dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 02.11.2018

ROUNDUP 4: China und USA nähern sich im Handelsstreit an

PEKING/WASHINGTON - Nach Monaten der Konfrontation im Handelsstreit haben die USA und China ein deutliches Signal der Entspannung gesendet.



US-Präsident Donald Trump will den Konflikt mit China nach einem Medienbericht noch in diesem Monat aus der Welt schaffen. Zum Treffen der G20-Staaten Ende November wolle er ein Handelsabkommen mit dem Präsidenten der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft, Xi Jinping, abschließen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag. Trump habe bereits Regierungsmitarbeiter mit der Ausarbeitung von Details beauftragt.

ROUNDUP: US-Arbeitsmarktbericht im Oktober erneut robust

WASHINGTON - Der US-Arbeitsmarkt hat sich im Oktober erneut sehr robust gezeigt. Positiv überrascht hat vor allem der Beschäftigungsaufbau. Dies geht aus den am Freitag vom Arbeitsministerium vorgelegten Zahlen hervor. Die viel beachtete Lohnentwicklung blieb im Rahmen der Erwartungen. Die Arbeitslosenquote bewegt sich weiter auf historischen Tiefständen.

USA: Industrieaufträge steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Industrieaufträge in den USA sind im September etwas stärker gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 0,7 Prozent geklettert, teilte das Handelsministerium am Freitag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 0,5 Prozent gerechnet. Der Anstieg im Vormonat wurde von 2,3 auf 2,6 Prozent revidiert. Ohne Transportgüter stiegen die Aufträge im September um 0,4 Prozent.

US-Handelsdefizit steigt - Rekorddefizit mit China

WASHINGTON - Das Defizit der US-Handelsbilanz ist im September weiter gestiegen. Der Einfuhrüberschuss mit China kletterte sogar auf ein neues Rekordhoch, wie aus Zahlen des amerikanischen Handelsministeriums vom Freitag hervorgeht. Mit dem Rest der Welt verzeichneten die USA demnach ein Handelsdefizit von 54,0 Milliarden US-Dollar. Das waren 0,7 Milliarden Dollar mehr als im Vormonat und auch etwas mehr, als Analysten erwartet hatten.

ROUNDUP: Industriestimmung fällt auf den niedrigsten Stand seit über zwei Jahren

LONDON - Die Industriestimmung in der Eurozone hat sich noch etwas stärker als erwartet eingetrübt. Der vom Marktforschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie fiel im Oktober auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahren. Er sei um 1,2 Punkte zum Vormonat auf 52,0 Punkte gesunken, teilte IHS Markit am Freitag in London laut endgültigen Daten mit. In einer ersten Schätzung waren noch 52,1 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten mit einer Bestätigung gerechnet.

Merkel: Deutschland und Polen wollen geordneten Brexit

WARSCHAU - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Hoffnung der EU-Mitglieder Deutschland und Polen bekräftigt, den Austritt Großbritanniens aus der EU in einem Abkommen zu regeln. Beide Seiten wollten ein geordnetes Verfahren finden für den Brexit, sagte Merkel am Rande von Regierungsberatungen mit dem polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki am Freitag in Warschau. Neben dem Austrittsabkommen müssten auch die Grundzüge der künftigen Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien geregelt werden. "Polen und Deutschland wollen, dass das gute Beziehungen sind", sagte Merkel.

Pompeo: Iran-Sanktionen die schwersten in der Geschichte - Ausnahme für 8 Länder

WASHINGTON - Mit der Wiedereinführung von weiteren US-Sanktionen gegen den Iran am kommenden Montag wird sich das islamische Land den strengsten Strafmaßnahmen in der Geschichte gegenübersehen. Die Regierung in Teheran werde keine Einnahmen aus der Ölindustrie mehr zur Verfügung haben, um sie in terroristische und feindselige Aktivitäten zu investieren, sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Freitag in Washington. "Maximaler Druck heißt maximaler Druck", betonte Pompeo.

USA und Türkei heben Sanktionen für Minister auf

ISTANBUL/WASHINGTON - Die USA und die Türkei haben jeweils zwei Minister von ihren gegenseitigen Sanktionslisten gestrichen. Ein Verbot für US-Justizminister Jeff Sessions und US-Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen, in die Türkei einzureisen, sowie eine Blockade ihrer Vermögen im Land sei aufgehoben worden, teilte der Sprecher des türkischen Außenministeriums Hami Aksoy am Freitag mit. Auch die USA strichen zwei türkische Minister von ihrer Sanktionsliste.

IfW-Prognose: Deutsche Wirtschaft ist im Sommer geschrumpft

KIEL - Die deutsche Konjunkturflaute im Sommer ist offenbar stärker als bisher befürchtet ausgefallen. "Die Wirtschaftsleistung in Deutschland dürfte im dritten Quartal um etwa 0,3 Prozent gesunken sein", hieß es in einer am Freitag veröffentlichten Mitteilung des IfW. Eine wesentliche Ursache für den Rückschlag sehen die Forscher in Problemen bei der Einführung der neuen Abgasprüfung WLTP in der deutschen Autoindustrie.

Japan will mehr Arbeitsmigranten - Aber keine Immigrationspolitik

TOKIO - Japan will sich aus akutem Personalmangel für mehr ausländische Arbeitsmigranten öffnen - zugleich aber eine umfassende Einwanderung wie in Deutschland vermeiden. Die Regierung in Tokio beschloss am Freitag eine Gesetzesvorlage für neue Arbeitsvisa für Ausländer mit Japanisch-Kenntnissen. Davon sollen gezielt 14 Branchen profitieren, die unter akutem Arbeitskräftemangel leiden, darunter der Bau- und Agrarsektor, die Gastronomie sowie die Altenpflege.

Deutschland: Einfuhrpreise steigen weniger als erwartet

WIESBADEN - Die Preise für nach Deutschland importierte Güter sind im September etwas weniger als erwartet gestiegen. Im Jahresvergleich hätten die Einfuhrpreise um 4,4 Prozent zugelegt, teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Im August hatte die Veränderungsrate bei 4,8 Prozent gelegen. Analysten hatten für September im Mittel eine Steigerungsrate von 4,5 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich legten die Importpreise um 0,4 Prozent zu.

ROUNDUP: Bankenaufseher veröffentlichen Ergebnisse von Krisentest

FRANKFURT/LONDON - Zeugnistag für Europas Banken: Über Monate mussten die Institute Krisenszenarien durchrechnen. An diesem Freitagabend (18.00 Uhr deutscher Zeit) erfährt die Öffentlichkeit, wie Geldhäuser abgeschnitten haben. Dann wollen die europäische Bankenaufsicht EBA und die Europäische Zentralbank (EZB) die Ergebnisse des diesjährigen Stresstest veröffentlichen.

Kundenhinweis: ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/bgf