dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 06.07.2018

ROUNDUP: US-Lohnentwicklung enttäuscht trotz steigender Beschäftigung

WASHINGTON - In den USA ist die Lohnentwicklung trotz einer robusten Beschäftigungsdynamik im Juni hinter den Erwartungen zurück geblieben.



Während mehr Arbeitsplätze als erwartet geschaffen wurden, legte die Arbeitslosenquote von einem 18-Jahrestief aus zu und die Stundenlöhne stiegen überraschend schwach. Dies geht aus den am Freitag vom Arbeitsministerium veröffentlichten Arbeitsmarktbericht hervor. Ökonomen sprechen aber weiterhin von einem sehr robusten Arbeitsmarkt.

ROUNDUP: Gesamtproduktion in Deutschland überraschend stark gestiegen

WIESBADEN - Nach überraschend gestiegenen Auftragseingängen hat auch die Produktion in Deutschland die Erwartungen deutlich übertroffen. Das verarbeitende Gewerbe Deutschlands hat seine Gesamtproduktion im Mai unerwartet deutlich ausgeweitet. Sie sei gegenüber dem Vormonat um 2,6 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Analysten hatten dagegen einen nur leichten Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet.

ROUNDUP 4/US-Strafzölle: China erwartet 'größten Handelskrieg der Geschichte'

PEKING - Der Handelskonflikt zwischen den USA und China ist mit gegenseitigen Strafzöllen eskaliert. Die Konfrontation zwischen den beiden größten Volkswirtschaften weckt Sorgen über weitreichende Folgen für die Weltwirtschaft und andere Länder wie Deutschland. US-Präsident Donald Trump drohte China sogar noch mit zusätzlichen Strafzöllen, die auf alle seine Importe in die USA im Wert von mehr als 500 Milliarden US-Dollar ausgedehnt werden könnten.

ROUNDUP 2: Kabinett beschließt Haushaltsentwurf 2019 - Scholz: 'Mehr Netto'

BERLIN - Das Bundeskabinett hat in einer Sondersitzung den Entwurf für den Bundeshaushalt 2019 beschlossen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) plant wegen der Umsetzung zahlreicher Koalitionsvorhaben mit steigenden Ausgaben von insgesamt 356,8 Milliarden Euro, 13 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. Er will aber erneut einen Haushalt ohne neue Schulden ("schwarze Null") schaffen. "Wir erhöhen das Netto der Bürger", sagte Scholz am Freitag in Berlin mit Blick auf eine Kindergelderhöhung um zehn Euro ab Juli 2019 und steuerliche Entlastungen gerade für Familien. Zugleich wachsen die Ausgaben für die Renten - einer Mehrwertsteuersenkung erteilte Scholz eine Absage.

ROUNDUP: Länder vereinbaren Wege zur Rettung des Atomdeals - Iran setzt Frist

WIEN - Die verbliebenen Länder im Atomabkommen mit dem Iran haben erste Weichen gestellt, um auch nach dem Ausstieg der USA an dem Deal festhalten zu können. Bei einem Treffen in Wien verständigten sich Außenminister und Diplomaten aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Russland, China und dem Iran am Freitag auf zahlreiche wirtschaftliche Maßnahmen, um Teheran weiterhin von dem Abkommen zu überzeugen. Dazu gehören unter anderem ein funktionierender Zahlungsverkehr sowie der Export von Öl und Gas, wie aus einer Abschlusserklärung hervorgeht.

ROUNDUP: Britische Regierung streitet über Brexit-Kurs

CHEQUERS - Bei den Beratungen der britischen Regierung zum Brexit-Kurs dürfte es am Freitag zum Machtkampf zwischen Premierministerin Theresa May und einigen Ministern gekommen sein. Die Teilnehmer mussten ihre Handys abgeben, um Geheimhaltung zu wahren. Britische Medien spekulierten über mögliche Rücktritte von Brexit-Hardlinern in den nächsten Tagen. Auch Mays Posten wackelt.

