dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 19.10.2018

ROUNDUP 2: Handelskrieg mit USA bremst China: Wachstum unerwartet niedrig

PEKING - Der Handelskrieg mit den USA bremst Chinas Wachstum.



Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wuchs im dritten Quartal mit 6,5 Prozent langsamer als erwartet. So schwach war Chinas Wirtschaftswachstum zuletzt Anfang 2009 nach Ausbruch der globalen Finanzkrise. Als Gründe wurden die Strafzölle der USA, die mangelnde Zuversicht, aber auch der Kampf der Regierung in Peking gegen Finanzrisiken und die ausufernde Verschuldung genannt. Die Aussichten sind eingetrübt: Deutsche Exporteure, Autobauer und andere Investoren müssen sich auf schlechtere Zeiten in China einstellen.

USA: Verkäufe bestehender Häuser fallen sechsten Monat in Folge

WASHINGTON - In den USA sind die Verkäufe bestehender Häuser im September überraschend deutlich gefallen. Sie seien im Vergleich zum Vormonat um 3,4 Prozent gesunken, teilte die Maklervereinigung "National Association of Realtors" (NAR) am Freitag in Washington mit. Analysten hatten lediglich einen Rückgang um 0,9 Prozent erwartet. Dies ist der sechste Rückgang in Folge.

ROUNDUP: Experten fordern einfachere Verfahren für Fachkräftezuwanderung

NÜRNBERG - Experten fordern, die Zuwanderung von Fachkräften aus Nicht-EU-Ländern zu erleichtern: mit zentralen Anlaufstellen für Bewerber, schnelleren Visumverfahren und einfacherer Anerkennung ausländischer Qualifikationen. Menschen mit bestimmten Fähigkeiten aus vorher festgelegten Ländern sollten etwa auch dann hierzulande arbeiten können, wenn ihr Abschluss nicht als gleichwertig anerkannt sei, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Papier einer von der Bundesagentur für Arbeit beauftragten Expertengruppe. Konkrete Berufe und Länder werden nicht genannt.

Altmaier plant neue Industriepolitik: Firmen 'stärken und schützen'

BERLIN - Wirtschaftsminister Peter Altmaier will bestimmten High-Tech-Unternehmen mit staatlicher Hilfe zum Durchbruch verhelfen. Das Konzept einer neuen Industriepolitik solle aus den zwei Säulen "Stärken" und "Schützen" bestehen, sagte der CDU-Politiker dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Der Vertraute von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) wolle in ausgewählten Hochtechnologiebranchen mit einer staatlichen Anschubfinanzierung Firmenkonsortien aufbauen, die im internationalen Wettbewerb bestehen können.

Eurozone: Überschuss in der Leistungsbilanz gestiegen

FRANKFURT - Der Überschuss in der Leistungsbilanz der Eurozone hat sich im August erhöht. Er stieg saisonbereinigt von 19 Milliarden Euro im Juli auf 24 Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Freitag in Frankfurt mitteilte. Die Leistungsbilanz umfasst neben dem Warenhandel auch den Dienstleistungsverkehr und finanzielle Bewegungen.

Österreichs Kanzler Kurz: Italien gefährdet sich und andere

BRÜSSEL - Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz hat Italien mit scharfen Worten zur Einhaltung der EU-Schuldenregeln aufgefordert. "Die Europäische Union ist eine Wirtschafts- und eine Wertegemeinschaft und die funktioniert, weil es gemeinsame Regeln gibt, an die sich alle halten müssen", sagte Kurz am Freitag am Rande des Asien-Europa-Gipfels in Brüssel. "Wenn man diese Regeln bricht (...), dann bedeutet das, dass Italien sich selbst gefährdet, aber natürlich auch darüber hinaus andere mit gefährdet. Wir sind als Europäische Union nicht gewillt, dieses Risiko, diese Schulden für Italien zu übernehmen."

Frankreich für deutsche Firmen wieder attraktiver

PARIS - Frankreich wird wegen seines Reformkurses für deutsche Unternehmen nach einer Studie der Handelskammer wieder attraktiver. Befragte deutsche Unternehmen bewerteten die französische Wirtschaftslage und auch die Geschäftsaussichten im Nachbarland erheblich positiver als noch vor zwei Jahren, teilte die Deutsch-Französische Industrie- und Handelskammer am Freitag in Paris mit. Unternehmen hätten das Vertrauen in Frankreich wiedergefunden, das Image habe sich verbessert und vermittele Dynamik und Aufbruch.

Japans Inflation liegt weiter deutlich unter Notenbankziel

TOKIO - In Japan bleibt die Entwicklung der Inflation trotz höherer Energiekosten schwach. Im September haben die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahr um 1,2 Prozent zugelegt, wie die Regierung am Freitag in Tokio mitteilte. Im August waren es noch 1,3 Prozent gewesen. Experten hatten mit einem Anstieg in der Größenordnung des Vormonats gerechnet.

ROUNDUP/OECD: Scholz schlägt globale Mindeststeuer für Konzerne vor

BERLIN - Finanzminister Olaf Scholz (SPD) will laut OECD auf internationaler Ebene eine Mindestbesteuerung von Unternehmensgewinnen vereinbaren. "Frankreich und Deutschland haben (...) vorgeschlagen, eine Mindeststeuer zu diskutieren und zum Standard zu erheben", sagte der oberste Steuerexperte der Industrieländerorganisation, Pascal Saint-Amans, dem "Handelsblatt" (Freitag). Der Vorschlag sei auf Wohlwollen gestoßen.

