dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 03.07.2018

USA: Industrieaufträge steigen überraschend

WASHINGTON - Die Industrieaufträge in den USA sind im Mai überraschend gestiegen.



Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 0,4 Prozent geklettert, teilte das Handelsministerium am Dienstag in Washington mit. Volkswirte hatten eine Stagnation prognostiziert.

Eurozone: Erzeugerpreise ziehen überraschend deutlich an

LUXEMBURG - Im Euroraum sind die Preise, die Hersteller für ihre Produkte erhalten, im Mai stärker gestiegen als erwartet. Wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte, lagen die Erzeugerpreise 3,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahres. Das ist die höchste Rate seit einem Jahr. Analysten hatten einen Anstieg um lediglich 2,7 Prozent erwartet. Im Vormonat war das Preisniveau um revidiert 1,9 (zunächst 2,0) Prozent gestiegen.

Eurozone: Einzelhandelsumsätze stagnieren im Mai

LUXEMBURG - Im Euroraum sind die Umsätze im Einzelhandel im Mai hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Die Erlöse hätten im Vergleich zum Vormonat stagniert, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mit. Volkswirte hatte mit einem Anstieg um 0,1 Prozent gerechnet. Zudem waren die Umsätze im April um revidierte 0,1 Prozent gefallen. Zunächst war noch ein Anstieg um 0,1 Prozent ermittelt worden.

ROUNDUP: Chinas Notenbank sendet Warnschuss wegen Yuan-Schwäche

PEKING - Die chinesische Notenbank will dem jüngsten Kursverfall der Landeswährung Yuan offenbar nicht tatenlos zusehen. China werde den Yuan "im Wesentlichen stabil auf einem vernünftigen und ausgewogenen Niveau" halten, sagte Chinas Notenbankchef Yi Gang in einem Interview mit dem "China Securities Journal". Den Text veröffentlichte die Zentralbank am Dienstag auch auf ihrer Internetseite. Die Kursbewegungen am Devisenmarkt beobachte die Notenbank genau, erklärte Yi.

Schwedens Notenbank hält an Negativzinspolitik fest

STOCKHOLM - Die schwedische Notenbank hält an ihrer Negativzinspolitik fest. Der Leitzins verbleibe weiterhin bei minus 0,5 Prozent, teilte die Schwedische Reichsbank am Dienstag in Stockholm mit. Die Entscheidung war von Ökonomen erwartet worden.

GESAMT-ROUNDUP: SPD will sich im Asylstreit nicht unter Druck setzen lassen

BERLIN - Nach der hart erkämpften Einigung der Union auf einen Asylkompromiss haben es nun die SPD, Österreich und Italien in der Hand, ob er auch umgesetzt werden kann. Die Sozialdemokraten kündigten am Dienstag eine gründliche Prüfung der von CDU und CSU geplanten Transitzentren für Flüchtlinge an der Grenze zu Österreich an. Die Regierung in Wien will Maßnahmen an Österreichs Südgrenze zu Italien und Slowenien ergreifen, falls die SPD dem Kompromiss zustimmen sollte. Aus Italien, dem Land über das ein Großteil der Flüchtlinge nach Deutschland kommt, gab es zunächst keine Reaktion.

Türkei: Inflation steigt auf 15-Jahreshoch

ANKARA - Die schwache Lira lässt die Inflation in der Türkei immer weiter steigen. Wie das Statistikamt Turkstat am Dienstag in Ankara mitteilte, lagen die Verbraucherpreise im Juni 15,4 Prozent über dem Stand des Vorjahres. Das ist die höchste Inflationsrate seit Oktober 2003, also seit fast 15 Jahren. Die Erwartungen von Analysten wurden übertroffen. Im Vormonat hatte die Rate noch bei 12,2 Prozent gelegen.

ROUNDUP: China rüstet sich für Handelskrieg mit USA und warnt vor Panik

PEKING - China rüstet sich für eine Eskalation im Handelskonflikt mit den USA. Angesichts der jüngsten Schwäche der chinesischen Währung versicherte die Notenbank in Peking am Dienstag, einem Kursverfall des Yuan nicht tatenlos zusehen zu wollen. Die chinesische Wertpapieraufsicht bereitet sich darauf vor, auf Turbulenzen an den Märkten zu reagieren. Chinas Zensur wies zudem die staatlich kontrollierten Medien an, die Gefahren eines Handelskrieges zwischen den beiden größten Volkswirtschaften "herunterzuspielen", wie die "China Digital Times" aus den Instruktionen zitierte.

ROUNDUP 2: Scholz plant auch 2019 Schwarze Null - Schuldenquote soll sinken

BERLIN - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) will erstmals seit 17 Jahren die deutsche Staatsverschuldung wieder unter die für die Stabilität des Euro vorgesehenen Grenzen senken. Das verlautete am Dienstag aus Regierungskreisen zum Entwurf des Bundeshaushalts 2019. Im kommenden Jahr soll die Schuldenquote mit 58,25 Prozent wieder unter 60 Prozent des Bruttoninlandsprodukts (BIP) fallen - das entspricht dem sogenannten Maastricht-Kriterium. Scholz plant für 2019 mit Ausgaben von 356,8 Milliarden Euro - wie in allen Haushalten seit 2014 soll es keine neue Schulden geben (Schwarze Null).

Deutschland: Bundeshaushalt soll 2019 auf 356,8 Milliarden Euro steigen

BERLIN - Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) plant für 2019 mit steigenden Ausgaben von insgesamt 356,8 Milliarden Euro, will aber erneut einen Bundeshaushalt ohne neue Schulden schaffen. Wie am Dienstag aus Regierungskreisen in Berlin verlautete, steigen die Ausgaben um 3,8 Prozent gegenüber dem Haushalt für das laufende Jahr, hier wird bisher mit 343,60 Milliarden Euro geplant.

EU-Kommissar Moscovici: Griechenland kehrt zur Normalität zurück

ATHEN - Griechenland hat nach Ansicht von EU-Finanzkommissar Pierre Moscovici seine Reformzusagen eingehalten und dürfte nach dem Auslaufen des dritten Euro-Rettungsprogramms zur Normalität zurückkehren. Ende August werde das hoch verschuldete Land wieder auf eigenen Beinen stehen können, sagte Moscovici am Dienstag im Parlament in Athen. Er lobte die Reform- und Sparanstrengungen: "Die letzten acht Jahre waren unglaublich schwierig für das griechische Volk." Das Ende der Hilfsprogramme sei "ein Sieg Griechenlands und der Eurozone", fügte er hinzu, wie das Staatsfernsehen (ERT) meldete.

Wirtschaftforscher: Konjunkturrisiken im Euroraum nehmen zu

MÜNCHEN/ZÜRICH/ROM - Europäische Wirtschaftsforscher erwarten weiteres Wachstum in Euroraum, sehen aber zunehmend Konjunkturrisiken. Haupttreiber dürften die Investitionen in Ausrüstungen und Bauten sein, teilten die Forschungsinstitute ifo (München), KOF (Zürich) und Istat (Rom) am Dienstag mit.

