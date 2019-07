dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 31.07.2019

ROUNDUP 2: USA und China wollen Handelsgespräche im September fortsetzen

SHANGHAI/WASHINGTON - China und die USA haben die jüngste Runde ihrer Handelsgespräche ohne sichtbare Fortschritte beendet.



Es wurde aber vereinbart, die Verhandlungen Anfang September in Washington fortzusetzen, wie das Weiße Haus und das chinesische Handelsministerium am Mittwoch nach Abschluss der Gespräche mitteilten. Das Weiße Haus bezeichnete die Verhandlungen in Shanghai als "konstruktiv". Das chinesische Handelsministerium sprach von einem offenen, effizienten und intensiven Austausch.

ROUNDUP: Ärger auf Nordirland-Reise von Premier Johnson

BELFAST/BRÜSSEL - Auch auf seiner Nordirland-Reise hat der neue britische Premierminister Boris Johnson heftige Kritik von Parteien und Demonstranten einstecken müssen. Sie verurteilten am Mittwoch in Belfast vor allem die Risiken eines Brexits ohne Abkommen, mit dem Johnson der Europäischen Union immer wieder droht.

ROUNDUP: Altmaier plant Krisentreffen zum Ausbau der Windkraft

BERLIN - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat angesichts des starken Rückgangs beim Ausbau der Windkraft ein Krisentreffen angekündigt. Altmaier sagte am Mittwoch in Berlin, er werde sich nach der Sommerpause mit Vertretern der Windenergiebranche sowie Ländern zusammensetzen, um die Lage zu besprechen. Auch Vertreter von Bürgerinitiativen sollten dabei sein. Es gebe derzeit zu wenig genehmigte Flächen für den Bau von Windkraftanlagen und einen Genehmigungsstau bei den Behörden. Es gehe daneben darum, die Akzeptanz für den Bau von Windkraftanlagen zu erhöhen.

ROUNDUP: Karlsruhe lotet Kontrollmöglichkeiten für EZB-Anleihenkäufe aus

KARLSRUHE - Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte ihre umstrittenen milliardenschweren Anleihenkäufe nach Auffassung des "Wirtschaftsweisen" Lars Feld besser nach außen hin begründen. Außerdem wäre es wichtig, von Anfang an ein Ausstiegsszenario deutlich zu machen, sagte der Freiburger Ökonom, der dem Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung angehört, am Mittwoch vor dem Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Es sei wesentlich, dass die Notenbank bei einer Normalisierung der Situation aus dem Programm auch wieder aussteige.

USA: Chicago-Einkaufsmanagerindex fällt auf den tiefsten Stand seit Ende 2015

CHICAGO - In den USA ist die Unternehmensstimmung in der Region Chicago im Juli auf den tiefsten Stand seit Dezember 2015 gefallen. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex sei von 49,7 Punkten im Vormonat auf 44,4 Punkte gesunken, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Mittwoch in Chicago mitteilte. Die Kennzahl deutet auf eine merkliche wirtschaftliche Schrumpfung hin. Ökonomen hatten hingegen mit einem Anstieg auf 51,0 Punkte gerechnet.

Kramp-Karrenbauer: US-Anfrage zu Einsatz im Golf wird noch geprüft

BRÜSSEL - Nach Angaben von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Bundesregierung noch nicht abschließend entschieden, dass sie die US-Bitte nach einer deutschen Beteiligung am Einsatz zum Schutz von Handelsschiffen im Golf von Hormus ablehnt. "Wir prüfen zurzeit in enger Absprache mit Großbritannien und mit Frankreich diese Anforderungen", sagte sie am Mittwoch am Rande eines Antrittsbesuch bei Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Brüssel.

USA: Arbeitskosten steigen schwächer als erwartet

WASHINGTON - In den USA sind die Arbeitskosten im Frühjahr etwas schwächer als erwartet gestiegen. Der entsprechende Index habe im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorquartal um 0,6 Prozent zugelegt, teilte das US-Arbeitsministerium am Mittwoch in Washington mit. Ökonomen hatten im Mittel einen etwas stärkeren Zuwachs um 0,7 Prozent erwartet. Im ersten Quartal waren die Arbeitskosten um 0,7 Prozent gestiegen.

USA: Beschäftigungsaufbau der Privatwirtschaft etwas stärker als erwartet - ADP

WASHINGTON - In den USA ist der Beschäftigungsaufbau in der Privatwirtschaft im Juli etwas stärker als erwartet ausgefallen. Es seien 156 000 neue Stellen geschaffen worden, teilte der Arbeitsmarktdienstleister ADP am Mittwoch in Washington mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem Zuwachs von 150 000 Stellen gerechnet. Zudem wurde der Stellenaufbau im Vormonat von 102 000 auf 112 000 nach oben revidiert.

Nach Kritik: Altmaier ordnet Mittelstandspolitik im Ministerium neu

BERLIN - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) geht nach Kritik von Wirtschaftsverbänden an seiner Mittelstandspolitik in die Offensive und stellt sein Ministerium neu auf. Zum 1. August wird dazu eine neue Stabsstelle Mittelstandsstrategie eingerichtet, wie Altmaier am Mittwoch in Berlin ankündigte. Diese ist ihm direkt unterstellt und wird von Philipp Birkenmaier geleitet. Dieser ist bisher Geschäftsführer des Parlamentskreises Mittelstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und damit ein enger Mitarbeiter von Unions-Mittelstandspolitikern wie Christian von Stetten und Unionsfraktionsvize Carsten Linnemann. Linnemann ist Chef der Unions-Mittelstandsvereinigung.

Britischer Brexit-Chefunterhändler zu Gesprächen in Brüssel erwartet

BRÜSSEL - Der neue britische Brexit-Chefunterhändler David Frost wird zu Gesprächen in Brüssel erwartet. Wie eine Sprecherin der EU-Kommission bestätigte, werde Frost an diesem Mittwoch und Donnerstag mit Spitzenbeamten der Behörde sprechen. Es seien Treffen mit der Kabinettschefin von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Clara Martinez Alberola, sowie der Generalsekretärin Ilze Juhansone geplant.

ROUNDUP/Kretschmer: Bundesregierung macht Leuten Angst beim Klimaschutz

BERLIN - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat der Bundesregierung vorgeworfen, die Bürger mit ihren Klimaschutzplänen zu verunsichern. "Die Bundesregierung ist gerade dabei, den Leuten Angst zu machen", sagte Kretschmer der "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Jeder weiß, dass die Bahntickets nicht billiger werden, nur weil das Fliegen teurer wird", sagte er mit Blick auf die Debatte über eine Verteuerung der Inlandsflüge, eine CO2-Steuer und eine Senkung der Preise für das Bahnfahren.

