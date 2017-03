dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 14.03.2017

ROUNDUP/May: Brexit-Erklärung kommt noch vor Ende des Monats

LONDON - Die britische Premierministerin Theresa May will noch vor Ende März den Startschuss für die Brexit-Verhandlungen geben.



Das sagte May am Dienstag im Unterhaus in London. Nachdem die Regierung das Brexit-Gesetz durchs Parlament gepeitscht hat, fehlt May nur noch die formale Zustimmung der Queen, damit sie die Scheidung von Brüssel einreichen kann. Befürchtungen, der Brexit-Zeitplan der britischen Regierung könnte durcheinander geraten, sind damit ausgeräumt. Doch separatistische Tendenzen in Schottland und Nordirland sorgen für neuen Ärger.

EU zum Brexit: 'Wir sind bereit'

BRÜSSEL - Nach der Verabschiedung des Brexit-Gesetzes in Großbritannien hält sich die EU-Kommission bedeckt. Man wisse nicht, wann der offizielle Antrag zum EU-Austritt aus London komme, sagte ein Sprecher am Dienstag. Aber: "Wir werden bereit sein, wir sind bereit". Er bekräftigte die Brüsseler Sicht, dass die EU nur mit der britischen Regierung verhandeln und Schottland nicht beteiligt werde.

ROUNDUP 3: EuGH erlaubt Kopftuch-Verbot im Job - aber mit Auflagen

LUXEMBURG - Firmen dürfen Kopftücher am Arbeitsplatz nach zwei aktuellen Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs verbieten. Voraussetzung ist aber, dass weltanschauliche Zeichen im Unternehmen generell verboten sind und dass es gute Gründe gibt. Das urteilte der Europäische Gerichtshof am Dienstag in Luxemburg (Rechtssachen C-157/15 und C-188/15). Allein der Wunsch eines Kunden, dass keine Frau mit Kopftuch für ihn Leistungen erbringt, genügt nicht für ein Verbot. Der Zentralrat der Muslime reagierte enttäuscht.

USA: Erzeugerpreise steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Erzeugerpreise sind in den USA im Februar stärker gestiegen als erwartet. Sie seien um 0,3 Prozent zum Vormonat geklettert, teilte das US-Arbeitsministerium am Dienstag mit. Volkswirte hatten lediglich mit einem Zuwachs von 0,1 Prozent gerechnet.

ROUNDUP/Regierung: Arbeitsintegration von Flüchtlingen erst am Anfang

BERLIN - Die Integration von hunderttausenden Flüchtlingen auf den deutschen Arbeitsmarkt steht laut Bundesregierung erst am Anfang. Mittlerweile erhielten rund 400 000 Flüchtlinge mit geklärtem Aufenthaltsstatus Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch II, sagte Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) am Dienstag bei einer Konferenz zur Flüchtlingsintegration in Berlin. Die Betroffenen sind also beschäftigungslos. Jeden Monat kämen viele SGB-II-Bezieher dazu.

Merkel warnt vor Hackerattacken auf Infrastruktur und Stromversorgung

BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat eindringlich vor Hackerangriffen auf die Infrastruktur und Stromversorgung in Deutschland gewarnt. "Wir haben heute wahnsinnige Möglichkeiten, Infrastruktur auch lahmzulegen durch Cyberangriffe", sagte Merkel am Dienstag in Berlin vor dem Verband kommunaler Unternehmen. Das sei bei der öffentlichen Daseinsvorsorge durch Kommunen problematisch. Es gebe aus der Ukraine bereits Beispiele, die wirklich beängstigend seien, sagte Merkel mit Blick auf ukrainische Medienberichte über Cyberangriffe auf Kraftwerke und Energiequellen des Landes.

Deutsche Schlüsselbranchen leiden unter Türkei-Krise

FRANKFURT - Die Krise in der Türkei und der autoritäre Kurs von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan treffen wichtige Branchen der deutschen Wirtschaft. So erwartet der Maschinenbauverband VDMA, dass die Branche ihr Exportplus von knapp drei Prozent in die Türkei 2016 im laufenden Jahr nicht halten kann. Es gebe eine "Investitionszurückhaltung", sagte VDMA-Ökonom Friedrich Wagner der Deutschen Presse-Agentur. Im Vorjahr hatten die Branche Maschinen im Wert von 3,9 Milliarden Euro in die Türkei ausgeführt.

ROUNDUP/ZEW: Deutsche Finanzexperten optimistischer

MANNHEIM - Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich aufgehellt. Der entsprechende Indikator des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) sei im März um 2,4 Punkte auf 12,8 Zähler gestiegen, teilte das ZEW am Dienstag in Mannheim mit. Bankvolkswirte hatten allerdings mit einem noch etwas stärkeren Zuwachs auf 13,0 Punkte gerechnet.

ROUNDUP: Inflation erstmals seit mehr als vier Jahren über 2 Prozent

WIESBADEN - Erstmals seit über vier Jahren sind die Verbraucherpreise im Februar wieder um mehr als 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat gestiegen. Die von höheren Energie- und Nahrungsmittelpreisen angetriebene Inflationsrate lag in dem Monat bei 2,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Es bestätigte damit vorläufige Zahlen von Anfang März. Eine solch hohe Rate hatte es in Deutschland zuletzt im August 2012 gegeben. Gemessen am Vormonat stieg die Inflation um 0,6 Prozent.

Bank of England: Vizechefin tritt wenige Tage nach Amtsantritt zurück

LONDON - Die erst wenige Tage im Amt befindliche Vizechefin der britischen Notenbank, Charlotte Hogg, ist am Dienstag von ihrer Position zurückgetreten. Dies teilte die Bank of England auf ihrer Internetseite mit. Grund des Rücktritts ist Kritik eines Parlamentsausschusses. Dieser hatte bemängelt, dass Hogg nicht offengelegt habe, dass ihr Bruder in einer höheren Position bei der von der Notenbank beaufsichtigten Geschäftsbank Barclays arbeitet. Hogg hatte ihr neues Amt erst Anfang März angetreten.

Trump und Chinas Staatschef Xi wollen sich bald treffen

PEKING - US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wollen sich bald treffen. "Beide Seiten stehen in engem Kontakt", sagte eine Sprecherin des Außenministeriums am Dienstag in Peking auf Journalistenfragen nach einem Gipfel. Es sei wichtig, "den Austausch zu verstärken".

Eurozone: Industrieproduktion steigt schwächer als erwartet

LUXEMBURG - In der Eurozone ist die Industrieproduktion im Januar schwächer als erwartet gestiegen. Sie habe um 0,9 Prozent zum Vormonat zugelegt, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs um 1,3 Prozent gerechnet. Im Dezember war die Produktion noch um revidiert 1,2 Prozent (zuvor 1,6 Prozent) gesunken.

Spanien: Inflationsrate steigt wie erwartet

MADRID - In Spanien ist die Inflationsrate im Februar wie erwartet gestiegen. Die Verbraucherpreise seien um 3,0 Prozent zum Vorjahr geklettert, teilte das spanische Statistikamt Ine am Dienstag in Madrid nach einer zweiten Schätzung mit. Die erste Schätzung wurde damit wie von Experten erwartet bestätigt.

ROUNDUP/China: Industrie und Investitionen überzeugen - Einzelhandel enttäuscht

PEKING - Durchwachsene Signale zu Chinas Wirtschaftswachstum: Während die Industrieproduktion und die Investitionen zum Jahresstart besser als erwartet ausgefallen sind, hat der Einzelhandelsumsatz enttäuscht. Wie das Statistikamt am Dienstag in Peking berichtete, nahm die Produktion in den Industriebetrieben seit Anfang des Jahres etwas an Fahrt auf. Im Januar und Februar sei sie um 6,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. In den vergangenen sieben Monaten war die Industrieproduktion um jeweils 6,0 Prozent gewachsen.

