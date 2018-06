dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 01.06.2018

ROUNDUP: US-Arbeitsmarkt boomt weiter - Trump mit ungewöhnlichem Tweet

WASHINGTON - Der amerikanische Arbeitsmarkt zeigt sich weiter von seiner sehr starken Seite.



Dies belegt der am Freitag veröffentlichte Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für den Monat Mai. Nicht nur stieg die Beschäftigung stärker als erwartet. Auch fiel die Arbeitslosenquote auf den tiefsten Stand seit Beginn des Jahrtausends. Darüber hinaus zogen die Löhne an. US-Präsident Donald Trump sorgte kurz vor der Veröffentlichung des Berichts mit einem sehr ungewöhnlichen Tweet für Aufsehen - und für sichtbare Kursbewegung an den Finanzmärkten.

ROM - Italien hat erstmals eine Regierung aus europakritischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechtspopulistischer Lega. Staatspräsident Sergio Mattarella vereidigte am Freitag in Rom die Regierungsmannschaft unter Führung des parteilosen Juristen Giuseppe Conte. Nach drei Monaten politischem Chaos wird mit Spannung erwartet, welche Töne die Regierung den internationalen Partnern gegenüber anschlägt und ob sie ihre teuren Wahlversprechen in dem hochverschuldeten Land umsetzen kann.

USA: Industriestimmung besser als erwartet

WASHINGTON - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Mai überraschend stark aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM sei um 1,4 Punkte auf 58,7 Zähler gestiegen, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Freitag in Washington mitteilte. Bankvolkswirte hatten hingegen nur mit einem Anstieg auf 58,2 Punkte gerechnet.

ROM - Italien hat erstmals eine Regierung aus europakritischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechtspopulistischer Lega. Staatspräsident Sergio Mattarella vereidigte am Freitag in Rom Regierungschef Giuseppe Conte und die Minister.

USA: Bauausgaben steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Bauausgaben im April stärker als erwartet gestiegen. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 1,8 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten einen Zuwachs erwartet, aber nur um 0,8 Prozent. Im März waren die Investitionen am Bau noch um 1,7 Prozent gefallen. Die Ausgaben unterliegen in der Regel starken Schwankungen.

EU verklagt China wegen Handelsregeln vor der WTO

BRÜSSEL - Zum Schutz des geistigen Eigentums europäischer Unternehmen hat die EU ein Klageverfahren gegen China vor der Welthandelsorganisation WTO eingeleitet. Die derzeitige chinesische Gesetzgebung untergrabe die Rechte europäischer Unternehmen, teilte die EU-Kommission am Freitag zur Begründung mit. Sie würden gezwungen, chinesischen Betrieben Eigentums- oder Nutzungsrechte für ihre Technologien zu gewähren. Technologietransfer-Vereinbarungen könnten nicht frei ausgehandelt werden.

GESAMT-ROUNDUP/EU will auf US-Strafzölle antworten - Furcht vor Eskalation

BRÜSSEL/WASHINGTON - Die von den USA verhängten Strafzölle auf Stahl und Aluminium bringen die EU in Zugzwang und lassen die Sorge vor einem Handelskrieg mit weiteren Produkten wachsen. Es gibt Befürchtungen, dass die Regierung von US-Präsident Donald Trump nach einem Vergeltungsschritt aus Brüssel zusätzliche Branchen wie die exportstarke deutsche Autoindustrie mit höheren Abgaben belegt. Beobachter mahnen zur Besonnenheit: Solange es vor allem um Stahl gehe, sei Europa vergleichsweise wenig betroffen.

ROUNDUP: Machtwechsel in Spanien - Sozialist Sánchez wird neuer Regierungschef

MADRID - In einem historischen Votum hat das spanische Parlament am Freitag Ministerpräsident Mariano Rajoy abgewählt. Der 63-jährige konservative Politiker stürzte über einen von den Sozialisten (PSOE) eingebrachten konstruktiven Misstrauensantrag im Zuge eines Korruptionsskandals. 180 der 350 Abgeordneten stimmten am Mittag gegen den 63-Jährigen und unterstützten damit den Vorstoß von Sozialistenchef Pedro Sánchez. Der 46-Jährige wird damit neuer Regierungschef. Es ist das erste Mal in der demokratischen Geschichte des Landes nach dem Ende der Franco-Diktatur 1975, dass ein Ministerpräsident durch einen Misstrauensantrag zu Fall kommt.

ROUNDUP/Eurozone: Industriestimmung fällt fünften Monat in Folge

LONDON - In der Eurozone hat sich die Stimmung in den Industriebetrieben im Mai weiter eingetrübt. Der vom britischen Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe fiel um 0,7 Punkte auf 55,5 Zähler, wie das Institut am Freitag in einer zweiten Schätzung mitteilte. Die Forscher haben damit ihre erste Schätzung wie von Analysten erwartet bestätigt.

Ifo-Institut fürchtet Eskalation des Handelskonflikts mit USA

MÜNCHEN - Das Münchner Ifo-Institut fürchtet nach der Verhängung der US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium eine Eskalation des Handelskonflikts. "Europa muss sich auf einen neuen kalten Krieg im Handel mit den USA einstellen", sagte Ifo-Handelsexperte Gabriel Felbermayr am Freitag. "Dieser Handelskonflikt ist eine wirtschaftliche Torheit, auch wenn der volkswirtschaftliche Schaden zunächst begrenzt bleibt. Denn es ist zu befürchten, dass wir erst am Anfang einer Reihe weiterer US-Maßnahmen stehen."

