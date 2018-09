dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 11.09.2018

ROUNDUP: Scholz' Null steht - aber harsche Kritik am neuen Bundeshaushalt

BERLIN - Ideenlos, Gießkannenprinzip, keine Steuerreform: Die Opposition hat den Haushaltsentwurf 2019 von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) in der ersten Bundestagssitzung nach der Sommerpause scharf kritisiert.



"Es ist kein Haushalt der Zukunft", sagte der FDP-Abgeordnete Otto Fricke am Dienstag. "Es ist ein Haushalt von leeren Versprechungen, die im Zweifel auch noch spätere Generationen bezahlen müssen." Scholz plant wegen der Umsetzung diverser Koalitionsvorhaben und neuen Sozialausgaben mit Ausgaben von 356,8 Milliarden Euro, rund 13 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr.

Britischer Notenbankchef bleibt bis Anfang 2020 im Amt

LONDON - Der britische Notenbankchef Mark Carney bleibt wegen des ungewissen Fortgangs des Brexit-Prozesses etwas länger im Amt als geplant. Wie Schatzkanzler Philip Hammond am Dienstag bestätigte, wird Carney bis Januar 2020 Chef der Bank of England bleiben. Bisher stand sein Ausscheiden im Juni 2019 an. Über eine Verlängerung war schon länger spekuliert worden, insoweit ist die jetzige Bekanntgabe keine allzu große Überraschung.

ROUNDUP: ZEW-Konjunkturerwartung steigt stärker als erwartet

MANNHEIM - Der vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) erhobene Konjunkturindikator ist trotz der Währungskrisen in wichtigen Schwellenländern und enttäuschender Daten aus der deutschen Industrie überraschend stark gestiegen. Der Indexwert für die Konjunkturerwartungen habe im September um 3,1 Punkte auf minus 10,6 Punkte zugelegt, teilte das ZEW am Dienstag mit. Damit konnte das Konjunkturbarometer den zweiten Monat in Folge zulegen.

Putin hofft auf Handelswachstum mit China um 30 Prozent

WLADIWOSTOK - Russlands Präsident Wladimir Putin hat beim Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping den stark steigenden bilateralen Handel gelobt. Er sei sich sicher, dass die beiden Nachbarländer in diesem Jahr einen Umsatz von bis zu 100 Milliarden Dollar erzielen werden, sagte er beim Gespräch am Rande des Fernöstlichen Wirtschaftsforums in Wladiwostok am Dienstag. Das Handelsvolumen zwischen Russland und China solle jährlich um 30 Prozent wachsen.

ROUNDUP/Atomstreit: Südkorea fordert von USA und Nordkorea mutige Schritte

SEOUL/WASHINGTON - Südkoreas Präsident Moon Jae In hat die USA und Nordkorea zu "mutigen Entscheidungen" in ihren stockenden Verhandlungen über das nordkoreanische Atomwaffenprogramm aufgerufen. "Nordkorea muss die atomare Abrüstung in Angriff nehmen und die USA müssen ein günstiges Umfeld durch begleitende Maßnahmen schaffen", sagte Moon bei einer Kabinettssitzung am Dienstag.

ROUNDUP/IfW-Chef: Alte Regeln verlieren durch Digitalisierung Gültigkeit

KIEL - Angesichts fortschreitender Digitalisierung hat der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Dennis Snower, ein radikales Umdenken in der Bildungs- und der Wirtschaftspolitik angemahnt. "Die Digitalisierung wird meines Erachtens zunehmend Routinearbeit übernehmen. Und das bedeutet, die alten Rezepte, sich weiterzubilden, sind einfach nicht mehr gültig", sagte er am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur.

Großbritannien: Arbeitslosigkeit bleibt niedrig - Löhne ziehen an

LONDON - Die Lage am britischen Arbeitsmarkt bleibt außergewöhnlich gut. Die Arbeitslosenquote betrug in den drei Monaten bis Juli unverändert 4,0 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Dienstag in London mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit dem Jahr 1975. Analysten hatten mit der jüngsten Entwicklung gerechnet.

Neue OECD-Studie zeigt Stärken und Schwächen von Deutschlands Schulen

BERLIN - Eine neue Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zeigt an diesem Dienstag (11.00 Uhr) Stärken und Schwächen von Deutschlands Schulen auf. Die Studie beschäftigt sich unter anderem mit den Chancen von Schülern mit verschiedenen Abschlüssen, den Schulerfolgen von Kindern mit Migrationshintergrund und der Entwicklung der Bildungsausgaben in Deutschland. An der Pressekonferenz zur Vorstellung der Studie nimmt unter anderem Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) teil.

Snower: Alte Regeln verlieren durch Digitalisierung Gültigkeit

KIEL - Das Tempo der Digitalisierung erfordert nach Ansicht des Wirtschaftswissenschaftlers Dennis Snower ein radikales Umdenken in der Bildungs- und der Wirtschaftspolitik. "Die Digitalisierung wird meines Erachtens zunehmend Routinearbeit übernehmen und das bedeutet, die alten Rezepte sich weiterzubilden sind einfach nicht mehr gültig", sagte der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft der Deutschen Presse-Agentur. Selbst höher ausgebildeten Fachkräften drohe der Jobverlust, "wenn ihre Arbeit vorhersehbar ist".

ROUNDUP: 6000 Zollfahnder suchen Mindestlohn-Betrüger

BERLIN - Mit rund 6000 Fahndern hat der deutsche Zoll am Dienstag die erste bundesweite Mindestlohnkontrolle gestartet. "Bei Verstößen werden Bußgeld- oder Strafverfahren eingeleitet", sagte ein Zollsprecher der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Bei der Sonderprüfung werden hunderte Unternehmen kontrolliert, Mitarbeiter nach ihrem Einkommen gefragt und dies mit den Gehaltsunterlagen der Firmen abgeglichen.

