dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 13.03.2017

Italien: Industrieproduktion geht deutlich zurück

ROM - Die italienische Industrie hat ihre Produktion zu Jahresbeginn deutlich eingeschränkt.



Wie das Statistikamt Istat am Montag mitteilte, ging die Herstellung im Januar zum Vormonat um 2,3 Prozent zurück. Das ist nicht nur mehr als die von Analysten erwarteten minus 0,8 Prozent. Auch ist es der stärkste monatliche Rückgang seit September 2011.

EZB-Rat Smets: Keine Signale für eine Änderung der Geldpolitik

BRÜSSEL - Das Ratsmitglied der Europäischen Zentralbank (EZB), Jan Smets, hat einer möglichen Änderung der Geldpolitik in der Eurozone vehement widersprochen. Die jüngste Anhebung der Prognose für die konjunkturelle Entwicklung und für die Preisentwicklung sei kein Hinweis auf einen Wechsel des geldpolitischen Kurses, versicherte Smets in einem am Montag veröffentlichten Interview im "Wall Street Journal". Die neuen Projektionen seien lediglich eine Folge der "zuletzt etwas veränderten Realitäten, mehr nicht", sagte der belgische Notenbankchef.

ROUNDUP 2: Schottische Regierung strebt neues Unabhängigkeitsreferendum an

EDINBURGH - Schottland strebt wegen des Brexits ein neues Referendum über eine Unabhängigkeit von Großbritannien an. Schon kommende Woche soll das Parlament in Edinburgh darüber entscheiden, wie die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon am Montag sagte.

ROUNDUP 2: Merkels Motto für Trump: Miteinander statt übereinander reden

BERLIN - Kanzlerin Angela Merkel reist mit dem Appell für freien Handel und gegen wirtschaftliche Abschottung zu ihrem ersten Treffen mit US-Präsident Donald Trump, der auf "Amerika zuerst" pocht. Merkel sagte vor ihrem Abflug nach Washington am Montag, sie freue sich ausdrücklich darauf, mit Trump am Dienstag erstmals zu sprechen. "Miteinander reden statt übereinander reden - das wird mein Motto sein bei diesem Besuch." Aus deutschen Regierungskreisen verlautete, Merkel werde den Blick nach vorn richten und nicht auf Trumps Beschimpfungen eingehen, sie habe eine "katastrophal" falsche Flüchtlingspolitik gemacht und Deutschland ruiniert. Es gehe jetzt darum, sich kennenzulernen und Vertrauen aufzubauen.

Kreise: EZB diskutiert über Zinserhöhung vor dem Ende der Anleihekäufe

FRANKFURT - Im geldpolitischen Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) ist Insidern zufolge über eine mögliche Zinserhöhung vor dem Auslaufen des Anleihe-Kaufprogramms diskutiert worden. Bei der jüngsten Zinssitzung sei diese Vorgehensweise erörtert worden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag und berief sich auf mehrere EZB-Vertreter, ohne Namen zu nennen.

USA wollen bald Neuverhandlungen für Handelsabkommen Nafta

WASHINGTON - Die USA wollen in den nächsten Wochen die Neuverhandlung des nordamerikanischen Handelsabkommens Nafta mit Kanada und Mexiko angehen. Das gab Handelsminister Wilbur Ross am Freitag in Washington am Rande eines Besuches seines mexikanischen Amtskollegen Ildefonso Guajardo bekannt. US-Präsident Donald Trump hat einige Regelungen in dem Abkommen als unfair beanstandet. Die USA haben ein großes Handelsdefizit gegenüber Mexiko, das Trump möglichst abbauen möchte.

Trump-Berater: Notenbank macht guten Job

WASHINGTON - Wenige Tage vor einer möglichen Leitzinserhöhung hat Präsidentenberater Gary Cohn die Arbeit der US-Notenbank Federal Reserve gelobt. "Sie haben einen guten Job gemacht", sagte Cohn am Sonntag im Interview des Senders Fox News. Das Weiße Haus respektiere die Befugnisse der Fed.

Island kehrt an die internationalen Finanzmärkte zurück

REYKJAVIK - Neun Jahre nach dem Beginn der Bankenkrise hebt Island am Dienstag die Kapitalkontrollen von Einzelpersonen, Firmen und Pensionsfonds wieder vollständig auf. Wie die Regierung am Sonntag mitteilte, werde damit die Rückkehr des Landes an die internationalen Finanzmärkte komplett.

Puerto Rico stellt US-Kontrolleuren neue Sanierungspläne vor

SAN JUAN - Die Regionalregierung von Puerto Rico hat neue Vorschläge für ihren Sanierungsplan vorgelegt, um die Zustimmung der von der US-Regierung eingesetzten Kontrollkommission zu erreichen. Der Gouverneur Ricardo Rosselló übergab am Samstag den Kontrolleuren eine Revision des Rettungsplans zur Überwindung der Haushaltskrise in dem hoch verschuldeten US-Außengebiet.

