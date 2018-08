dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 15.08.2018

GESAMT-ROUNDUP: Türkei verhängt Sanktionen gegen Produkte aus den USA

ISTANBUL - Im Konflikt mit den USA hat die Türkei Einfuhrzölle auf zahlreiche US-Produkte erhöht.



Damit reagiere das Land direkt auf Sanktionen und Strafzölle der USA, die der stellvertretende Präsident Fuat Oktay, am Mittwoch auf Twitter "bewusste Angriffe der US-Regierung" nannte. Die Türkei heizt damit die Auseinandersetzung, die zu einer Währungskrise im Land geführt hat, weiter an. Auch der US-Pastor Andrew Brunson, an dem sich der Streit zwischen den beiden Nato-Partner entzündet hatte, bleibt vorerst weiter in Hausarrest. Die türkische Lira erholte sich dennoch.

Merkel telefoniert mit Erdogan

BERLIN/ANKARA - Kanzlerin Angela Merkel und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan haben am Mittwoch in einem Telefonat über internationale und bilaterale Fragen gesprochen. Dabei sei es auch um die Lage in Syrien sowie um den für den 28. September geplanten Staatsbesuch Erdogans in Deutschland gegangen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Mit Blick auf den Besuch Erdogans sei ein vorbereitendes Treffen der Finanz- und Wirtschaftsminister beider Länder vereinbart worden.

ROUNDUP: Schwellenländer kämpfen gegen Druck auf Währungen durch Türkei-Krise

JAKARTA - Die Lira-Krise in der Türkei setzt auch viele andere Schwellenländer mit ohnehin schon angeschlagenen Währungen zusätzlich unter Druck - einige von ihnen stemmen sich nun gegen den Wertverfall. Die Notenbank Indonesiens teilte am Mittwoch in Jakarta mit, dass der Satz für einwöchiges Zentralbankgeld um 0,25 Prozentpunkte auf 5,5 Prozent erhöht werde. Auch Argentinien zog bereits die Zinsschraube an und Hongkong griff direkt am Devisenmarkt ein.

USA: Gesamtproduktion steigt nur leicht

WASHINGTON - Die Industrie in den USA hat ihre Gesamtproduktion im Juli nur leicht ausgeweitet. Die Produktion stieg zum Vormonat um 0,1 Prozent, wie die US-Notenbank Fed am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel einen deutlicheren Zuwachs von 0,3 Prozent erwartet. Allerdings wurde der Anstieg im Vormonat von 0,6 auf 1,0 Prozent nach oben gesetzt.

USA: NAHB-Hausmarktindex sinkt - Weiterhin hohes Niveau

WASHINGTON - Die Lage am US-Häusermarkt hat sich im August wie erwartet eingetrübt. Der NAHB-Hausmarktindex sank um einen Punkt auf 67 Zähler, wie die National Association of Home Builders (NAHB) am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit diesem Rückgang gerechnet. Der Indikator liegt dennoch weiterhin auf hohem Niveau.

USA: Einzelhandel setzt mehr um als erwartet

WASHINGTON - Die Umsätze des US-Einzelhandels sind im Juli deutlich stärker gestiegen als erwartet. Die Erlöse stiegen gegenüber dem Vormonat um 0,5 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs von lediglich 0,1 Prozent gerechnet. Allerdings wurde zugleich der Zuwachs im Juni nachträglich von 0,5 auf 0,2 Prozent korrigiert.

USA: Produktivität steigt stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Produktivität der amerikanischen Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal stärker entwickelt als erwartet. Wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch nach einer ersten Schätzung mitteilte, lag die Produktivität 2,9 Prozent höher als im Vorquartal. Analysten hatten für die Monate April bis Juni nur eine Steigerung um 2,4 Prozent erwartet. Im ersten Quartal war die Produktivität nur leicht um revidierte 0,3 Prozent (zuvor 0,4 Prozent) gestiegen.

USA: Empire-State-Index überraschend verbessert

NEW YORK - Die Stimmung der Industrie im US-Bundesstaat New York hat sich im August überraschend aufgehellt. Der Empire-State-Index stieg von 22,6 Punkten im Vormonat auf 25,6 Zähler, wie die regionale Notenbank von New York am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten stattdessen einen Rückgang auf 20,0 Punkte erwartet.

Großbritannien: Verbraucherpreise steigen etwas stärker

LONDON - Die Verbraucherpreise in Großbritannien sind im Juli wieder etwas stärker gestiegen. Wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte, lagen sie 2,5 Prozent über dem Stand des Vorjahresmonats. Im Juni hatte die Inflationsrate 2,4 Prozent betragen. Im Monatsvergleich stagnierte die Teuerung im Juli. Analysten hatten mit der Entwicklung gerechnet.

Irans Präsident hält Trump Tür für Gespräche offen

TEHERAN - Irans Präsident Hassan Ruhani hält sich die Tür für Gespräche mit US-Amtskollege Donald Trump offen. Der US-Präsident müsse jedoch zunächst die "Kommunikationsbrücke" zwischen den beiden Ländern, die durch das Wiener Atomabkommen von 2015 ermöglicht worden war, wieder aufbauen. "Die Gespräche mit den USA liefen ja ganz gut (...), dann aber haben die Amerikaner diese Brücke selbst zerstört", sagte Ruhani am Mittwoch. US-Präsident Donald Trump hatte gesagt, er wäre "jederzeit" ohne Vorbedingungen zu einem Treffen mit der iranischen Führung bereit. Sein Außenminister Mike Pompeo relativierte dies jedoch und schob Bedingungen nach.

Ausländer dürfen in Neuseeland keine Häuser mehr kaufen

WELLINGTON - Angesichts von gestiegenen Immobilienpreisen dürfen Ausländer in Neuseeland keine Häuser mehr kaufen. Das Parlament in Wellington verabschiedete am Mittwoch eine entsprechende Gesetzesinitiative von Premierministerin Jacinda Ardern. Ziel ist es, Einheimischen den Kauf von Wohneigentum leichter zu machen. In dem Pazifikstaat mit seinen etwa 4,7 Millionen Einwohnern sind die Immobilienpreise im vergangenen Jahrzehnt um 50 Prozent gestiegen.

