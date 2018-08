dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 01.08.2018

USA: Industriestimmung trübt sich überraschend deutlich ein

WASHINGTON - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Juli überraschend deutlich eingetrübt.



Der Einkaufsmanagerindex ISM fiel von 60,2 Punkten im Vormonat auf 58,1 Punkte, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Mittwoch in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten nur mit einem Rückgang auf 59,4 Punkte gerechnet.

USA: Bauausgaben sinken überraschend

WASHINGTON - In den USA sind die Bauausgaben im Juni überraschend gesunken. Im Vergleich zum Vormonat seien sie um 1,1 Prozent gefallen, wie das US-Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten hingegen einen Zuwachs um 0,3 Prozent erwartet.

USA: Privatbeschäftigung steigt stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind im Juli mehr Stellen in der Privatwirtschaft geschaffen worden als erwartet. Es seien 219 000 Arbeitsplätze hinzugekommen, geht aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht des Dienstleiters ADP hervor. Es ist der stärkste Anstieg seit Februar. Analysten hatten im Schnitt nur mit 186 000 neuen Stellen gerechnet.

ROUNDUP: Grünes Licht für letzte Griechenlandhilfen

BERLIN - Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestags hat in einer Sondersitzung die letzte Kredittranche in Höhe von rund 15 Milliarden Euro für das hoch verschuldete Griechenland bewilligt.

ROUNDUP: Bundesregierung untersagt vorsorglich Firmenverkauf an Chinesen

BERLIN/AHLEN - Die Bundesregierung hat die ursprünglich geplante Übernahme der Firma Leifeld Metal Spinning durch Investoren aus China vorsorglich untersagt. Das Kabinett beschloss am Mittwoch eine entsprechende Ermächtigung, wie es aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums hieß. Es gebe "sicherheitspolitische Gründe" dafür. Konkret geht es um einen geplanten Verkauf des westfälischen Werkzeugmaschinen-Herstellers Leifeld Metal Spinning. Allerdings habe der chinesische Interessent kurz vor der Kabinettssitzung mitgeteilt, vom Erwerb des Unternehmens zurückzutreten, hieß es.

ROUNDUP 2: US-Zölle treffen China - neue Eskalation droht im Handelskonflikt

PEKING - Die USA und China steuern scheinbar unaufhaltsam auf einen handfesten Handelskrieg zu. Die verhängten Strafzölle und die Angst vor einer weiteren Eskalation wirken sich bereits auf Chinas Wirtschaft aus. So signalisiert die Pekinger Führung eine mögliche Ankurbelung der zweitgrößten Volkswirtschaft, um Schaden für ihre Exportwirtschaft aufzufangen. Neue Strafzölle der USA auf chinesische Importe im Wert von 16 Milliarden US-Dollar (13,7 Mrd Euro) könnten schon bald in Kraft treten, da am (heutigen) Mittwoch die Anhörungsfrist abläuft.

Britischer Außenminister sieht wachsende Gefahr eines harten Brexits

WIEN - Der britische Außenminister Jeremy Hunt sieht eine wachsende Gefahr eines harten Brexits. "Wir steuern auf einen Austritt ohne Abkommen zu", sagte Hunt am Mittwoch nach einem Treffen mit der österreichischen Außenministerin Karin Kneissl in Wien.

Großbritannien: Industriestimmung trübt sich stärker ein als erwartet

LONDON - Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich im Juli eingetrübt. Wie das Institut IHS Markit am Mittwoch in London mitteilte, fiel der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex um 0,3 Punkte auf 54,0 Zähler. Analysten hatten im Schnitt mit 54,2 Punkten gerechnet.

ROUNDUP: Industriestimmung im Euroraum erholt sich nur leicht

LONDON - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Juli nur etwas gebessert. Der vom britischen Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe stieg im Monatsvergleich um 0,2 Punkte auf 55,1 Zähler, wie das Institut am Mittwoch in einer zweiten Schätzung mitteilte. Ein erstes Erhebungsergebnis wurde damit bestätigt.

LONDON - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich im Juli etwas gebessert. Der vom britischen Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe stieg im Monatsvergleich um 0,2 Punkte auf 55,1 Zähler, wie das Institut am Mittwoch in einer zweiten Schätzung mitteilte. Ein erstes Erhebungsergebnis wurde damit bestätigt. Mit dem Anstieg entfernt sich der Indikator etwas von dem im Juni erreichten eineinhalbjährigen Tiefstand.

Trump kann feiern: EU importiert deutlich mehr US-Soja

BRÜSSEL - Die EU hat gute Nachrichten für US-Präsident Donald Trump: Europäische Importeure haben in den vergangenen fünf Wochen fast vier Mal so viele Sojabohnen in den Vereinigten Staaten gekauft wie im gleichen Zeitraum vor einem Jahr. Die Importmenge erhöhte sich damit von 93 850 auf 359 305 Tonnen, wie die EU-Kommission am Mittwoch mitteilte. Die Menge des aus den USA importierten Sojamehls stieg sogar um das rund 33-fache von 5373 auf 184 663 Tonnen.

AfD gegen Auszahlung letzter Griechenland-Hilfen

BERLIN - Kurz vor der erwarteten Freigabe letzter Griechenland-Hilfen im Haushalts-Ausschuss macht die AfD noch einmal Front gegen das internationale Rettungsprogramm. "Der Rettungsschirm ESM ist insgesamt abzulehnen, da er ökonomisch wirkungslos, gegenüber Griechenland bevormundend und zudem verfassungswidrig ist", sagte der AfD-Haushaltsexperte Peter Boehringer der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Seine Partei wolle gegen die Auszahlung stimmen. Boehringer ist auch Ausschuss-Vorsitzender.

