dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 06.09.2018

USA: Industrieaufträge fallen stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Industrieaufträge in den USA sind im Juli stärker als erwartet gesunken.



Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 0,8 Prozent gefallen, teilte das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Rückgang um 0,6 Prozent gerechnet.

USA: Stimmung der Dienstleister hellt sich stärker als erwartet auf

TEMPE - Die Stimmung der US-Dienstleister hat sich im August stärker als erwartet aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) sei um 2,8 Punkte auf 58,5 Zähler gestiegen, wie das Institut am Donnerstag in Tempe mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt lediglich mit einem Anstieg auf 56,8 Punkte gerechnet. Im Vormonat hatte der Indikator noch einen merklichen Rücksetzer erlitten.

USA: Produktivität steigt etwas weniger als erwartet

WASHINGTON - Die Produktivität der amerikanischen Wirtschaft hat sich im zweiten Quartal etwas schwächer als erwartet entwickelt. Wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag nach einer zweiten Schätzung mitteilte, lag die Produktivität 2,9 Prozent höher als im Vorquartal. Eine erste Schätzung wurde damit bestätigt. Analysten hatten nun allerdings für die Monate April bis Juni einen Zuwachs um 3,0 Prozent erwartet.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen auf tiefsten Stand seit 1969

WASHINGTON - Der amerikanische Arbeitsmarkt ist weiter in hervorragender Verfassung. Wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte, ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf den tiefsten Stand seit fast fünf Jahrzehnten gefallen. Im Wochenvergleich gingen sie um 10 000 auf 203 000 zurück. Das ist der tiefste Stand seit Dezember 1969. Analysten hatten mit 213 000 Anträgen gerechnet.

USA: Privatbeschäftigung steigt schwächer als erwartet

WASHINGTON - Die Privatwirtschaft in den USA hat im August weniger neue Jobs geschaffen als erwartet. Es seien 163 000 Arbeitsplätze hinzugekommen, teilte der Dienstleiter ADP am Donnerstag in Washington mit. Das ist der schwächste Anstieg seit September 2017. Analysten hatten mit einem Stellenaufbau um 200 000 Stellen gerechnet. Der Aufbau im Vormonat wurde von 219 000 Stellen auf 217 000 korrigiert.

ROUNDUP: Ökonomen erwarten stabiles Wirtschaftswachstum bis 2020

BERLIN/MÜNCHEN - Trotz momentan schwächerer Auftragslage und Risiken durch Handelskonflikte sehen Konjunkturforscher Deutschland weiterhin auf stabilem Wachstumskurs. Für dieses Jahr sowie für 2019 und 2020 rechnen drei große Forschungsinstitute mit einem Anstieg der Wirtschaftsleistung von jeweils 1,7 bis 2,0 Prozent. Die Arbeitslosenquote soll erstmals seit der Wiedervereinigung im kommenden Jahr unter 5 Prozent sinken.

Umfrage: Trumps Politik macht Deutschen am meisten Angst

BERLIN - Die Politik von US-Präsident Donald Trump jagt den Deutschen nach einer repräsentativen Umfrage die größte Angst ein. Das ist das Ergebnis der Langzeit-Studie "Die Ängste der Deutschen", die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurde. Mehr als zwei Drittel (69 Prozent) der Befragten hatten danach große Sorge, dass Trumps Politik die Welt gefährlicher macht. Ängste vor einer Überforderung von Deutschen und Behörden durch Flüchtlinge folgten mit 63 Prozent auf Platz zwei. Ebensoviele Befragte hatten Sorge davor, dass Spannungen zwischen Deutschen und hier lebenden Ausländern durch weiteren Zuzug zunehmen. Für die Umfrage wurden im Juni und Juli 2300 Bundesbürger ab 14 Jahren persönlich interviewt. Auftraggeber für die Studie ist seit 1992 die R+V-Versicherung.

ROUNDUP: Deutsche Industrie bekommt weniger Auslandsaufträge

WIESBADEN - Die deutsche Industrie hat aufgrund einer schwächelnden Nachfrage aus dem Ausland im Juli erneut weniger Aufträge an Land gezogen - und damit die Erwartungen vieler Experten enttäuscht. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts vom Donnerstag gingen 0,9 Prozent weniger Aufträge ein als im Vormonat. Analysten hatten dagegen einen Anstieg um 1,8 Prozent erwartet. Der jüngste Rückgang folgt auf einen bereits deutlichen Rücksetzer im Juni, der mit 3,9 Prozent nur geringfügig schwächer ausfiel als bislang bekannt.

Arbeitslosigkeit in Griechenland sinkt langsam weiter

ATHEN - Die Arbeitslosigkeit in Griechenland geht- wenn auch langsam- zurück. Sie ist im Juni auf 19,1 Prozent gefallen. Im gleichen Monat des Vorjahres betrug sie 21,3. Im Mai 2018 war sie erstmals seit sieben Jahren unter 20 Prozent gefallen. Die Erwerbslosenquote im Mai betrug nach neuesten Daten 19,3 Prozent, wie das griechische Statistikamt (Elstat) am Donnerstag mitteilte.

Starker Konsum - Ifo erhöht Wachstumsprognose leicht

MÜNCHEN - Privater Konsum und ein starker Arbeitsmarkt sorgen weiter für ein konstantes Wirtschaftswachstum in Deutschland. Das Münchner Ifo-Institut erhöhte deshalb seine Konjunkturprognose für 2018 und 2019 um einen Zehntelpunkt auf jeweils 1,9 Prozent. Kräftige Einkommenszuwächse begünstigten die Kauflust, sagte der Leiter der ifo Konjunkturforschung, Timo Wollmershäuser am Donnerstag.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl