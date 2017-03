dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 03.03.2017

USA: Stimmung der Dienstleister hellt sich überraschend auf

WASHINGTON - Die Stimmung im Dienstleistungssektor der USA hat sich im Februar überraschend aufgehellt.



Der Einkaufsmanagerindex des Institute for Supply Management (ISM) stieg im Februar um 1,1 Punkte auf 57,6 Zähler, wie das Institut am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten mit unveränderten 56,5 Punkten gerechnet.

Eurozone: Einzelhandelsumsatz sinkt überraschend

LUXEMBURG - Der Einzelhandel in der Eurozone hat zum Jahresauftakt überraschend einen weiteren Dämpfer erhalten. Im Januar seien die Umsätze der Einzelhändler im Monatsvergleich um 0,1 Prozent gesunken, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag mit. Volkswirte hatte hingegen einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet.

Großbritannien: Stimmung der Dienstleister trübt sich überraschend stark ein

LONDON - Die Stimmung britischer Dienstleister hat sich im Februar überraschend stark eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel um 1,2 auf 53,3 Punkte, teilte das Forschungsinstitut IHS Markit am Freitag in London mit. Dies ist der niedrigste Stand seit fünf Monaten. Volkswirte hatten lediglich mit einem Rückgang auf 54,1 Punkte gerechnet. Werte oberhalb von 50 Punkten signalisieren Wachstum, Werte darunter zeigen Schrumpfung an.

ROUNDUP: Parteikollegen drängen Präsidentschaftskandidat Fillon zum Rücktritt

PARIS - Krisenstimmung bei Frankreichs Konservativen: In der Scheinbeschäftigungs-Affäre um Präsidentschaftskandidat François Fillon sind die Rufe nach einem Rücktritt lauter geworden. Der frühere Premierminister Alain Juppé ließ am Freitag erkennen, dass er als Ersatz-Kandidat bereitstünde - und erhöhte damit den Druck weiter. Fillons Kampagnen-Sprecher Thierry Solère verkündete auf Twitter seinen Rücktritt, Medien sprachen von einem "Aderlass" bei den Unterstützern Fillons.

Cazeneuve: Griechenland wird es schaffen

ATHEN - Frankreichs Ministerpräsident Bernard Cazeneuve sieht Griechenlands Chancen zur Überwindung der schweren Finanzkrise optimistisch. "Es ist kein Wunschdenken. Die Ziele (Griechenlands) für Überschüsse sind übertroffen worden", sagte Cazeneuve nach einem Treffen mit dem griechischen Regierungschef Alexis Tsipras in Athen. Die Reformen müssten dennoch weiter fortgesetzt werden. Das gelte auch für sein eigenes Land, fügte der Pariser Regierungschef hinzu.

ROUNDUP/Japan: Wichtiger Preisindex erstmals seit Ende 2015 wieder positiv

TOKIO - Kleiner Hoffnungsschimmer für Japans Notenbankchef Haruhiko Kuroda: Im Januar lag der von den Währungshütern besonders im Fokus stehende Preisindex für Konsumgüter ohne frische Lebensmittel erstmals seit Dezember 2015 über der Nulllinie. Im Jahresvergleich seien die Preise in dieser Abgrenzung um 0,1 Prozent gestiegen, teilte die Regierung am Freitag in Tokio mit. Experten hatten eine Stagnation erwartet.

China: Stimmung bei Dienstleistern trübt sich etwas ein - weiter hohes Niveau

PEKING - Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Stimmung im Februar etwas eingetrübt. Damit könnte sich das Wachstum in dem für China zunehmend wichtiger werdende Sektor die Wirtschaft in den kommenden Monaten etwas abschwächen. Der vom Wirtschaftsmagazin "Caixin" ermittelte Einkaufsmanagerindex für das Dienstleistungsgewerbe ging im Februar auf 52,6 (Januar: 53,1) Punkte zurück. Dies teilte das Magazin am Freitag in Peking mit.

Theresa May: Schottische Regierung 'besessen' von Unabhängigkeit

LONDON - Die britische Premierministerin Theresa May wirft der schottischen Regierung vor, sich einseitig auf die Idee der Unabhängigkeit Schottlands zu fokussieren. Die schottische Regierungspartei SNP (Scottish National Party) sei "besessen von der Frage nach der Unabhängigkeit", sagte May bei der Frühjahrskonferenz der schottischen Konservativen in Glasgow am Freitag. Gleichzeitig warf sie der Regionalregierung Versagen in der Schulpolitik und anderen Bereichen vor.

