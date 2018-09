dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 18.09.2018

China schlägt zurück: Zölle auf US-Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar

PEKING - China hat auf die neuen Zölle der USA mit Gegenzöllen reagiert.



Man werde auf amerikanische Waren in Wert von 60 Milliarden US-Dollar Zölle erheben, teilte das chinesische Finanzministerium am Dienstag in Peking mit. Die Zollsätze sollen bei fünf oder zehn Prozent liegen. In Kraft treten sollen die Maßnahmen am 24. September. Sollten die USA weitere Zölle erheben, dann werde China entsprechend reagieren.

ROUNDUP 2: Noch mehr Zölle: Handelsstreit zwischen USA und China eskaliert

PEKING/WASHINGTON - Mit dem bisher größten Paket neuer Strafzölle hat der Handelskonflikt zwischen den USA und China eine neue Eskalationsstufe erreicht. Nachdem Washington weitere Strafen für Waren im Wert von 200 Milliarden Dollar auf den Weg brachte, kündigte Peking am Dienstag Gegenwehr an, ließ aber Umfang und Art der Vergeltung zunächst offen.

USA: NAHB-Hausmarktindex stagniert überraschend auf hohem Niveau

WASHINGTON - Die Lage am US-Häusermarkt hat sich im September überraschend nicht weiter eingetrübt. Der NAHB-Hausmarktindex verharrte auf 67 Zählern, wie die National Association of Home Builders (NAHB) am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Rückgang des Indikators auf 66 Zähler gerechnet.

ROUNDUP: EU-Ratschef fordert Brexit-Sondergipfel im November

BRÜSSEL/LONDON - EU-Ratschef Donald Tusk will den Brexit-Verhandlungen mehr Zeit geben als ursprünglich geplant und visiert nun einen Sondergipfel im November an. Der neue Fahrplan soll beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs diese Woche in Salzburg besprochen werden. Tusk warnte am Dienstag vor einer "Katastrophe", falls Großbritannien ohne Abkommen aus der EU austritt. London fordert seinerseits Zugeständnisse der EU für einen Durchbruch.

EU-Handelskommissarin präsentiert Konzept für Reform der WTO

BRÜSSEL - EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström hat ein europäisches Konzept für eine Reform der Welthandelsorganisation (WTO) vorgestellt. In dem am Dienstag in Brüssel präsentierten Papier wird angeregt, der WTO ein schlagkräftigeres Vorgehen gegen wettbewerbsverzerrende Subventionen und den erzwungenen Transfer von Technologien zu ermöglichen. Zudem geht es darum, die Verfahren zur Streitbeilegung zwischen WTO-Mitgliedern effizienter zu machen. "Die WTO muss sich anpassen, sonst wird sie in ernsthafte Schwierigkeiten geraten", kommentierte Malmström.

Putin: Ungarn ist einer der wichtigsten Partner in Europa

MOSKAU - Der russische Präsident Wladimir Putin sieht Ungarn als einen der wichtigsten europäischen Partner für sein Land. Die Beziehungen zwischen beiden Staaten entwickelten sich in fast allen Bereichen positiv, sagte Putin am Dienstag bei einem Treffen mit dem ungarischen Regierungschef Viktor Orban in Moskau. Das zeigten auch die bilateralen Handels- und Wirtschaftsbeziehungen. Laut Agentur Interfax stieg demnach der Handelsumsatz im ersten Halbjahr 2018 um 30 Prozent - nach einem Plus von 25 Prozent im vergangenen Jahr.

OECD fordert schneller höhere CO2-Preise für Klimaschutz

PARIS - Der Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) wird für Verursacher laut einem Expertenbericht nur langsam teurer. Regierungen müssten die CO2-Preise viel schneller erhöhen, um ihre Ziele zur Senkung der Emissionen einzuhalten, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Dienstag in Paris mit.

Ifo-Experte: Trumps Zölle auch Chance für deutsche Industrie

MÜNCHEN/BERLIN - Die US-Strafzölle auf chinesische Produkte sind nach Ansicht des Ifo-Experten Gabriel Felbermayr für die EU auch eine Gelegenheit, eigene Interessen durchzusetzen. "Europa könnte zum großen Profiteur werden, wenn sich China zu Zugeständnissen im Rahmen der WTO drängen lässt", sagte Felbermayr, Leiter des Ifo Zentrums für Außenwirtschaft, am Dienstag in München. Das könnte dann der wettbewerbsfähigen deutschen Industrie deutlich mehr nutzen als der amerikanischen.

Immobilienbranche erwartet Preisanstiege in 'B-Städten'

MÜNCHEN - Die Immobilienbranche erwartet für die kommenden Jahre kräftige Preisanstiege in sogenannten B-Städten wie Leipzig, Nürnberg, Wiesbaden, Münster und Hannover. Das hat eine am Dienstag veröffentlichte Umfrage unter knapp 1400 Teilnehmern der bevorstehenden Immobilienmesse Expo Real in München ergeben. Spitzenreiter ist Leipzig - fast die Hälfte der Befragten glaubt, dass dort die "beste Wertentwicklung" zu erwarten ist.

