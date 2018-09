dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 20.09.2018

ROUNDUP/OECD: Weltwirtschaft dürfte Wachstumshöhepunkt hinter sich haben

PARIS - Die Weltwirtschaft dürfte den Höhepunkt des aktuellen Konjunkturaufschwungs hinter sich haben.



Zu diesem Ergebnis kommt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Konjunkturbericht. Das Wachstum stehe nicht mehr auf so breitem Fundament wie noch vor wenigen Monaten. Risiken sieht die OECD vor allem in dem zunehmenden Handelsprotektionismus und Turbulenzen in zahlreichen großen Schwellenländern.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf neuem Tief seit 1969

WASHINGTON - Der amerikanische Arbeitsmarkt bleibt in hervorragender Verfassung. Wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte, ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 3000 auf 201 000 gefallen. Dies ist ein neuer Tiefstand seit 1969. Bereits in den vergangenen Wochen hatten die Erstanträge mehrfach neue Tiefststände seit nahezu fünf Jahrzehnten erreicht.

USA: Philly-Fed-Index überraschend deutlich aufgehellt

PHILADELPHIA - In den USA hat sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia überraschend stark verbessert. Der Indikator der regionalen Notenbank (Philly-Fed-Index) ist im September um 11 Punkte auf 22,9 Punkte gestiegen, wie die regionale Zentralbank am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten einen schwächeren Anstieg auf 18,0 Punkte erwartet. Noch im Vormonat hatte der Indikator den tiefsten Stand seit November 2016 erreicht.

USA: Frühindikatoren steigen schwächer als erwartet

WASHINGTON - In den USA hat der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren im August schwächer als erwartet zugelegt. Er stieg zum Vormonat um 0,4 Prozent, wie das private Forschungsinstitut Conference Board am Donnerstag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet. Im Juli hatte der Indikator um revidiert 0,7 Prozent (zuvor 0,6 Prozent) zugelegt.

USA: Verkäufe bestehender Häuser stagnieren im August

WASHINGTON - In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im August stabil geblieben. Sie hätten sich im Vergleich zum Vormonat nicht verändert, teilte die Maklervereinigung "National Association of Realtors" (NAR) am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten dagegen einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet.

Eurozone: Verbrauchervertrauen trübt sich stärker als erwartet ein

LUXEMBURG - Das Verbrauchervertrauen in der Eurozone hat sich im September stärker als erwartet eingetrübt. Der entsprechende Indikator sei um 1,0 Punkte auf minus 2,9 Zähler gesunken, teilte die EU-Kommission am Donnerstag in Luxemburg mit. Dies ist der niedrigste Stand seit Mai 2017. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem leichten Rückgang auf minus 2,0 Punkte gerechnet.

Großbritannien: Einzelhandelsumsätze steigen überraschend

LONDON - In Großbritannien sind die Einzelhandelsumsätze im August überraschend gestiegen. Die Umsätze seien um 0,3 Prozent zum Vormonat geklettert, teilte das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mit. Analysten hatten hingegen mit einem Rückgang um 0,2 Prozent gerechnet. Zudem wurde der Anstieg im Vormonat von 0,7 Prozent auf 0,9 Prozent nach oben revidiert.

May: Wollen neuen Vorschlag für irische Grenze nach Brexit vorlegen

SALZBURG - Die britische Regierung will demnächst einen neuen Vorschlag für die Lösung der Irlandfrage nach dem Brexit vorlegen. Das sagte die britische Premierministerin Theresa May am Donnerstag beim EU-Gipfel in Salzburg. Den Vorschlag der EU-Kommission, Nordirland solle im Notfall Teil der Zollunion bleiben, lehnte May erneut ab.

Merkel sieht beim Brexit noch Raum für kreative Lösungen

SALZBURG - Bundeskanzlerin Angela Merkel hofft weiter auf substanzielle Fortschritte bei den Brexit-Verhandlungen im Oktober. Die EU habe den Anspruch, ein Ergebnis im November zu "finalisieren", sagte Merkel am Donnerstag auf einer Pressekonferenz nach dem EU-Gipfel in Salzburg. Die Geschlossenheit der EU gegenüber Großbritannien sei weiterhin hoch. "Es gibt noch ein großes Stück Arbeit im Zusammenhang mit der Frage, wie sehen die zukünftigen Handelsbeziehungen aus".

Trump fordert von Opec erneut Ölpreissenkung

WASHINGTON/FRANKFURT - US-Präsident Donald Trump hat von dem Ölkartell Opec erneut niedrigere Rohölpreise gefordert. "Das Opec-Monopol muss jetzt die Preise senken!", schrieb Trump am Donnerstag auf dem Nachrichtendienst Twitter. "Wir schützen die Länder des Nahen Ostens, sie wären ohne uns nicht sehr lange sicher, und doch drängen sie weiterhin auf immer höhere Ölpreise! Wir werden uns daran erinnern."

Türkische Regierung will hohe Inflation senken

ISTANBUL - Vor seinem Deutschland-Besuch hat der türkische Finanzminister Berat Albayrak ein Wirtschaftsprogramm vorgestellt und darin ehrgeizige Ziele zur Bekämpfung der hohen Inflation gesetzt. Man wolle die Teuerung - die derzeit bei rund 18 Prozent liegt - bis 2021 schrittweise auf 6 Prozent senken, kündigte Albayrak am Donnerstag in Ankara an. Allerdings nannte er keine konkreten Maßnahmen, wie er dieses Ziel erreichen wolle. Die türkische Lira hatte zuletzt auch im Verhältnis zu anderen Währungen stark an Wert verloren. Ein Programm gegen die Inflation werde bald vorgestellt.

Norwegische Notenbank mit erster Zinsanhebung seit sieben Jahren

OSLO - Die norwegische Notenbank beginnt nach einer langen Phase mit sehr niedrigen Zinsen ihre Geldpolitik zu straffen. Wie die Zentralbank am Donnerstag in Oslo mitteilte, steigt ihr Leitzins um 0,25 Punkte auf 0,75 Prozent. Es ist die erste Anhebung seit dem Jahr 2011. Ökonomen hatten mit dem Schritt gerechnet, weil die Notenbank ihn schon seit längerem angekündigt hat. Die Krone geriet nach dem Zinsschritt unter Druck.

Schweizerische Nationalbank bestätigt Geldpolitik - Franken 'hoch' bewertet

ZÜRICH - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihre expansive Geldpolitik ein weiteres Mal bestätigt. Sie belasse den Zins auf Sichteinlagen bei der Nationalbank bei minus 0,75 Prozent und das Zielband für den Dreimonats-Libor bei minus 1,25 bis minus 0,25 Prozent, teilte die SNB am Donnerstag in Zürich mit.

Kreise: China will Einfuhrzölle weiter senken - USA wohl erst einmal außen vor

PEKING - Chinas Premierminister Li Keqiang will offenbar seiner Werbung für mehr Freihandel bald weitere Taten folgen lassen. So könnte der durchschnittliche Satz für Einfuhrzölle auf Waren der wichtigsten Handelspartner bereits im Oktober weiter gesenkt werden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Li hat diesen Schritt bereits am Mittwoch bei dem als "Sommer-Davos" genannten Weltwirtschaftsforum in Tianjin angedeutet, ohne Details zu nennen.

