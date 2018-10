dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 02.10.2018

ROUNDUP 2: Eurokritische Aussagen aus Italien verschrecken Finanzmärkte

ROM/FRANKFURT - In Italien haben eurokritische Aussagen aus den Reihen einer der populistischen Regierungsparteien Anleger verschreckt und erneut zu Kursturbulenzen an den Finanzmärkten geführt.



Am Dienstag brachte ein Finanzpolitiker der Regierungspartei Lega den Euro mit den wirtschaftlichen Problemen des Landes in Verbindung.

Italiens Regierungschef Conte: 'Euro ist für uns unverzichtbar'

ROM - Der italienische Regierungschef Giuseppe Conte hat mögliche Szenarien eines Ausstiegs seines Landes aus der Euro-Zone entschieden zurückgewiesen. "Der Euro ist unsere Währung, und sie ist für uns unverzichtbar", erklärte Conte am Dienstag auf Facebook . "Jede Äußerung, die auf eine andere Einschätzung hindeutet, ist als freie und beliebige Meinung zu betrachten, die nichts mit der Politik der Regierung, der ich vorsitze, zu tun hat."

Boris Johnson bei Parteitagsauftritt von Anhängern gefeiert

BIRMINGHAM - Der ehemalige britische Außenminister Boris Johnson ist am Dienstag mit großem Beifall von seinen Anhängern beim Parteitag der Konservativen in Birmingham gefeiert worden.

ROUNDUP: Neue Brexit-Hürden für EU-Einwanderer - Brüssel hofft auf Durchbruch

BIRMINGHAM/BRÜSSEL - EU-Einwanderer werden es in Zukunft deutlich schwerer in Großbritannien haben. Die britische Regierung legte am Rande des Parteitags der Konservativen in Birmingham die Grundzüge einer neuen Einwanderungspolitik für die Zeit nach dem Brexit vor. In einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung wird ausgeführt, wie London die Einwandererzahlen massiv senken will.

Eurozone: Preisanstieg auf Erzeugerebene setzt sich fort

LUXEMBURG - Im Euroraum hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise fortgesetzt. Wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag mitteilte, lagen die Preise im August auf Herstellerebene 4,2 Prozent über dem Stand im Vorjahresmonat. Analysten hatten für August mit einer schwächeren Teuerung gerechnet und nur eine Steigerungsrate von 3,8 Prozent erwartet. Stärkster Preistreiber bleiben die hohen Kosten für Energie.

EU treibt 'politische Erklärung' zum Brexit voran

BRÜSSEL - Um die festgefahrenen Brexit-Verhandlungen voranzubringen, bereitet die Europäische Union den Entwurf einer politischen Erklärung zu den künftigen Beziehungen mit Großbritannien vor. EU-Diplomaten bestätigten am Dienstag entsprechende Informationen der Funke Mediengruppe.

Moody's warnt vor Folgen eines Abschwungs in Europa

LONDON - Die Ratingagentur Moody's hat vor möglichen Folgen einer neuen Wirtschaftskrise in Europa gewarnt. In einer am Dienstag veröffentlichten Studie räumten die Experten von Moody's zwar ein, dass sich auf dem alten Kontinent seit der schweren Finanz- und Wirtschaftskrise 2008 "einiges verbessert" habe. Allerdings bleibe Europa wirtschaftlich anfällig, hieß es weiter. Insbesondere verwiesen die Experten auf die höheren Schuldenstände. Generell gebe es weniger Möglichkeiten, die konjunkturelle Erholung zu stützen, warnte die Agentur.

WTO-Chef sieht Riesenschub für Welthandel durch digitale Revolution

GENF - Die digitale Revolution kann dem Welthandel nach Überzeugung des Generaldirektors der Welthandelsorganisation WTO, Roberto Azevêdo, enormen zusätzlichen Schub verschaffen. Schlüssel seien beispielsweise digitale Plattformen, die kleineren Unternehmen erlauben, Waren und Dienstleistungen global zu handeln.

Athener Haushalt 2019: Rentenkürzung könnte vermieden werden

ATHEN - Griechenland hofft, die mit den Gläubigern vereinbarte Rentenkürzung im kommenden Jahr nicht umsetzen zu müssen. Das geht aus dem ersten Entwurf des Haushaltes 2019 hervor, der ins Athener Parlament eingebracht wurde. Die Regierung rechnet mit einer stärker anziehenden Wirtschaft, sinkender Arbeitslosigkeit und höheren Steuereinnahmen. Die Abstimmung darüber - unter der Voraussetzung, dass auch die EU den Haushalt genehmigt - soll im Dezember stattfinden, teilte das Parlamentspräsidium am Dienstag mit.

Trump will Stahl-Strafzölle gegen Kanada und Mexiko in Kraft lassen

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump will die Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumeinfuhren aus Kanada und Mexiko trotz der Einigung auf ein neues Handelsabkommen mit beiden Ländern in Kraft lassen. Das sagte Trump am Montag bei einer Pressekonferenz in Washington. Die Zölle würden so lange bleiben, bis man eine andere Lösung habe, erklärte der Republikaner. Er erwähnte in diesem Zusammenhang Quoten für Stahl- und Aluminiumimporte.

Gita Gopinath wird neue Chefvolkswirtin des IWF

WASHINGTON - Der Internationale Währungsfonds bekommt erstmals eine Frau als oberste Volkswirtin: IWF-Chefin Christine Lagarde ernannte am Montag die aus Indien stammende Harvard-Professorin Gita Gopinath für das Amt.

