dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 06.03.2017

USA: Industrieaufträge steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - Die US-Industrie hat im Januar mehr Aufträge erhalten als erwartet.



Die Orders seien um 1,2 Prozent zum Vormonat gestiegen, teilte das US-Handelsministerium am Montag in Washington mit. Volkswirte hatten lediglich mit einem Plus von 1,0 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte die Aufträge noch um 1,3 Prozent zugelegt. Ohne die schwankungsanfällige Transportaufträge stiegen die Aufträge um 0,3 Prozent zum Vormonat.

Prognose: Wirtschaftswachstum in Deutschland schwächt sich ab

HAMBURG - Die Wirtschaft in Deutschland wächst in diesem Jahr deutlich schwächer als im Vorjahr. Das schreibt das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) in seiner am Montag veröffentlichten Konjunkturprognose. Danach sei im laufenden Jahr mit einem Wachstum von 1,1 Prozent und von 1,6 Prozent im nächsten Jahr zu rechen. 2016 war die deutsche Wirtschaft um 1,9 Prozent gewachsen.

Griechische Wirtschaft schrumpft im 4. Quartal 2016

ATHEN - Die griechische Wirtschaft ist Ende 2016 weiter geschrumpft. Im vierten Quartal gab es ein Minus von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistikamt (Elstat) am Montag mitteilte. Auch im Vergleich zum dritten Quartal 2016 gab die Wirtschaft um 1,2 Prozent nach.

Hollande dringt auf Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten

BERLIN - Die EU kann nach Worten des französischen Präsidenten François Hollande nur überleben, wenn einige Staaten bei der Integration schneller voranschreiten als andere. "Sonst explodiert Europa", warnte er kurz vor dem Vierer-Gipfel in Versailles am Montag mit Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie den Regierungschefs Italiens und Spaniens.

Griechische Konservative fordern vorgezogene Parlamentswahlen

ATHEN - Der Chef der griechischen Konservativen, Kyriakos Mitsotakis, hat am Montag vorgezogene Parlamentswahlen gefordert. Der linke Regierungschef Alexis Tsipras sei der "rücksichtsloseste Demagoge", den das Land je erlebt habe, sagte er am Montag im Fernsehen. Die Entscheidungen über die Spar- und Reformmaßnahmen würden von Tsipras aus parteipolitischen Gründen hinausgezögert. Die Folge sei, dass zusätzliche Sparmaßnahmen notwendig würden, warnte Mitsotakis. Griechenland kämpft seit Jahren mit einer schweren Finanz- und Wirtschaftskrise.

ROUNDUP/Juppé tritt nicht als Ersatzmann an: 'Fillon in der Sackgasse'

PARIS - In der Krise um den französischen Präsidentschaftskandidaten François Fillon hat der frühere Premierminister Alain Juppé eine eigene Kandidatur ausgeschlossen. Er sei nicht in der Lage, das Lager der bürgerlichen Rechten zu versammeln, räumte Juppé am Montag in Bordeaux ein. "Deshalb bestätige ich ein für alle Mal, dass ich nicht Kandidat für die Präsidentschaft der Republik sein werde." Zugleich erhob er schwere Vorwürfe gegen Fillon, den er in einer "Sackgasse" sieht.

ROUNDUP 2: Chinas Militäretat wächst so langsam wie seit Jahrzehnten nicht mehr

PEKING - Die Erhöhung des neuen chinesischen Militäretats fällt mit sieben Prozent so niedrig aus wie seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht mehr. Erst mit Verspätung enthüllte das Finanzministerium am Montag die Zahlen. Danach steigen die Verteidigungsausgaben um sieben Prozent auf 1,044 Billionen Yuan, heute umgerechnet 142 Milliarden Euro, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Eurozone: Sentix-Indikator steigt auf höchsten Stand seit fast zehn Jahren

FRANKFURT - Die Serie robuster Konjunkturdaten für den Euroraum setzt sich fort. Am Montag stieg der vom Forschungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindikator auf den höchsten Wert seit fast zehn Jahren. Wie Sentix mitteilte, erhöhte sich der Indikator im März gegenüber dem Vormonat um 3,3 Punkte auf 20,7 Zähler. Das ist der höchste Stand seit August 2007. Analysten hatten im Mittel mit lediglich 18,5 Punkten gerechnet.

China sieht seine Wirtschaft auf Kurs

PEKING - Trotz des langsamsten Wachstums seit 26 Jahren sieht China seine Wirtschaft auf Kurs. Das Wirtschaftswachstum von 6,7 Prozent im vergangenen Jahr sei "stabil und gesund" gewesen, sagte He Lifeng, der oberste Wirtschaftsplaner des Landes, am Montag am Rande des Volkskongresses in Peking. Auch die Preise hätten sich stabil entwickelt. Chinas Wirtschaft habe zuletzt 30 Prozent zum globalen Wachstum beigetragen. Zur Eröffnung der Plenarsitzung des Volkskongresses in Peking hatte Chinas Premier Li Keqiang am Sonntag ein Wachstumsziel von rund 6,5 Prozent für dieses Jahr ausgegeben.

Ukraine: Regeln für Warenverkehr mit Separatistengebieten

KIEW - Die ukrainische Regierung hat neue Regeln für den Warenverkehr mit den von prorussischen Separatisten kontrollierten Gebieten im Donbass veröffentlicht. Mit der Anordnung werden neben Hilfsgütern Transporte von Waren zugelassen, die lebenswichtig für die Industrie und die Energieversorgung sind. Das berichteten örtliche Medien am Montag. Kohletransporte sind ausschließlich per Eisenbahn möglich. Die Regeln gelten von Mittwoch kommender Woche an.

