nach 109,9 Punkten im Monat zuvor, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch mitteilte. Bankvolkswirte hatten hingegen einen leichten Rückgang auf 109,6 Punkte erwartet. Damit erreichte das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer trotz politischer Risiken wieder den Stand vom Dezember, als der Ifo-Index das höchste Niveau seit März 2014 erreicht hatte.

USA: Verkäufe bestehender Häuser steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im Januar stärker als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat hätten sie um 3,3 Prozent zugelegt, wie die Maklervereinigung "National Association of Realtors" (NAR) am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten nur einen Anstieg um 1,1 Prozent erwartet.

Belgien: Geschäftsklima überraschend eingetrübt

BRÜSSEL - In Belgien hat sich das Geschäftsklima im Februar überraschend verschlechtert. Der Indikator sei zum Vormonat um 1,6 Punkte auf minus 1,1 Punkte gefallen, teilte die belgische Notenbank (BNB) am Mittwoch in Brüssel mit. Volkswirte hatten dagegen mit einem Anstieg auf plus 0,9 Punkte gerechnet.

EU moniert deutschen Leistungsbilanz-Überschuss

BRÜSSEL - Die EU-Kommission hat erneut den hohen Überschuss in der deutschen Leistungsbilanz moniert. Es deute auch nichts auf eine Korrektur des Ungleichgewichts hin, erklärte die Brüsseler Behörde am Mittwoch bei der Vorstellung ihrer jährlichen Länderberichte zur wirtschaftlichen Angleichung in der EU.

EU verlangt von Italien Sparanstrengungen bis April

BRÜSSEL - Die EU-Kommission verlangt von Italien die Umsetzung von zugesagten Sparanstrengungen bis April. Andernfalls soll ein Verstoß gegen die vereinbarte Schuldengrenze festgestellt werden, teilte die Brüsseler Behörde am Mittwoch mit. Es gehe um "zusätzliche strukturelle Maßnahmen" im Umfang von mindestens 0,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, zu denen sich Rom verpflichtet habe.

Vor Niederlande-Wahl: Rechtspopulist Wilders sinkt in Umfragen

AMSTERDAM - Drei Wochen vor der Parlamentswahl in den Niederlanden hat der Rechtspopulist Geert Wilders seinen deutlichen Vorsprung in Umfragen eingebüßt. Wilders Partei für die Freiheit (PVV) liegt nun etwa gleichauf mit der rechtsliberalen VVD von Ministerpräsident Mark Rutte, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Analyse der sechs wichtigsten Umfragen hervorgeht.

ROUNDUP/Streit um Schulz: 'Mehr Sicherheit' kontra 'Rolle rückwärts'

BERLIN - Mit Warnungen vor einer massiven Zunahme der Arbeitslosigkeit versucht die Union die sozialpolitischen Vorschläge des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz zu kontern. Auch die Arbeitgeber sprachen am Mittwoch von einer "Rolle rückwärts" der in Umfragen mit gut 30 Prozent auftrumpfenden Sozialdemokraten, falls diese von der eigenen Reform-Agenda 2010 abrückten.

Ökonomen-Stimmen zum überraschenden Anstieg des Ifo-Index

FRANKFURT - Nach einem überraschenden Anstieg des Ifo-Geschäftsklimaindex im Februar äußerten sich Ökonomen am Mittwoch überwiegend positiv zur weiteren konjunkturellen Entwicklung in Deutschland. Eine Auswahl der Expertenmeinungen:

ROUNDUP: Sorge um Euro-Zusammenhalt erfasst Finanzmärkte

FRANKFURT - Zunehmende Furcht vor einem Auseinanderbrechen des Euroraums schlägt sich immer stärker an den Finanzmärkten nieder. Die Anleger flüchten in als sicher geltende deutsche Staatspapiere und drücken die Renditen bei kurzer Laufzeit auf ein Rekordtief. Der Abstand zu Renditen anderer Euro-Länder wie Frankreich nimmt deutlich zu und der Euro gerät zunehmend unter Druck.

