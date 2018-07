dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 16.07.2018

ROUNDUP: Internationaler Währungsfonds: Probleme der Weltwirtschaft nehmen zu

WASHINGTON - Die Lage der Weltwirtschaft hat sich nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) auch wegen politischer Unsicherheiten leicht eingetrübt.



Das Wachstum in wichtigen Ländern wie dem vom Brexit verunsicherten Großbritannien, Japan und bei einigen Mitgliedern der Eurozone habe sich verlangsamt, sagte IWF-Chefvolkswirt Maury Obstfeld am Montag bei der Vorstellung des aktualisierten Weltwirtschaftsberichtes in Washington.

USA legen Beschwerde bei WTO gegen Vergeltungszölle ein

WASHINGTON - Im eskalierenden Handelsstreit der USA mit vielen Ländern der Welt haben die Vereinigten Staaten nun ihrerseits Beschwerde bei der Welthandelsorganisation (WTO) eingelegt. Diese richte sich gegen die Vergeltungszölle, die China, die Europäische Union, Kanada, Mexiko und die Türkei als Reaktion auf US-Sonderzölle auf Aluminium und Stahlimporte einführten.

ROUNDUP: Trump sieht seinen Gipfel mit Putin optimistisch

HELSINKI - US-Präsident Donald Trump hat sich bei seinem ersten Gipfel mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin optimistisch gezeigt. "Ich denke, das ist ein guter Anfang. Ein sehr, sehr guter Anfang für alle", sagte Trump am Montag nach einem mehr als zweistündigen Treffen unter vier Augen mit Putin. Das intensive Gespräch dauerte länger als geplant. Danach kamen die Staatschef mit ihren Delegationen zu einem Arbeitsessen zusammen, bevor eine gemeinsame Pressekonferenz den mit Spannung erwarteten Gipfel beenden sollte.

WASHINGTON - Die Lage der Weltwirtschaft hat sich nach Einschätzung des Internationalen Währungsfonds (IWF) wegen politischer Unsicherheiten leicht eingetrübt. Das Wachstum in wichtigen Ländern wie dem vom Brexit verunsicherten Großbritannien, Japan und auch bei einigen Mitgliedern der Eurozone habe sich verlangsamt, sagte IWF-Chefvolkswirt Maury Obstfeld am Montag bei der Vorstellung des aktualisierten Weltwirtschaftsberichtes. In den USA werde langfristig eine geringere Steigerung erwartet, wenn die stimulierenden Effekte der Regierung Trump nachlassen.

ROUNDUP 2: Handelskonflikt mit Trump: Europäer und Chinesen rücken zusammen

PEKING - Der Handelskonflikt mit US-Präsident Donald Trump lässt die Europäische Union und China wieder zusammenrücken. Auf ihrem 20. EU-China-Gipfel am Montag in Peking machten beide Seiten selbst in festgefahrenen Handelsfragen wieder Fortschritte. Erstmals seit drei Jahren gab es auch Einigkeit über eine gemeinsame Erklärung am Ende des Gipfels, die die "strategische Partnerschaft" bekräftigte. "In der heutigen Welt ist diese Partnerschaft wichtiger als je zuvor", sagte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker.

USA: Einzelhandelsumsätze steigen wie erwartet

WASHINGTON - Die Umsätze im US-Einzelhandel haben im Juni wie erwartet zugelegt. Sie seien um 0,5 Prozent zum Vormonat gestiegen, teilte das US-Handelsministerium am Montag in Washington mit. Volkswirte hatten damit gerechnet. Es war der fünfte Anstieg in Folge. Im Mai waren die Umsätze um aufwärts revidierte 1,3 Prozent geklettert. Zunächst war ein Anstieg um 0,8 Prozent ermittelt worden.

USA: Empire-State-Index weniger als erwartet verschlechtert

NEW YORK - Die Stimmung in der Industrie im US-Bundesstaat New York hat sich im Juli weniger als erwartet eingetrübt. Der Empire-State-Index fiel von 25,0 Punkten im Vormonat auf 22,6 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Montag mitteilte. Analysten hatten einen deutlicheren Rückgang auf 21,0 Punkte erwartet.

ROUNDUP/Trotz Unsicherheiten: Chinas Wirtschaft wächst um 6,7 Prozent

PEKING - Chinas Wirtschaft ist im zweiten Quartal mit 6,7 Prozent ein bisschen langsamer gewachsen. Für die erste Jahreshälfte ergibt sich damit ein Wachstum von insgesamt 6,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt am Montag in Peking berichtete. Damit erscheint die zweitgrößte Volkswirtschaft für eine drohende Eskalation im Handelskrieg mit den USA gut gerüstet - doch angesichts der Unsicherheiten bröckelt die Zuversicht.

Eurozone: Handelsüberschuss gesunken

LUXEMBURG - Der Handelsüberschuss der Eurozone mit der restlichen Welt ist im Mai zurückgegangen. Der saisonbereinigte Exportüberschuss sei gegenüber dem Vormonat um 1,1 Milliarden auf 16,9 Milliarden Euro gefallen, teilte das Statistikamt Eurostat am Montag mit. Analysten hatten stattdessen mit einem Anstieg von 18,0 auf 18,6 Milliarden Euro gerechnet.

