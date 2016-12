dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 21.12.2016

Eurozone: Verbrauchervertrauen verbessert sich stärker als erwartet

LUXEMBURG - Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone hat sich im Dezember stärker verbessert als erwartet.



Der entsprechende Indikator sei im Vergleich zum Vormonat um 1,1 Punkte auf minus 5,1 Punkte gestiegen, teilte die EU-Kommission am Mittwoch in Luxemburg mit. Volkswirte hatten lediglich einen Anstieg auf minus 6,0 Punkte erwartet. Der Anstieg im Dezember ist der vierte in Folge. Der Indikator liegt über dem langfristigen Durchschnitt.

USA: Verkäufe bestehender Häuser steigen überraschend

WASHINGTON - In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im November überraschend gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,7 Prozent zu, wie die Maklervereinigung "National Association of Realtors" (NAR) am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang um 1,8 Prozent gerechnet. Der Zuwachs im Vormonat wurde allerdings von 2,0 auf 1,5 Prozent nach unten korrigiert.

Belgien: Geschäftsklima stärker als erwartet verbessert

BRÜSSEL - In Belgien hat sich das Geschäftsklima im Dezember stärker als erwartet aufgehellt. Der Indikator sei zum Vormonat um 1,6 Punkte auf minus 0,2 Punkte gestiegen, teilte die belgische Notenbank (BNB) am Mittwoch in Brüssel mit. Volkswirte hatten mit einem schwächeren Anstieg auf minus 1,0 Punkte gerechnet.

ROUNDUP: Schärfere Waffen im Kampf gegen Steuerbetrug über Briefkastenfirmen

BERLIN - Der Staat soll schärfer gegen Steuerbetrug über Briefkastenfirmen vorgehen können. Das Bundeskabinett verabschiedete am Mittwoch ein Gesetzespaket, das strengere Meldepflichten für Steuerzahler und Banken sowie höhere Strafen vorsieht. Finanzinstitute sollen zudem für Steuerausfälle in Haftung genommen werden. Geplant sind erweiterte Auskunftspflichten und Ermittlungsbefugnisse für den Fiskus.

Schwedische Notenbank verlängert Anleihekäufe

STOCKHOLM - Die Notenbank Schwedens hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest. Wie die Reichsbank am Mittwoch mitteilte, will sie im ersten Halbjahr 2017 zusätzliche öffentliche Wertpapiere im Wert von 30 Milliarden schwedische Kronen kaufen (etwa drei Milliarden Euro). Bankanalysten hatten mit einer Verlängerung der Wertpapierkäufe gerechnet.

POLITIK/ROUNDUP: Datenbanken und Geldströme - EU will Terror-Kampf ausweiten

BRÜSSEL - Die EU-Kommission will die Sicherheitsbehörden in ihrem Kampf gegen Terroristen stärken. Dazu soll vor allem die Fahndungsdatenbank Schengener Informationssystem ausgebaut werden, wie die Brüsseler Behörde am Mittwoch mitteilte. Außerdem ist eine Reihe an Neuerungen vorgesehen, damit Terroristen in Europa künftig schwerer an Geld kommen.

Gabriel-Berater warnen vor Risiken im Finanzsystem

BERLIN - Die wissenschaftlichen Berater von Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) haben vor Risiken im Finanzsystem und Lücken bei der Banken-Regulierung gewarnt. "Es ist zu befürchten, dass in absehbarer Zeit erhebliche neue Lasten auf das Finanzsystem beziehungsweise den Steuerzahler zukommen", heißt es in einem am Mittwoch bekanntgeworden Schreiben der renommierten Ökonomen.

Ifo-Prognose: Moderater Aufschwung im Osten

DRESDEN - Das Dresdner Ifo-Institut geht im kommenden Jahr von einem moderaten Aufschwung für Ostdeutschland aus. Zwar bleibe die ostdeutsche Wirtschaft in Schwung, aber die internationale Unsicherheit dämpfe die Dynamik, sagte der stellvertretende Ifo-Leiter in Dresden, Joachim Ragnitz, am Mittwoch. Die ostdeutschen Bundesländer einschließlich Berlin können laut aktueller Prognose im nächsten Jahr mit einem Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent rechnen. Damit reichen sie laut Ifo-Institut an die vorausgesagte Entwicklung in ganz Deutschland (1,5 Prozent) nahezu heran. In diesem Jahr fällt das erwartete Wirtschaftswachstum mit 1,6 Prozent in Ostdeutschland noch etwas höher aus.

IWH: Ost-Wirtschaft wächst 2017 genauso viel wie im Westen

HALLE - Die ostdeutsche Wirtschaft wird nach Einschätzung des Instituts für Wirtschaftsforschung (IWH) in Halle im kommenden Jahr mit der Entwicklung im Westen des Landes mithalten. Die Konjunkturforscher prognostizieren für beide Teile des Landes ein Wachstum von 1,3 Prozent im Jahr 2017, wie das IWH am Mittwoch mitteilte.

Bundesbank will Goldverlagerung schneller abschließen als geplant

FRANKFURT - Die Deutsche Bundesbank hat auch in diesem Jahr auf streng geheimen Wegen tonnenweise Gold aus ausländischen Lagerstätten nach Frankfurt gebracht. "Wir liegen sehr gut im Zeitplan und sind uns sicher, dass wir unser Ziel vor 2020 erreichen werden", sagte Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele der Deutschen Presse-Agentur in Frankfurt. Dann will die Bundesbank mehr als die Hälfte des deutschen Goldbestandes von derzeit 3381 Tonnen (Stand Ende 2015) in heimischen Tresoren verwahren.

/jsl