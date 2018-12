dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 10.12.2018

ROUNDUP/Berichte: London will Abstimmung zum Brexit-Deal verschieben

LONDON - Die britische Regierung will die für Dienstagabend geplante Abstimmung zum Brexit-Abkommen im Parlament Medienberichten zufolge verschieben.



Das meldeten unter anderem die BBC und die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Regierungskreise. Bestätigen konnte ein Regierungssprecher das auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur zunächst nicht.

Abstimmung zum Brexit-Deal im britischen Unterhaus verschoben

LONDON - Die Abstimmung über das Brexit-Abkommen im britischen Parlament ist verschoben worden. Das sagte Premierministerin Theresa May am Montag vor den Abgeordneten und bestätigte damit Medienberichte. Der Termin war ursprünglich für Dienstagabend angesetzt, doch eine Niederlage für die Regierung zeichnete sich immer deutlicher ab.

Ukraine bittet EU um neue Russland-Sanktionen

BRÜSSEL - Der ukrainische Außenminister Pawel Klimkin hat die EU-Staaten gebeten, zusätzlichen Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Konkret gehe es ihm um Strafmaßnahmen gegen Personen und Sanktionen gegen russische Hafenanlagen, sagte Klimkin am Montag nach Gesprächen mit den Außenministern der EU-Staaten in Brüssel. Zudem bat er nach eigenen Angaben um zusätzliche finanzielle Unterstützung für die ukrainische Donbass-Region.

ROUNDUP 2: Macron sucht nach 'Gelbwesten'-Protesten Ausweg aus schwerer Krise

PARIS - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron sucht einen Ausweg aus der seit Wochen andauernden schweren "Gelbwesten"-Krise. Am Montagvormittag empfing der Staatschef Spitzenvertreter aus Politik und Wirtschaft im Élyséepalast. Dabei sollte Medienberichten zufolge auch über milliardenschwere Steuer- und Abgabenerleichterungen gesprochen werden. Am Abend will sich Macron von seinem Amtssitz aus an die Franzosen wenden.

Indischer Notenbankchef tritt zurück

NEU-DELHI - Der Notenbankchef Indiens, Urjit Patel, ist am Montag zurückgetreten. Patel verwies in einer kurzen Erklärung auf persönliche Gründe. Ausschlaggebend dürften aber die zunehmenden Spannungen zwischen der Regierung und der Notenbank sein. Beobachter sahen zuletzt immer stärker die Unabhängigkeit der Zentralbank bedroht.

Streit um Italiens Haushalt: Juncker und Conte treffen sich Mittwoch

BRÜSSEL - Im Haushaltsstreit mit Rom will EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker den italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte treffen. Das Arbeitstreffen solle am Mittwochnachmittag stattfinden, sagte eine Sprecherin der Brüsseler Behörde am Montag. Dabei könnte Conte Juncker einen Vorschlag zur Lösung des Konflikts unterbreiten. Er will ein drohendes Strafverfahren gegen Italien unbedingt vermeiden. Das Treffen findet kurz vor dem EU-Gipfel Ende der Woche statt.

EU beschließt neue Sanktionen wegen Wahlen in der Ostukraine

BRÜSSEL - Die EU reagiert mit neuen Sanktionen auf die von prorussischen Separatisten organisierten Wahlen in der Ostukraine. Betroffen sind nach einer Entscheidung der EU-Außenminister vom Montag neun Personen, die an der Organisation der Wahlen maßgeblich beteiligt waren. Für sie gelten nun EU-Einreiseverbote. Zudem werden möglicherweise in der EU vorhandene Vermögenswerte eingefroren.

ROUNDUP 2: Goldener Oktober für deutschen Export - Kräftiges Plus

WIESBADEN - Deutschlands Exportunternehmen gehen trotz handelspolitischer Stürme mit Schwung ins Jahresendgeschäft. Im Oktober führten sie Waren "Made in Germany" im Wert von 117,2 Milliarden Euro aus. Das waren 8,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Die Importe legten um 11,3 Prozent auf 98,9 Milliarden Euro zu. Auch gegenüber dem schwachen Vormonat gewann der Außenhandel an Tempo.

Türkisches Wirtschaftswachstum verlangsamt sich im dritten Quartal

ANKARA - Das Wirtschaftswachstum in der Türkei hat sich im dritten Quartal dieses Jahres verlangsamt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur noch um 1,6 Prozent, wie das Statistikamt in Ankara am Montag mitteilte. Im zweiten Quartal hatte die Wirtschaft im Vergleich zum Vorjahr noch um 5,2 Prozent zugelegt. In den ersten drei Monaten dieses Jahres war das BIP verglichen mit dem Vorjahreszeitraum sogar um 7,4 Prozent gestiegen.

Macron trifft nach Protesten Vertreter aus Politik und Wirtschaft

PARIS - Der französische Präsident Emmanuel Macron hat nach den erneuten "Gelbwesten"-Protesten Spitzenvertreter aus Politik und Wirtschaft im Élyséepalast empfangen. Darunter waren zum Beispiel Wirtschaftsminister Bruno Le Maire und Arbeitsministerin Muriel Pénicaud.