US-Handelsdefizit sinkt weiter

WASHINGTON - Das Defizit in der US-Handelsbilanz ist im Mai zum dritten Mal in Folge gesunken. Der Fehlbetrag sei um 3,0 Milliarden US-Dollar auf 43,1 Milliarden Dollar gefallen, teilte das Handelsministerium am Freitag in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem etwas schwächeren Rückgang auf 43,6 Milliarden Dollar gerechnet.

Scholz: Keine klingelnden Kassen durch Strafzölle

BERLIN - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) rechnet nicht mit klingelnden Kassen durch die Einführung von Strafzöllen auf Produkte aus den USA. Die Einführung neuer Zollschranken werde das Wirtschaftswachstum in den USA und überall sonst dämpfen, daher hätten alle am Ende weniger Einnahmen, sagte Scholz am Freitag in Berlin bei der Vorstellung des Haushaltsentwurfs für 2019. "Die Wahrscheinlichkeit ist, dass alle sich schaden, und das sollten wir vermeiden." Nach Angaben von Staatssekretär Werner Gatzer werden für kommendes Jahr Zolleinnahmen von 5,5 Milliarden Euro veranschlagt.

Chinesischer Ministerpräsident wirbt für wirtschaftliche Kooperation

FRANKFURT - Chinas Ministerpräsident Li Keqiang will bessere Chancen für chinesische Unternehmen auf dem deutschen Markt. Er hoffe, "dass Deutschland seine Bedenken zurückstellt und für chinesische Unternehmen, die in Deutschland oder Europa investieren und Firmen gründen wollen, ein gerechtes, offenes Umfeld sowie einen stabilen institutionellen Rahmen schafft", schreibt Li Keqiang in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Samstag) kurz vor einem Treffen mit der Bundesregierung. Nur durch "gegenseitige und gerechte Öffnung" könnten beide Seiten von der Zusammenarbeit profitieren. Jedenfalls müssten deutsche Firmen bei Kooperationen mit chinesischen Partnern keine Angst haben.

ROUNDUP/356,8 Milliarden Ausgaben: Kabinett beschließt Haushaltsentwurf 2019

BERLIN - Das Bundeskabinett hat am Freitag in einer Sondersitzung den Entwurf für den Bundeshaushalt 2019 beschlossen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) plant wegen der Umsetzung zahlreicher Koalitionsvorhaben mit steigenden Ausgaben von insgesamt 356,8 Milliarden Euro, rund 13 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. Er will aber erneut einen Bundeshaushalt ohne neue Schulden ("schwarze Null") schaffen. Seit 2014 gelingt es jedes Jahr, dass die Ausgaben die Einnahmen nicht übersteigen - das hängt auch mit weiterhin sprudelnden Steuereinnahmen zusammen.

EU-Staaten stimmen Handelsabkommen mit Japan zu

BRÜSSEL - Deutschland und die anderen EU-Staaten haben dem Abschluss eines neuen Freihandelsabkommens mit Japan zugestimmt. Der Vertrag dafür soll am kommenden Mittwoch bei einem EU-Japan-Gipfel in Brüssel unterzeichnet werden, wie der Rat der Mitgliedstaaten am Freitag mitteilte.

ROUNDUP: 356,8 Milliarden Ausgaben - Kabinett beschließt Haushaltsentwurf 2019

BERLIN - Das Bundeskabinett hat am Freitag in einer Sondersitzung den Entwurf für den Bundeshaushalt 2019 beschlossen. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) plant wegen der Umsetzung zahlreicher Koalitionsvorhaben mit steigenden Ausgaben von insgesamt 356,8 Milliarden Euro, rund 13 Milliarden Euro mehr als im laufenden Jahr. Er will aber erneut einen Bundeshaushalt ohne neue Schulden ("schwarze Null") schaffen. Seit 2014 gelingt es jedes Jahr, dass die Ausgaben die Einnahmen nicht übersteigen - das hängt auch mit weiterhin sprudelnden Steuereinnahmen zusammen.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl