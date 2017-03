dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 17.03.2017

ROUNDUP: OECD ruft Staaten zu mehr Reformanstrengungen auf

BADEN-BADEN - Die Industrieländerorganisation OECD hat die Staatengemeinschaft zu mehr Reformen für Wachstum und Beschäftigung aufgerufen.



"Die Regierungen können es sich nicht leisten, in ihren Reformanstrengungen nachzulassen, wenn sie die anhaltende Wachstumsschwäche, mit der sich viele von ihnen konfrontiert sehen, überwinden ... wollen", mahnte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Freitag vor dem Treffen der G20-Finanzminister in Baden-Baden. Nur so könne sichergestellt werden, dass die überwiegende Mehrheit der Bürger vom Wachstum profitieren könne.

ROUNDUP 2: EZB-Chefvolkswirt Praet dämpft Spekulationen auf Zinsanhebung

DÜSSELDORF/FRANKFURT - Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Peter Praet, hat Spekulationen auf baldige Zinserhöhungen im Euroraum nach jüngsten Aussagen seines Kollegen Ewald Nowotny gedämpft. Er könne nur die EZB-Stellungnahme im Anschluss an die jüngste Zinsentscheidung wiederholen, "die sehr klar bezüglich des Ablaufs sei und eine starke logische Basis habe", sagte Praet der Nachrichtenagentur Bloomberg.

USA: Michigan-Konsumklima hellt sich deutlicher auf als erwartet

MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im März überraschend deutlich aufgehellt. Das Konsumklima der Universität von Michigan sei um 1,3 Punkte auf 97,6 Zähler gestiegen, teilte die Universität am Freitag mit. Volkswirte hatten im Mittel mit einem Anstieg auf lediglich 97,0 Punkte gerechnet. Die Inflationserwartungen der Konsumenten gingen von erhöhtem Niveau spürbar zurück. Dies könnte eine Folge der zuletzt wieder gefallenen Rohölpreise sein.

USA: Frühindikatoren steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA ist der Sammelindex der wirtschaftlichen Frühindikatoren im Februar stärker als erwartet gestiegen. Er habe um 0,6 Prozent zum Vormonat zugelegt, teilte das private Forschungsinstitut Conference Board am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet. Im Januar hatte der Indikator ebenfalls um 0,6 Prozent zugelegt.

USA: Gesamtproduktion stagniert - warmes Wetter dämpft

WASHINGTON - Das ungewöhnlich warme Wetter hat die Produktion in den USA im Februar gedämpft. Die Gesamtproduktion habe zum Vormonat stagniert, teilte die US-Notenbank am Freitag in Washington mit. Bankvolkswirte hatten dagegen mit einem Zuwachs um 0,2 Prozent gerechnet. Der Rückgang im Vormonat fiel jedoch etwas schwächer aus als zunächst ermittelt. Nach neuen Daten beträgt er 0,1 Prozent und nicht 0,3 Prozent.

ROUNDUP 2: G20-Treffen von Forderung nach Politikwechsel begleitet

BADEN-BADEN - Am Rande des Treffens der G20-Finanzminister und -Notenbankchefs in Baden-Baden haben das globalisierungskritische Netzwerk Attac und Kirchen die Weltfinanzpolitik kritisiert. Sie forderten am Freitag eine gerechtere Steuerpolitik und Schuldenerleichterungen. Um den Tagungsort im historischen Kurhaus wurde ein Sicherheitsbereich eingerichtet und streng bewacht. Hunderte Polizisten waren in der Stadt im Einsatz.

ROUNDUP: Ex-Bundespräsident Köhler bekommt Kieler Weltwirtschaftlichen Preis

KIEL - Der Mensch und sein Wohlergehen im Mittelpunkt wirtschaftlichen Handelns - das ist der Kerngedanke des Kieler Weltwirtschaftlichen Preises, der zum 13. Mal vergeben wird. In diesem Jahr bekommen Ex-Bundespräsident Horst Köhler, der italienische Modemacher Brunello Cucinelli, die indische Bankerin Arundhati Bhattacharya und der schwedische Ökonom Assar Lindbeck die Ehrung, wie der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Dennis Snower, am Freitag bekanntgab.

ROUNDUP: Unmut in der Koalition: Lohngleichheit noch vor der Wahl

BERLIN - In Union und SPD nimmt der Unmut zu, dass die Bundesregierung beim Thema Lohngerechtigkeit zwischen Mann und Frau nicht vorankommt. Die Frauen in der Union und der Arbeitnehmerflügel erhöhten nun den Druck, damit das verbesserte Auskunftsrecht für Arbeitnehmer über die Bezahlung vergleichbarer Gruppen noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet wird. In einer Stellungnahme zum sogenannten Equal Pay Day am Samstag (18. März) forderten sie, den Gesetzentwurf im Bundestag zügig zu verabschieden. Vor allem in der Union gibt es Gegner eines solchen Gesetzes.

Eurozone: Handelsbilanz erstmals seit langem defizitär

LUXEMBURG - Die Handelsbilanz des Euroraums hat zu Jahresbeginn erstmals seit längerer Zeit wieder ein Defizit ausgewiesen. Wie das Statistikamt Eurostat am Freitag mitteilte, betrug die Differenz zwischen Ex- und Importen unbereinigt minus 0,6 Milliarden Euro. Es ist der erste Fehlbetrag seit drei Jahren. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Ausfuhren um 13 Prozent, die Einfuhren erhöhten sich um 17 Prozent. Saisonbereinigt weist die Handelsbilanz dagegen einen deutlichen Exportüberschuss von 15,7 Milliarden Euro aus.

ROUNDUP: Finanzschwache Kommunen fordern Hilfe von Bund und Ländern

PIRMASENS - Ein bundesweites, parteiübergreifendes Bündnis finanzschwacher Kommunen hat von Bund und Ländern mehr Hilfe gefordert, um die prekäre Lage vieler Stadtkassen in den Griff zu bekommen. Bei einem Treffen im rheinland-pfälzischen Pirmasens sprachen sich am Freitag Vertreter von rund 20 Kommunen für eine Neuordnung der Finanzbeziehungen und eine Entschuldung der hoch verschuldeten Städte aus.

POLITIK/ROUNDUP/Erdogan: Türken in Europa sollen fünf Kinder kriegen

ISTANBUL - Im eskalierenden Streit mit Europa hat der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan seine dort lebenden Landsleute aufgefordert, ihren Einfluss auszuweiten und mehr Kinder zu zeugen. "Macht nicht drei, sondern fünf Kinder, denn Ihr seid die Zukunft Europas", sagte Erdogan am Freitag im westtürkischen Eskisehir. "Das wird die beste Antwort sein, die Ihr auf die Unverschämtheiten, Feindseligkeiten und Ungerechtigkeiten, die man Euch antut, geben könnt." Der Staatspräsident kritisierte erneut das "faschistische Europa" und rief seine Anhänger dazu auf, sich dem entgegenzustellen.

