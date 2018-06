dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 06.06.2018

GESAMT-ROUNDUP/Merkel: Tiefer Dissens mit USA - AfD fordert Rücktritt

BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht einen tiefen Dissens im Verhältnis zu den USA und hat die Erwartungen an den G7-Gipfel Ende der Woche in Kanada gedämpft.



Erstmals stellte sie sich am Mittwoch im Bundestag persönlich einer Befragung durch die Abgeordneten und ließ offen, ob eine G7-Abschlusserklärung möglich sein wird. "Es hat keinen Sinn, Unterschiede beliebig zuzukleistern", so Merkel. Mit US-Präsident Donald Trump gibt es Streit wegen der Verhängung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium aus der EU und wegen der Kündigung des Iran-Atomabkommens. Auf eine AfD-Forderung nach ihrem Rücktritt wegen der Flüchtlingspolitik ging Merkel nicht ein.

Wirtschaft-Staatssekretär: USA fordern Welthandelsorganisation heraus

BERLIN - Die Bundesregierung erwartet im Handelskonflikt mit den USA schwierige Verhandlungen. Wirtschafts-Staatssekretär Ulrich Nußbaum sieht vor allem Differenzen in der Debatte über die Rolle der Welthandelsorganisation WTO. Es sei "gefährlich", dass erkennbar werde, dass die USA die internationale Freihandelsordnung herausforderten, sagte Nußbaum am Mittwoch beim Außenwirtschaftstag des Maschinenbauverbands VDMA in Berlin. Durch die Blockade bei der Nachbestellung von Richterstellen machten die USA die WTO faktisch handlungsunfähig.

Neuer Premier Conte will Italien bei G7-Gipfel 'Respekt verschaffen'

ROM - Bei seinem ersten Treffen mit internationalen Staats- und Regierungschefs beim G7-Gipfel in Kanada will Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte dem Land Gehör verschaffen. An erster Stelle wolle er Italien "bekannt machen", dem Land aber auch "Respekt verschaffen", sagte der Jurist den Nachrichtenagenturen Ansa und ADNkronos zufolge am Mittwoch in Rom.

ROUNDUP/Merkel: Keine laxen Dispokredite bei EU-Reformplänen

BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Vorwurf zurückgewiesen, mit ihren EU-Reformvorschlägen würden die Stabilitätskriterien in der Europäischen Union aufgeweicht. Sie habe sich aber von dem Chef des Euro-Rettungsfonds ESM, Klaus Regling, überzeugen lassen, dass auch kurzfristigere Kreditlinien sinnvoll sein könnten, sagte Merkel am Mittwoch in einer Befragung im Deutschen Bundestag. Als Beispiel nannte sie mögliche kurzfristige Herausforderungen Irlands durch den Ausstieg Großbritanniens aus der EU (Brexit).

ROUNDUP/Appell an G7-Gipfel: 1,3 Milliarden für Bildung von Mädchen zusagen

LA MALBAIE - Hilfsorganisationen haben von der G7-Gruppe der reichen Industrienationen 1,3 Milliarden US-Dollar gefordert, damit mehr arme Mädchen zur Schule gehen können. Rund 3,7 Millionen Kinder könnten davon über drei Jahre profitieren, berichteten die Gruppen am Mittwoch vor dem G7-Gipfel im kanadischen La Malbaie bei Québec. Als Gastgeber hat Kanadas Premier Justin Trudeau besseren Zugang für Frauen und Mädchen zu Bildung insbesondere in Krisengebieten zu einem der Schwerpunkte des Treffens am Freitag und Samstag gemacht.

USA: Produktivität steigt schwächer als erwartet

WASHINGTON - Die Produktivität der amerikanischen Wirtschaft hat sich im ersten Quartal schwächer entwickelt als erwartet. Wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch nach einer zweiten Schätzung mitteilte, lag die Produktivität 0,4 Prozent höher als im Vorquartal. Analysten hatten für die Monate Januar bis März eine Steigerung um 0,6 Prozent erwartet.

Risikoinvestitionen in Europa sollen stärker gefördert werden

BRÜSSEL - Die EU-Kommission will über Garantien aus dem EU-Haushalt im kommenden Jahrzehnt Investitionen in Höhe von 650 Milliarden Euro auslösen. Vor allem Investitionen in risikoreichere Projekte aus den Bereichen Forschung und Innovation seien in Europa zu niedrig, erklärte die Brüsseler Behörde am Mittwoch. Dies könne die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie und letzten Endes die Lebensqualität der Bürger längerfristig schmälern.

