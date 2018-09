dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 03.09.2018

Argentinien führt Exportsteuern ein

BUENOS AIRES - Argentinien hat eine allgemeine Exportsteuer eingeführt, um das hohe Haushaltsdefizit zu decken.



Nach einem starken Sturzflug des Peso forderte Staatschef Mauricio Macri am Montag einen Beitrag der Exporteure zur Überwindung der aktuellen Finanzkrise. Die argentinische Währung hat in den vergangenen fünf Monaten mehr als 70 Prozent ihres Wertes im Wechselkurs zum Dollar verloren. Der Präsident kündigte zudem eine drastische Kürzung seines Regierungsteams an: Demnach soll die Zahl der Minister von 19 auf unter die Hälfte schrumpfen.

Bleibt Carney länger Bank of England-Chef? Regierung bestätigt Berichte nicht

LONDON - Die britische Regierung wollte am Montag Berichte über eine mögliche Verlängerung der Amtszeit von Notenbankchef Mark Carney nicht bestätigen. Der Gouverneur der Bank of England habe in der Vergangenheit gesagt, dass er 2019 zurücktreten werde und "das ist weiterhin der Plan", sagte ein Regierungssprecher in London vor Journalisten. Auf die Frage, ob die Regierung Carney gerne länger im Amt haben möchte, sagte er, Premierministerin Theresa May finde, dass Carney gute Arbeit geleistet habe.

ROUNDUP/Umfrage: Brexit verstärkt Unabhängigkeitsstreben der Schotten

EDINBURGH - Der Brexit fördert Umfragen zufolge Bestrebungen nach einer Unabhängigkeit Schottlands und einer Vereinigung Irlands. 47 Prozent der Schotten würden die Loslösung ihres Landesteils von Großbritannien in einem Referendum unterstützen, 43 Prozent wären dagegen und 10 Prozent unentschlossen, wie eine am Montag veröffentlichte Umfrage der proeuropäischen Gruppe "Best for Britain" mit 1022 Teilnehmern ergab. Ohne den Brexit fänden die Unabhängigkeitsbestrebungen den Angaben zufolge keine Mehrheit.

Lawrow will Russland-Feinde in den USA bestrafen

MOSKAU - Als Vergeltung für US-Sanktionen will der russische Außenminister Sergej Lawrow vermeintliche Gegner Russlands in Amerika bestrafen. Moskau werde nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, sagte Lawrow am Montag vor Studenten. Eine spiegelbildliche Reaktion sei nicht immer sinnvoll. Moskau werde genau die Personen treffen, "die am Schwungrad der Russophobie drehen". Russland-Feindlichkeit brauche "weder Amerika noch Europa, noch Moskau oder sonst jemand in der Welt".

ROUNDUP: China-Afrika-Gipfel: Xi sagt Afrikanern neue Milliardenkredite zu

PEKING - Auf dem Weg zum dominanten Wirtschaftsakteur in Afrika hat China dem Kontinent weitere milliardenschwere Kredite und Investitionen zugesagt. Chinesische Unternehmen und Staatsbanken werden in den nächsten Jahren zusätzlich 60 Milliarden US-Dollar (51,7 Mrd Euro) in Form von Krediten und Investitionen bereitstellen, wie Präsident Xi Jinping am Montag zum Auftakt des China-Afrika-Gipfels ankündigte. Auch sollen einigen besonders armen Staaten Schulden gestrichen werden.

Merkel befürwortet Debatte im Bundestag für mehr Organspenden

BERLIN - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) befürwortet angesichts niedriger Organspendezahlen in Deutschland eine grundlegende Debatte über mögliche Neuregelungen des Entscheidungsverfahrens. Sie finde es richtig, dass eine solche Debatte im Bundestag geführt werde, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Daran werde sich Merkel mit Interesse beteiligen, fügte er hinzu, ohne Angaben zur Position der Kanzlerin zu machen. Er verwies darauf, dass Merkel mehrfach für Organspenden geworben und niedrige Zahlen beklagt habe.

GESAMT-ROUNDUP: Lira-Krise heizt Inflation an - Türkische Notenbank alarmiert

ANKARA/FRANKFURT - Die Lira-Krise lässt die Inflation in der Türkei immer weiter in die Höhe schnellen. Im August seien die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 17,9 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt am Montag in Ankara mit. Dies ist die höchste Teuerungsrate seit September 2003 und übertrifft die Befürchtungen von Analysten. Im Juli hatte die Rate noch bei 15,85 Prozent gelegen. Die türkische Notenbank zeigte sich besorgt und kündigte weitere Schritte an.

Großbritannien: Industriestimmung fällt überraschend auf Zweijahrestief

LONDON - Die Stimmung in britischen Industrieunternehmen hat sich im August auf den tiefsten Stand seit gut zwei Jahren eingetrübt. Wie das Marktforschungsinstitut IHS Markit am Montag mitteilte, sank der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um einen Punkt auf 52,8 Zähler. Das ist der niedrigste Stand seit Juli 2016. Volkswirte hatten mit 53,9 Punkten gerechnet.

ROUNDUP: Industriestimmung im Euroraum trübt sich ein

LONDON - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im August erwartungsgemäß eingetrübt. Nach einer leichten Erholung im Juli sank der vom britischen Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,5 Punkte auf 54,6 Zähler, wie das Institut am Montag in einer zweiten Schätzung mitteilte. Ein erstes Erhebungsergebnis wurde damit bestätigt.

ROUNDUP: Türkische Notenbank will sich stärker gegen Lira-Krise stemmen

ANKARA - Die türkische Notenbank hat weitere Maßnahmen im Kampf gegen die Lira-Krise angekündigt. "Jüngste Entwicklungen bezüglich der Inflationsaussichten weisen auf deutliche Risiken für die Preisstabilität hin", teilte die Notenbank am Montag in Ankara mit. Man werde unter Einsatz aller vorhandenen Mittel die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die Preisstabilität zu gewährleisten. Bei der kommenden Sitzung Mitte September werde man den geldpolitischen Kurs anpassen, hieß es weiter.

Griechische Seeleute streiken - Kein Fährverkehr am Montag

ATHEN - Wegen eines 24-stündigen Streiks der griechischen Seeleute ist der Fährverkehr in der Ägäis und im Ionischen Meer am Montag weitgehend lahmgelegt worden. Wie die Hafenpolizei mitteilte, lief keine der größeren Fähren aus. Lediglich einige kleinere Schiffe, die zwischen den Inseln pendeln, fuhren am Montag.

