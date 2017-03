dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 02.03.2017

ROUNDUP: Immer mehr US-Notenbanker signalisieren schnelle Zinserhöhung

FRANKFURT/HARVARD - Immer mehr US-Notenbanker geben deutliche Hinweise auf eine schnelle Zinserhöhung in den USA.



In der Nacht zum Donnerstag hat auch Direktoriumsmitglied Lael Brainard Signale für eine erneute Anhebung des Leitzinses in den USA bei der nächsten Zinssitzung Mitte des Monats geliefert. Bei dem zu erwartenden Aufschwung sei eine "frühe" Gegenbewegung zur zuletzt lockeren Geldpolitik angemessen, sagte Brainard in einer Rede an der Harvard Universität. Als Gründe nannte sie gute Konjunkturdaten, eine steigende Inflation und die robuste Lage auf dem Arbeitsmarkt.

ROUNDUP/Eurozone: Inflationsrate wieder bei zwei Prozent - Vierjahreshoch

LUXEMBURG - Die Inflationsrate im Euroraum hat erstmals seit Januar 2013 eine zwei vor dem Komma. Die Verbraucherpreise seien um 2,0 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat gestiegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit. Der Anstieg war von Volkswirten erwartet worden. Im Januar hatte die Rate noch bei 1,8 Prozent gelegen. Ökonomen erwarten allerdings keine rasche geldpolitische Wende durch die Europäische Zentralbank (EZB), da im weiteren Jahresverlauf wieder sinkende Inflationsraten zu erwarten seien.

Eurozone: Arbeitslosenquote verharrt bei 9,6 Prozent

LUXEMBURG - Die Arbeitslosenquote in der Eurozone hat sich im Januar wie erwartet nicht verändert. Die Quote habe wie im Vormonat bei 9,6 Prozent gelegen, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten dies erwartet. Niedriger war die Quote zuletzt im April 2009. Im Januar 2016 hatte die Quote bei 10,4 Prozent gelegen.

Eurozone: Steigende Energiepreise treiben Erzeugerpreise nach oben

LUXEMBURG - In der Eurozone haben die Erzeugerpreise in der Industrie wegen hoher Energiekosten erneut stark zugelegt. Die Produzentenpreise seien im Januar um 3,5 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat gestiegen, teilte die europäische Statistikbehörde Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten mit einem Zuwachs um 3,2 Prozent gerechnet. Im Vormonat waren die Erzeugerpreise um 1,6 Prozent gestiegen und im November hatten die Preise im Jahresvergleich noch stagniert.

Deutschland: Einfuhrpreise legen kräftig zu - Stärkster Anstieg seit Mai 2011

WIESBADEN - Die Hinweise auf eine höhere Inflation in Deutschland verdichten sich weiter. Zum Jahresauftakt haben sich importierte Waren so stark wie seit Mai 2011 nicht mehr verteuert. Im Januar seien die Importpreise im Jahresvergleich um 6,0 Prozent gestiegen, teilte das Statistische Bundesamt am Donnerstag mit. Volkswirte hatten eine Teuerungsrate von 5,5 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich stiegen die Einfuhrpreise im Januar um 0,9 Prozent.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend gefallen

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend gefallen. Sie sei um 19 000 auf 223 000 Anträge zurückgegangen, teilte das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten dagegen einen leichten Anstieg auf 245 000 Anträge erwartet. Im aussagekräftigeren Vierwochenschnitt sind die Erstanträge um 6250 auf 234 250 gefallen.

Spanien: Robustes Wirtschaftswachstum setzt sich fort

MADRID - Die spanische Volkswirtschaft setzt ihren Wachstumskurs wie erwartet fort. Die Wirtschaftsleistung (BIP) sei im vierten Quartal 2016 im Vergleich zum Vorquartal um 0,7 Prozent gewachsen, teilte das Statistikamt INE am Donnerstag nach einer zweiten Schätzung mit. Damit wurde eine erste Schätzung bestätigt. Das ist die gleiche Rate wie bereits im dritten Quartal. Experten hatten die Bestätigung der ersten Schätzung erwartet.

ROUNDUP/'Frankenschock': Schweizer Wirtschaft wächst weiterhin nur schwach

BERN - Der starke Franken-Kurs hat die Schweizer Wirtschaft auch zum Jahresende 2016 nur schwach wachsen lassen. Das reale Bruttoinlandprodukt (BIP) stieg im vierten Quartal im Vergleich zum dritten um nur 0,1 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag in Bern mitteilte. Das lag deutlich unter den Erwartungen der Experten, die mit 0,3 bis 0,6 Prozent rechneten. Vor allem schwache Warenexporte - es war das schlechteste Quartalsergebnis seit drei Jahren - machten den Eidgenossen zu schaffen.

Macron will 'radikalen Umbau' Frankreichs

PARIS - Der aussichtsreiche französische Präsidentschaftskandidat Emmanuel Macron strebt einen "radikalen Umbau" seines Landes an. Er wolle gleichzeitig Blockaden beseitigen und die Schwächsten schützen, sagte Macron am Donnerstag bei der Vorstellung seines Wahlprogramms.

Fiskus kassiert 670 Millionen Euro Zinsen aus Steuernachzahlungen

BERLIN - Der Staat kassiert in der Niedrigzinsphase weiter kräftig aus Zuschlägen auf Steuernachforderungen. Im vergangenen Jahr nahm der Fiskus unterm Strich und per Saldo gut 670,51 Millionen Euro Zinsen ein, wie das Bundesfinanzministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Schon in den Jahren 2014 und 2015 lag das Kassenaufkommen bei rund 1,92 Milliarden Euro.

Mexikanische Notenbank dementiert Währungstausch mit der Fed

MEXIKO-STADT - Die mexikanische Zentralbank hat einen Bericht über eine mögliche Kooperation mit der US-Notenbank Fed zurückgewiesen. Es werde kein Währungstausch erwogen, teilte der Gouverneur der mexikanischen Zentralbank, Agustin Carstens, am Mittwoch mit. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, die Zentralbank erwäge, die Fed um eine sogenannte Swap-Linie zu bitten, um die Liquidität am Devisenmarkt zu sichern.

