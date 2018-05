dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR von 17.00 Uhr - 01.05.2018

ROUNDUP 3: Trump verlängert Schonfrist für EU bei Stahl- und Aluminiumzöllen

WASHINGTON (dpa-AFX) - In letzter Minute hat US-Präsident Donald Trump den EU-Staaten einen weiteren Aufschub bei den US-Einfuhrzöllen auf Stahl und Aluminium um einen Monat bis 1. Juni gewährt. Bis dahin sollen die Verhandlungen beendet werden.



Weitere Aufschübe soll es nicht geben. Die EU-Kommission kritisierte die Entscheidung scharf. Die EU müsse "vollständig und dauerhaft" von den Maßnahmen ausgenommen werden, teilte die Brüsseler Behörde am Dienstagmorgen mit. Diese seien nicht mit Sicherheitsinteressen zu rechtfertigen. Die Bundesregierung nahm die neue Schonfrist "zur Kenntnis".

Französische Mai-Demos im Zeichen der Proteste gegen Macrons Reformen

PARIS - Die traditionellen Mai-Demonstrationen in Frankreich haben sich in diesem Jahr auch gegen die Reformpolitik von Präsident Emmanuel Macron gerichtet. Die Kundgebung der CGT und weiterer Gewerkschaften in der Hauptstadt Paris protestierte am Dienstag unter anderem gegen die "Infragestellung sozialer Errungenschaften". Sie setzte sich am Nachmittag in Bewegung, wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtete.

USA: Industriestimmung fällt auf den niedrigsten Stand seit neun Monaten

WASHINGTON - Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im April überraschend kräftig eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex ISM sei um 2,0 Punkte auf 57,3 Zähler gesunken, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Washington mitteilte. Dies ist der niedrigste Wert seit Juli 2017. Bankvolkswirte hatten hingegen nur mit einem Rückgang auf 58,5 Punkte gerechnet.

USA: Bauausgaben fallen überraschend

WASHINGTON - In den USA sind die Bauausgaben im März überraschend gefallen. Im Vergleich zum Vormonat sanken sie um 1,7 Prozent, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten dagegen einen Zuwachs um 0,5 Prozent erwartet.

ROUNDUP/Gewerkschaften: Umbrüche in Arbeitswelt erfordern mehr Mitbestimmung

NÜRNBERG/BERLIN - Die Gewerkschaften haben angesichts der anstehenden Umbrüche in der Arbeitswelt zum "Tag der Arbeit" mehr Rechte und eine stärkere Mitbestimmung für Arbeitnehmer angemahnt. Dazu gehörten neben flächendeckenden Tarifverträgen auch starke Betriebs- und Personalräte, betonten führende Gewerkschaftsvertreter und Politiker auf zahlreichen Mai-Kundgebungen. Nur so lasse sich beispielsweise die Digitalisierung meistern, die in den kommenden Jahren in Büros und Fabrikhallen den Berufsalltag von Millionen Beschäftigen verändern werde. Nach Angaben des DGB nahmen bundesweit rund 340 000 Menschen an knapp 500 Veranstaltungen der Gewerkschaften teil.

Großbritannien: Industriestimmung fällt auf 17-Monatstief

LONDON - Die Stimmung in britischen Industrieunternehmen ist im April auf ein 17-Monatstief gefallen. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex sei um einen Punkt auf 53,9 Zähler gesunken, teilte das britische Forschungsunternehmen Markit am Dienstag in London mit. Volkswirte hatten hingegen lediglich mit einem Rückgang auf 54,8 Punkte gerechnet. Zudem wurde der März-Wert von zunächst 55,1 Punkten auf 54,9 Punkte nach unten revidiert.

Wirtschaft warnt vor steigenden EU-Beiträgen Deutschlands

BERLIN - Die deutsche Wirtschaft warnt vor deutlich steigenden EU-Beiträgen Deutschlands in der nächsten Finanzperiode von 2021 bis 2027 infolge des Brexits. Sie verlangt Einsparungen und Umschichtungen im neuen europäischen Budget. "Sämtliche EU-Programme müssen auf den Prüfstand", sagte der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK), Martin Wansleben, den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Dienstag/Mittwoch). Für jedes Programm müsse der Beitrag zur Wertschöpfung nachgewiesen werden.

Steuerzahlerbund: Ausgabenexpansion droht Haushalt zu ruinieren

BERLIN - Der Bund der Steuerzahler wirft der Bundesregierung eine expansive Ausgabenpolitik vor, die das Ziel eines ausgeglichenen Haushalts bedroht. "Finanzminister Olaf Scholz wird alle Mühe haben, mit diesen Eckwerten die Schwarze Null zu halten", erklärte der Präsident des Steuerzahlerbundes, Reiner Holznagel, am Dienstag in Berlin. Das Bundeskabinett will am Mittwoch den Entwurf für den Haushalt 2018 sowie die Eckwerte für den Etat 2019 und den Finanzplan bis 2022 beschließen.

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl