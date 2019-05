dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 31.05.2019 - 17.00 Uhr

GESAMT-ROUNDUP: Trump weitet Handelskrieg in China und Mexiko aus

PEKING/WASHINGTON/MEXIKO-STADT - Die "America-First-Politik" von US-Präsident Donald Trump führt immer tiefer in einen internationalen Handelskrieg hinein.



Nachdem die Spannungen mit China einen neuen Höhepunkt erreicht haben, droht Trump nun auch dem Nachbarn Mexiko mit erheblichen Einfuhrhindernissen. Sollte Mexiko seine Bemühungen zur Grenzsicherung gegen illegale Einwanderung nicht deutlich ausweiten, sollten vom 10. Juni an alle Importe aus Mexiko mit fünf Prozent Sonderzoll belegt werden.

Griechische Anleihe-Rendite auf Rekordtief: Unter drei Prozent

ATHEN - Die Aussicht auf Neuwahlen hat in Griechenland den Kapitalmarktzins auf ein neues Rekordtief fallen lassen. Am Freitag sank die Rendite für griechische Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren - erstmals seitdem es entsprechende Daten gibt - unter die Drei-Prozent-Marke auf 2,868 Prozent.

USA: Verbraucherstimmung schwächer als gedacht - Michigan-Konsumklima

MICHIGAN - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Mai aufgehellt, allerdings schwächer als bisher bekannt. Das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima stieg um 2,8 Punkte auf 100,0 Zähler, wie das Institut am Freitag nach einer zweiten Schätzung mitteilte. In einer ersten Erhebung war noch ein deutlich höherer Wert von 102,4 Zähler ermittelt worden. Analysten hatten aktuell mit 101,5 Punkten gerechnet.

USA: Chicago-Einkaufsmanagerindex steigt stärker als erwartet

CHICAGO - In den USA hat sich in der Region Chicago die Unternehmensstimmung stärker aufgehellt als erwartet. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex stieg im Mai von 52,6 Punkte im Vormonat auf 54,2 Punkte, wie die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Freitag in Chicago mitteilte. Volkswirte hatten im Mittel einen Anstieg auf 54,0 Punkte erwartet. Werte über 50 Punkten signalisieren Wachstum der wirtschaftlichen Aktivität, Werte darunter Schrumpfung.

ROUNDUP: Deutsche Inflation bei 1,4 Prozent - Preisanstieg verlangsamt sich

WIESBADEN - Der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat sich nach einem Ausreißer im April wieder deutlich abgeschwächt. Im Mai sank die Jahresteuerungsrate auf 1,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden anhand vorläufiger Daten mitteilte. Im Osterreisemonat April hatte die Rate noch bei 2,0 Prozent gelegen. Dazu hatten neben höheren Energiekosten vor allem gestiegene Preise für Pauschalreisen beigetragen. Dieser Effekt entfiel im Mai.

Umfrage: Liberale und Brexit-Partei überholen britische Volksparteien

LONDON - Die Position zum Thema EU-Austritt löst in Großbritannien die traditionelle Wählerbindung an eine der beiden großen Volksparteien immer mehr ab. Das legt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der "Times" nahe, deren Ergebnisse am Freitag veröffentlicht wurden. Demnach lagen erstmals zwei kleinere Parteien mit eindeutigem Brexit-Standpunkt höher in der Wählergunst als die etablierten Parteien Labour und konservativen Tories, die beim EU-Austritt innerlich zerstritten sind.

ROUNDUP: Italiens Notenbankchef kritisiert Schuldenpolitik der Regierung

ROM - Der Chef der italienischen Notenbank hat die Schuldenpolitik der populistischen Regierung in Rom kritisiert. Die Erhöhung des Staatsdefizits sei nicht der richtige Weg, um die schleppende Wirtschaft des Landes anzukurbeln, sagte Ignazio Visco am Freitag. Sowohl die rechte Lega als auch die Fünf-Sterne-Bewegung sträuben sich gegen einen Sparkurs.

ROUNDUP: Weiter erhebliche Differenzen zwischen USA und Deutschland

BERLIN - Iran, Huawei, Syrien, Nord Stream 2 - zwischen Deutschland und den USA bestehen weiterhin massive Differenzen. Gleichwohl bemühten sich der deutsche Außenminister Heiko Maas und sein amerikanischer Amtskollege Mike Pompeo bei ihrem Treffen am Freitag in Berlin um einen beschwichtigenden und einvernehmliche Ton.

Italien: Inflation schwächt sich ab

ROM - Die Inflation in Italien hat sich im Mai wie erwartet abgeschwächt. Die nach europäischer Methode erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) seien um 0,9 Prozent zum entsprechenden Vorjahresmonat gestiegen, teilte die Statistikbehörde Istat am Freitag laut einer ersten Schätzung mit. Im Vormonat hatte die Jahresrate noch bei 1,1 Prozent gelegen. Volkswirte hatten den Rückgang der Rate erwartet.

