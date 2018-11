dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 05.11.2018

ROUNDUP: Italien und Griechenland von US-Sanktionen gegen Iran ausgenommen

WASHINGTON - Von den Ölsanktionen der USA gegen den Iran bleiben acht Staaten übergangsweise ausgenommen, darunter zwei EU-Länder.



Die USA würden Importe iranischen Öls durch Italien, Griechenland, die Türkei, China, Indien, Japan, Südkorea und Taiwan zunächst nicht bestrafen, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Montag in Washington. "Wir setzen unsere Anstrengungen fort, alle Nationen auf Null zu bekommen." Die acht Staaten gehören zu den wichtigsten Importeuren iranischen Rohöls.

WASHINGTON - Die neuen Sanktionen der USA gegen die iranische Öl- und Finanzwirtschaft haben die Märkte am Montag kalt gelassen. Der Preis für Rohöl der Nordseesorte Brent fiel am Morgen um 29 Cent auf 72,54 US-Dollar je Fass (159 Liter). Ähnlich verbilligten sich andere Ölsorten. Händler nannten als Grund, dass die USA befristete Ausnahmen für wichtige Ölabnehmer wie China und Indien akzeptierten. Die Europäer beziehen ihr Erdöl ganz überwiegend aus anderen Quellen.

TEMPE - Die Stimmung der US-Dienstleister hat sich im Oktober von hohem Niveau aus weniger als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) fiel um 1,3 Punkte auf 60,3 Zähler, wie das Institut am Montag in Tempe mitteilte. Analysten hatten mit einem stärkeren Rückgang auf 59,0 Punkte gerechnet.

BRÜSSEL/DUBLIN - Beim Brexit sieht die Europäische Union noch keinen Durchbruch. "Wir haben es noch nicht geschafft", sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Montag in Brüssel. Hintergrund sind britische Medienberichte, wonach die größte Hürde in den Verhandlungen über den für 2019 geplanten EU-Austritt endlich ausgeräumt sei.

FRANKFURT - Die Anlegerstimmung in der Eurozone hat sich weiter verschlechtert. Der vom Analysehaus Sentix erhobene Konjunkturindikator fiel im November um 2,6 Punkte auf 8,8 Zähler, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit Oktober 2016 und der dritte Rückgang in Folge. Sowohl die Einschätzung der aktuellen Lage als auch die Wirtschaftsaussichten trübten sich ein.

MÜNCHEN - Die Konjunkturaussichten für den Euroraum trüben sich weiter ein. Wie das Münchner Ifo-Institut am Montag mitteilte, fiel das von ihm erhobene Wirtschaftsklima im vierten Quartal auf den tiefsten Stand seit Mitte 2016. Gegenüber dem dritten Quartal ergibt sich ein Rückgang um 13 Punkte auf 6,6 Zähler. "Die Konjunktur im Euroraum steuert auf unruhiges Fahrwasser zu", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

ANKARA - Der Absturz der türkischen Landeswährung Lira hat die Inflation in der Türkei weiter steigen lassen. Wie das nationale Statistikamt am Montag mitteilte, lagen die Verbraucherpreise im Oktober 25,24 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Im Vormonat hatte die Teuerungsrate 24,52 Prozent betragen. Der Preisanstieg im Oktober ist der stärkste seit Mitte 2003, also seit gut 15 Jahren. Die Erwartungen von Analysten wurden leicht übertroffen.

PEKING - Die Stimmung in Chinas Dienstleistungsunternehmen hat sich deutlich eingetrübt. Der vom Wirtschaftsmagazin Caixin erhobene Stimmungsindikator sei im Oktober im Vergleich zum Vormonat um 2,3 Punkte auf 50,8 Zähler gefallen, teilte Caixin am Montag mit. Dies ist der schwächste Wert seit 13 Monaten. Analysten hatten im Schnitt hingegen nur mit einem leichten Rückgang auf 52,8 Punkte gerechnet.

FRANKFURT - Deutschlands Maschinenbauer haben im September die Zurückhaltung der Kunden aufgrund internationaler Handelskonflikte zu spüren bekommen. Der Auftragseingang erreichte lediglich das Niveau des Vorjahresmonats, wie die Branchenverband VDMA am Montag in Frankfurt mitteilte. Die Bestellungen aus dem Ausland sanken bereinigt um Preissteigerungen (real) um 2 Prozent. "Die Unternehmen spüren die Verunsicherung der Kunden aufgrund der vielen weltpolitischen Baustellen, Handelssanktionen und protektionistischen Ankündigungen", erläutert VDMA-Chefvolkswirt Ralph Wiechers. Die Inlandsbestellungen legten dagegen um 6 Prozent zu.

LONDON - Die Stimmung in den britischen Dienstleistungsunternehmen hat sich im Oktober deutlicher als erwartet eingetrübt. Wie das Institut IHS Markit am Montag mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 1,7 Punkte auf 52,2 Zähler. Analysten hatten im Schnitt einen schwächeren Rückgang auf 53,3 Punkte erwartet.

LONDON/ROM - Italiens Regierung sieht in den eigenen Plänen zur Erhöhung des Defizits im Staatshaushalt eine Blaupause für Europa. "Wenn das Rezept hier funktioniert, wird man auf europäischer Ebene sagen: Wir sollten das Rezept Italiens auf alle anderen Länder anwenden", sagte der stellvertretende Regierungschef Luigi Di Maio der "Financial Times" (Montag). Zugleich beteuerte er, dass man weder vorhabe, den Euroraum zu verlassen noch eine neue Staatsschuldenkrise heraufzubeschwören.

BERLIN - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) versetzt den umstrittenen Verfassungsschutz-Präsidenten Hans-Georg Maaßen in den einstweiligen Ruhestand. Das sagte Seehofer am Montag in Berlin.

SHANGHAI - Vier Jahrzehnte nach Beginn der Reform und Öffnung steht China am Scheideweg. Der Handelskrieg mit den USA droht, sich in einen "neuen Kalten Krieg" auszuweiten. Ein Kampf zweier Systeme: Die westliche freie Marktwirtschaft gegen das "China-Modell" mit einer wieder wachsenden Staatswirtschaft. Staats- und Parteichef Xi Jinping gefiel sich am Montag zum Auftakt der ersten internationalen Importmesse (CIIE) in Shanghai zwar als verbaler Vorkämpfer des freien Welthandels. Doch wurde in seiner Rede vergeblich nach konkreten neuen Reformen für die zweitgrößte Volkswirtschaft der Erde gesucht, die auch den Konflikt mit den USA entschärfen könnten.

VALLETTA - Nach Geldwäsche-Vorwürfen hat die Europäische Zentralbank (EZB) der maltesischen Pilatus Bank die Lizenz entzogen. Das teilte die maltesische Finanzaufsichtsbehörde MFSA am Montag mit. Sie hatte bei der EZB einen entsprechenden Schritt beantragt.

