dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 01.11.2018

ROUNDUP 2: Verwirrung über Fortschritt bei Brexit-Gesprächen zu Finanzhäusern

LONDON/BRÜSSEL - Die Frage nach dem künftigen Zugang britischer Finanzdienstleister zu den EU-Märkten hat am Donnerstag für erhebliche Verwirrung gesorgt.



Während die britische Tageszeitung "The Times" über eine Einigung zwischen Großbritannien und der EU berichtete, sprach EU-Verhandlungsführer Michel Barnier von "irreführenden" Berichten. Die EU-Kommission und das britische Brexit-Ministerium äußerten sich zurückhaltend. An den Finanzmärkten profitierte das britische Pfund dennoch.

ROUNDUP: Britische Notenbank hält an Kurs fest

LONDON - Die britische Notenbank hält an ihrem geldpolitischen Kurs fest. Wie die Bank of England am Donnerstag in London mitteilte, beträgt ihr Leitzins weiterhin 0,75 Prozent. Auf dieses Niveau hatte sie ihn im August angehoben. Analysten hatten einhellig mit einem Stillhalten der Notenbank gerechnet, weil die Brexit-Verhandlungen noch nicht abgeschlossen sind. Ein ungeordneter Austritt aus der Europäischen Union gilt als größtes Wachstumsrisiko für Großbritannien.

USA: Industriestimmung trübt sich überraschend stark ein

WASHINGTON - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Oktober stärker als erwartet eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel von 59,8 Punkten im Vormonat auf 57,7 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Donnerstag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten im Schnitt mit einem Rückgang gerechnet, aber nur auf 59,0 Zähler.

USA: Bauausgaben stagnieren im September

WASHINGTON - In den USA haben die Bauausgaben im September stagniert. Die Ausgaben hätten auf dem Niveau des Vormonats gelegen, teilte das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mit. Analysten hatten dies erwartet. Allerdings wurde der Anstieg im August von den ursprünglich geschätzten 0,1 Prozent deutlich auf 0,8 Prozent nach oben revidiert.

ROUNDUP: Russland wirbt um ausländische Investoren

MOSKAU - Russland will für ausländische Investoren interessanter werden. "Wir werden übermäßige Hürden in der Bürokratie abbauen", kündigte Präsident Wladimir Putin am Donnerstag bei einem Treffen mit deutschen Topmanagern in Moskau laut russischen Medien an. Sein Land wolle zudem erheblich in die Infrastruktur investieren.

ROUNDUP: Tschechische Nationalbank erhöht Leitzins zum vierten Mal in Folge

PRAG - Die tschechische Nationalbank hat ihren Leitzins zum fünften Mal in diesem Jahr und zum vierten Mal in Folge erhöht. Er steigt ab Freitag um 0,25 Prozentpunkte auf 1,75 Prozent, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte. Die Entscheidung war erwartet worden. Der Leitzins bestimmt, zu welchen Konditionen sich Geschäftsbanken bei der Zentralbank mit Geld versorgen können. Der Lombardsatz, zu dem Wertpapiere bei der Zentralbank verpfändet werden, steigt ebenfalls um 0,25 Punkte auf 2,75 Prozent.

USA: Produktivität und Lohnstückkosten steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Produktivität der amerikanischen Wirtschaft ist zuletzt stärker als erwartet gestiegen. Sie habe im dritten Quartal um 2,2 Prozent zum Vorquartal zugelegt, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag laut einer ersten Schätzung mit. Volkswirte hatten nur mit einem Zuwachs von 2,1 Prozent gerechnet. Im zweiten Quartal war die Produktivität noch um revidierte 3,0 Prozent gestiegen. Zunächst war ein Anstieg von 2,9 Prozent ermittelt worden.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken leicht

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe leicht gesunken. Wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte, ging die Zahl der Anträge um 2000 auf 214 000 zurück. Volkswirte hatten mit 212 000 Anträgen gerechnet.

Deutsche Wirtschaft setzt auf offenen Handel mit Asien-Pazifik-Raum

JAKARTA - Die deutsche Wirtschaft setzt auf einen offenen Welthandel, um die Zusammenarbeit mit Ländern in Asien und im Pazifikraum weiter auszubauen. Zum Auftakt einer Konferenz in Indonesiens Hauptstadt Jakarta mahnten zahlreiche Teilnehmer am Donnerstag, die Märkte nicht abzuschotten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte: "Unsere gemeinsame Antwort auf die globalen Herausforderungen kann nur ein gemeinsames Eintreten für offenen, freien und fairen Welthandel sein."

Großbritannien: Industriestimmung trübt sich überraschend deutlich ein

LONDON - Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im Oktober überraschend deutlich eingetrübt. Wie das Marktforschungsunternehmen Markit am Donnerstag in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 2,5 Punkte auf 51,1 Zähler. Analysten hatten im Mittel lediglich einen Rückgang auf 53,0 Punkte erwartet. Es ist der niedrigste Wert seit Juli 2016. Die Erhebung fand damals kurz nach dem Brexit-Referendum statt.

'Caixin'-Einkaufsmanagerindex für Chinas Industrie kaum verändert

FRANKFURT/PEKING - In Chinas Industriebetrieben hat sich die Stimmung der Einkaufsmanager im Oktober kaum verändert. Der von der Wirtschaftszeitung "Caixin" ermittelte Indexwert hielt sich weiter an der sogenannten Expansionsschwelle. Am Donnerstag meldete die Zeitung einen Anstieg des Stimmungsindikators um 0,1 Punkte auf 50,1 Zähler. Auch wenn der Zuwachs denkbar knapp ist, handelt es sich um die erste Stimmungsaufhellung nach vier Rückgängen in Folge.

Eine Million Venezolaner flüchten ins Nachbarland Kolumbien

BOGOTÁ - Kolumbien hat mehr als eine Million Einwanderer aus dem krisengeplagten Nachbarland Venezuela aufgenommen. "Derzeit leben mehr als 1,032 Millionen Venezolaner in unserem Land, rund 50 Prozent derer, die (ihr Land) verlassen haben", sagte der Chef der kolumbianischen Migrationsbehörde, Christian Krüger, vor dem Kongress in der Hauptstadt Bogotá am Mittwoch.

Trump und Xi telefonieren zum Handelsstreit - Treffen bei G20

WASHINGTON - Im amerikanisch-chinesischen Handelskrieg wollen die beiden Staatsoberhäupter Donald Trump und Xi Jinping am Rande des G-20-Gipfels Ende November in Argentinien zusammenkommen. Er habe am Donnerstag mit Xi telefoniert, schrieb Trump auf Twitter. Es sei um viele Themen gegangen, vor allem aber um den Handel. "Diese Diskussion gehen sehr schön voran, terminierten Treffen beim G-20-Gipfel in Argentinien", schrieb Trump weiter. Auch zum Thema Nordkorea habe es gute Gespräche gegeben.