Merkel: Fachkräftezuwanderung wird nicht auf die lange Bank geschoben

BERLIN - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zugesagt, dass ihre Regierung so schnell wie möglich ein Gesetz für die Zuwanderung von Fachkräften vorlegen will. Das von der Koalition vereinbarte Vorhaben werde nicht auf die lange Bank geschoben, versicherte Merkel am Mittwoch bei der Regierungsbefragung im Bundestag. Am Rande der Kabinettssitzung habe es bereits ein erstes Abstimmungsgespräch zwischen Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) gegeben. Im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD auf ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz verständigt, "das den steigenden Bedarf an Fachkräften durch Erwerbsmigration" regeln soll.

ROUNDUP: EU-Vergeltungszölle auf US-Produkte kommen im Juli

BRÜSSEL - Die europäischen Vergeltungszölle auf US-Produkte wie Whiskey, Jeans und Motorräder treten voraussichtlich in vier Wochen in Kraft. Die noch notwendigen Vorbereitungen sollten in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten bis Ende Juni abgeschlossen werden, erklärte der Vizepräsident der EU-Kommission, Maros Sefcovic, am Mittwoch in Brüssel. Im Juli könnten die Zölle dann starten.

Trumps Strafzölle: Wirtschaft setzt auf Brasilien-Geschäft

BERLIN - Angesichts des Handelskonflikts und US-Strafzöllen gegen europäische Unternehmen setzt die deutsche Wirtschaft auf einen Ausbau des Brasilien-Geschäfts. Besondere Hoffnung setze man in einen baldigen Abschluss eines Freihandelsabkommens zwischen der EU und dem von Brasilien angeführten Wirtschaftsbündnis Mercosur, sagte Stefan Mair, Mitglied der Hauptgeschäftsführung im Bundesverband der Deutschen Industrie, am Mittwoch in Berlin. "Das Abkommen wäre auch ein politisches Signal."

ROUNDUP: EZB steuert auf wichtige Debatte über Anleihekäufe zu

FRANKFURT - Die Europäische Zentralbank (EZB) steht offenbar kurz vor einer wegweisenden Debatte über ihre künftige Geldpolitik. Darauf deutete am Mittwoch ein Redebeitrag von EZB-Chefvolkswirt Peter Praet hin. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstagabend mit Bezug auf unterrichtete Kreise ähnliches berichtet. Bundesbankpräsident Jens Weidmann bekräftigte unterdessen seine Ansicht, dass die milliardenschwerden Wertpapierkäufe in diesem Jahr enden dürften.

Griechenland strebt hohe Überschüsse an

ATHEN - Griechenland will die Zielvorgaben der internationalen Geldgeber bei umstrittenen Finanzfragen deutlich übertreffen. In diesem Jahr plant das pleitebedrohte EU-Mitglied mit einem Überschuss von 3,56 Prozent der Wirtschaftsleistung. Die Geldgeber fordern ein Plus von 3,5 Prozent.

ROUNDUP 2: Maschinenbau boomt - aber Sorgen wegen Handelskonflikten

FRANKFURT/BERLIN - Die Geschäfte deutscher Maschinenbauer boomen. Im April gingen insgesamt 12 Prozent mehr Bestellungen bei der exportorientierten Branche ein, wie der Verband VDMA am Mittwoch in Frankfurt berichtete. Vor allem das Inlandsgeschäft legte dabei kräftig zu (plus 20 Prozent). Die Auslandsbestellungen stiegen real (preisbereinigt) um 8 Prozent. Sorgen bereiten der größten deutschen Industriebranche aber die vor allem von den USA angeheizten Handelskonflikte. Zölle und andere Handelshemmnisse würden insbesondere exportorientierte Unternehmen treffen.

Spanien: Industrie produziert deutlich weniger

MADRID - Die spanische Industrie hat im April spürbar weniger produziert als im Vormonat. Nach Angaben des Statistikamts INE vom Mittwoch lag die Gesamtherstellung 1,8 Prozent tiefer als im Vormonat. Analysten hatten im Mittel einen Rückgang um lediglich 0,2 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Produktion zwar um 1,9 Prozent an. Das war aber deutlich weniger als die erwarteten 5,1 Prozent. Der Zuwachs im März wurde von 5,1 auf 4,6 Prozent korrigiert.

