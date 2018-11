dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 13.11.2018

ROUNDUP 2: Rom bleibt stur - keine Lösung im Haushaltsstreit in Sicht

ROM/BRÜSSEL - Italien schaltet im Haushaltsstreit auf stur und provoziert eine weitere Eskalation mit der EU.



Am Dienstag gab es zunächst keinerlei Signale, dass die populistische Regierung im Konflikt um die hohe Neuverschuldung einlenkt. Unterdessen kritisierte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nationale Alleingänge bei der Aufnahme von Schulden. Sie sagte aber nicht, auf welches Land sie sich bezog.

Russland droht mit Boykott des Weltwirtschaftsforums

MOSKAU/DAVOS - Russland droht mit einem Boykott des Weltwirtschaftsforums (WEF) im schweizerischen Davos, sollten russische Großunternehmer an dem Jahrestreffen nicht teilnehmen dürfen. Das kündigte Ministerpräsident Dmitri Medwedew am Dienstag russischen Medien zufolge bei der Libyen-Konferenz im italienischen Palermo an. Sollten die Einschränkungen nicht aufgehoben werden, werde Russland die Teilnahme von Staatsbediensteten und Unternehmen mit staatlichem Anteil in Davos absagen, sagte Medwedew.

Scholz zu Italien: Jedes Land in der EU muss Verantwortung übernehmen

BERLIN - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die italienische Regierung im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission an ihre Verantwortung erinnert. Die Wirklichkeit könne sich niemand "wegreden", sagte Scholz beim "Wirtschaftsgipfel" der "Süddeutschen Zeitung" am Dienstag in Berlin mit Blick auf die hohe Staatsverschuldung Italiens. Das Land weist mit 2,3 Billionen Euro - das sind mehr als 130 Prozent der Wirtschaftsleistung - einen der größten Schuldenberge der Welt auf.

DZ-Bank-Chefvolkswirt: Aufschwung neigt sich seinem Ende zu

FRANKFURT - In Deutschland neigt sich der Aufschwung nach Einschätzung der DZ Bank belastet durch eine gestiegene geopolitische Unsicherheit seinem Ende zu. "Insbesondere der Handelskonflikt zwischen den USA und China trübt die Investitionsfreude weltweit ein", sagte Stefan Bielmeier, Chefvolkswirt der DZ Bank, am Dienstag in Frankfurt. Dies gelte mittlerweile auch für deutsche Unternehmen.

ROUNDUP/IEA: Asiens Energiehunger stellt Politik vor Herausforderungen

LONDON - Die weltweite Energienachfrage wird in den kommenden zwei Jahrzehnten stark steigen, vor allem in Asien. Das geht aus dem jährlichen Ausblick der Internationalen Energiebehörde IEA hervor, der am Dienstag in London veröffentlicht wurde.

ROUNDUP: ZEW-Konjunkturerwartung steigt - Einbruch bei Lagebeurteilung

MANNHEIM - Die Konjunkturerwartungen deutscher Finanzexperten haben sich im November überraschend verbessert. Wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag in Mannheim mitteilte, stieg der von ihm erhobene Indikator für die Erwartungen um 0,6 Punkte auf minus 24,1 Zähler. Analysten hatten im Schnitt einen erneuten Dämpfer und einen Indexwert von minus 26,0 Punkte erwartet. Experten wiesen darauf hin, dass die bessere Konjunkturerwartung in Verbindung mit einem Einbruch bei der Lagebeurteilung gesehen werden muss.

USA werfen der EU Verzögerungstaktik bei Handelsgesprächen vor

BRÜSSEL - Im transatlantischen Handelskonflikt werfen die USA Europa eine Verzögerungstaktik vor. Die Regierung von Präsident Donald Trump stehe für Ernsthaftigkeit und Dringlichkeit, sagte der US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, am Dienstag in Brüssel. "So lange die EU-Führung das Spiel des Hinauszögerns spielt, müssen wir umso mehr unsere Hebel nutzen, um die Beziehungen wieder auf Linie zu bringen."

ROUNDUP: China sucht Unterstützung in Asien für Handelskrieg mit den USA

SINGAPUR - Im Handelskrieg mit den USA wirbt China in Asien um Rückendeckung. Am Rande des Gipfels der südostasiatischen Staatengemeinschaft Asean in Singapur rief der Chinas Regierungschef Li Keqiang am Dienstag in einer Rede zu verstärkter Kooperation für freien Handel auf. Mit dem wachsenden Protektionismus sei es wichtig, die Verhandlungen für den von China angeführten Freihandelspakt einer Regionalen Wirtschaftspartnerschaft (RCEP) voranzubringen. China hoffe darauf, die Verhandlungen bis nächstes Jahr beenden zu können.

ROUNDUP: Inflation auf Zehn-Jahreshoch - Energiepreise treiben Teuerung an

WIESBADEN - Angeheizt von gestiegenen Energiekosten sind die Verbraucherpreise in Deutschland im Oktober so stark gestiegen wie seit gut zehn Jahren nicht mehr. Das Preisniveau lag um 2,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte. Die Wiesbadener Behörde bestätigte damit vorläufige Daten. Eine höhere Jahresinflationsrate hatte es zuletzt im September 2008 mit 2,8 Prozent gegeben - dem Jahr der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise im Oktober um 0,2 Prozent.

RATING: Standard & Poor's stuft Argentinien tiefer in den Ramschbereich

NEW YORK/FRANKFURT - Die US-Ratingagentur Standard & Poor's (S&P) hat die Kreditbewertung von Argentinien gesenkt und das finanziell angeschlagene südamerikanische Land tiefer in den sogenannten Ramschbereich gestuft. Die Bewertung werde von zuvor "B+" um eine Stufe auf "B" gesenkt, teilte die Ratingagentur in der Nacht zum Dienstag mit. Als Begründung nannten die Rating-Experten unter anderem die "Erosion des argentinischen Wachstumspfades" und die Inflationsdynamik in dem Schwellenland.

Großbritannien: Arbeitslosigkeit steigt leicht - Löhne ziehen weiter an

LONDON - Der britische Arbeitsmarkt zeigt sich weiter in einer sehr guten Verfassung, auch wenn die Arbeitslosigkeit leicht angestiegen ist. Die Arbeitslosenquote stieg in den drei Monaten bis September um 0,1 Punkte auf 4,1 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Der Anstieg erfolgt aber von einem 43-jährigen Tiefstand aus. Analysten hatten mit einer stabilen Quote gerechnet.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl