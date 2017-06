dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 02.06.2017

USA: Beschäftigung steigt schwächer als erwartet

WASHINGTON - In den USA ist die Beschäftigung im Mai schwächer gestiegen als erwartet.



Außerhalb der Landwirtschaft kamen 138 000 neue Stellen hinzu, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Zuwachs um 182 000 Jobs gerechnet. Zudem wurde der Stellenzuwachs in den beiden Vormonaten März und April um insgesamt 66 000 Stellen nach unten korrigiert.

USA: Arbeitslosenquote sinkt auf 4,3 Prozent - tiefster Stand seit 16 Jahren

WASHINGTON - In den USA ist die Arbeitslosenquote überraschend auf den tiefsten Stand seit 16 Jahren gefallen. Im Mai habe die Quote bei 4,3 Prozent gelegen, teilte das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mit. Experten hatten hingegen im Schnitt mit einer zum Vormonat unveränderten Quote von 4,4 Prozent gerechnet. In den USA ist die Arbeitslosigkeit bereits seit längerem vergleichsweise niedrig. Einige Fachleute sprechen von Vollbeschäftigung in der größten Volkswirtschaft der Welt.

USA: Stundenlöhne steigen wie erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Löhne und Gehälter im Mai weiter nur leicht gestiegen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne legten zum Vormonat um 0,2 Prozent zu, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten diesen Anstieg im Schnitt erwartet. Der Zuwachs im Vormonat wurde von 0,3 auf ebenfalls 0,2 Prozent nach unten korrigiert.

USA: Handelsbilanzdefizit gestiegen

WASHINGTON - Das chronische Defizit in der US-Handelsbilanz ist im April deutlicher als erwartet gestiegen. Das Defizit vergrößerte sich von 45,3 Milliarden US-Dollar im März auf 47,6 Milliarden Dollar, wie das Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Zuletzt war das Defizit im Januar höher. Bankvolkswirte hatten mit einer Ausweitung gerechnet, allerdings im Schnitt nur auf 46,1 Milliarden Dollar. Das Defizit für März war ursprünglich mit 43,7 Milliarden Dollar angegeben worden.

Eurozone: Erzeugerpreise steigen etwas schwächer als erwartet

LUXEMBURG - Die Produzentenpreise im Euroraum sind im April etwas schwächer gestiegen als erwartet. Nach Angaben des Statistikamts Eurostat vom Freitag lagen sie 4,3 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Analysten hatten im Mittel einen Anstieg um 4,5 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich stagnierten die Erzeugerpreise, wohingegen mit einem Zuwachs um 0,2 Prozent gerechnet wurde.

Handelszwist verhindert Annahme von EU-China-Klimaerklärung

BRÜSSEL - Handelspolitische Differenzen haben beim EU-China-Gipfel die Annahme einer schon vereinbarten gemeinsamen Erklärung für das Pariser Klimaabkommen verhindert. Nach Angaben von EU-Diplomaten ist man sich inhaltlich zwar einig, aber eine formale Verabschiedung sei bei dem Spitzentreffen am Freitag in Brüssel nicht möglich gewesen.

Athen korrigiert Konjunkturdaten: Kräftiges Plus im 1. Quartal

ATHEN - Die griechische Wirtschaft hat nach neuesten Angaben einen viel besseren Start ins Jahr 2017 hingelegt als zunächst gedacht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sei im ersten Quartal 2017 im Vergleich zum letzten Quartal 2016 um 0,4 Prozent gewachsen, berichtete das Statistische Amt Elstat am Freitag und korrigierte damit frühere Angaben deutlich nach oben. Ursprünglich waren die Statistiker vor einigen Wochen von einem Minus von 0,1 Prozent ausgegangen. Auch im Vergleich zum ersten Quartal 2016 sei das BIP gestiegen, statt wie zuvor angenommen gesunken.

US-Firmen kritisieren Trump nach Klima-Rückzug in offenem Brief

WASHINGTON - Hunderte US-Unternehmen haben in einem offenen Brief US-Präsident Donald Trump für seine Entscheidung kritisiert, sich aus dem Pariser Klimaabkommen zurückzuziehen. Technologiefirmen wie Intel , Hewlett-Packard und Tesla sowie große Lebensmittelkonzerne und Kleidungsunternehmen unterzeichneten den Brief. Die Firmen unterstrichen, sie fühlten sich dem Klimaschutz weiterhin "zutiefst verpflichtet". Ihr Ziel sei eine energieeffiziente und wenig Treibhausgase ausstoßende US-Wirtschaft.

