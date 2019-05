dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 29.05.2019 - 17.00 Uhr

Handelskrieg: China droht USA mit Verknappung der Seltenen Erden

PEKING - Im Handelskrieg mit den USA hat China mit einer Verknappung der Seltenen Erden gedroht.



Ein hoher Regierungsbeamter und Kommentare der Staatsmedien machten am Mittwoch deutlich, dass China die wichtigen High-Tech-Metalle als Waffe im Handelskonflikt und im Kampf gegen das Vorgehen der USA gegen den Telekom-Riesen Huawei einsetzen könnte. "Sagt in der Zukunft nicht, wir hätten Euch nicht gewarnt", schrieb das Parteiorgan "Volkszeitung".

ROUNDUP: Schwache Konjunktur schlägt auf Arbeitsmarkt durch

NÜRNBERG - Die sich eintrübende Konjunktur hat im Mai auf den deutschen Arbeitsmarkt durchgeschlagen. Erstmals seit fast drei Jahrzehnten verzeichnete die Bundesagentur für Arbeit (BA) im Monatsvergleich einen leichten Anstieg der Mai-Arbeitslosenzahl - und zwar um 7000 auf 2,236 Millionen. Ein großer Teil dieser Entwicklung gehe allerdings auf das Konto einer Datenkorrektur, betonte BA-Vorstandschef Detlef Scheele.

ROUNDUP 2/'Brexit-Lügen': Boris Johnson vor Gericht

LONDON - Der aussichtsreiche Kandidat für das Amt des britischen Premierministers, Boris Johnson, muss sich wegen mutmaßlich falscher Angaben zum Brexit vor Gericht verantworten. Der private Kläger Marcus Ball wirft dem 54-jährigen Politiker vor, die Öffentlichkeit mit Lügen beim Referendum 2016 und bei der Neuwahl 2017 in die Irre geführt zu haben. Der Ex-Außenminister gilt als Favorit für die Nachfolge von Regierungschefin Theresa May.

Generalstreik gegen Wirtschaftspolitik Macris in Argentinien

BUENOS AIRES - Ein 24 Stunden langer Generalstreik hat Argentinien weitgehend lahmgelegt. Mit dem Ausstand hat der Gewerkschaftsbund CGT am Mittwoch erneut gegen die Wirtschaftspolitik des konservativen Präsidenten Mauricio Macri protestiert. Ihr lasten die Gewerkschafter eine hohe Inflation, eine fallende Industrieproduktion, den Anstieg der Kosten öffentlicher Dienstleistungen sowie die hohe Arbeitslosigkeit an.

ROUNDUP 2: Flickenteppich Zahlungsverkehr - Europa ringt um gemeinsame Lösungen

FRANKFURT - Europäische Zentralbank (EZB) und Deutsche Bundesbank dringen auf mehr europäische Zusammenarbeit bei modernen Systemen zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs. Bei Instrumenten wie Echtzeitzahlungen ("Instant Payments") müsse es "auch darum gehen, einer Fragmentierung des Zahlungsverkehrs in Europa entgegenzuwirken", sagte Bundesbank-Präsident Jens Weidmann am Mittwoch bei einer Tagung in Frankfurt.

ROUNDUP: Die Schweiz ist für ausländische Talente attraktiver als Deutschland

BERLIN - Für hoch qualifizierte Arbeitnehmer aus dem Ausland ist Deutschland keineswegs die erste Adresse. Das zeigt eine neue Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die am Mittwoch in Berlin vorgestellt wurde. Die Autoren der Studie stellen fest, dass Deutschland in der Rangfolge der attraktivsten Standorte für Fachkräfte mit Master-Abschluss oder Doktortitel nur den zwölften Platz belegt. Auf dem ersten Platz sehen die Forscher Australien, gefolgt von Schweden und der Schweiz. Die USA landen auf Platz sieben. Schlusslicht unter den 35 Staaten, die verglichen wurden, ist die Türkei.

Nach Wahldebakel in Italien: Sterne-Chef lässt über sich abstimmen

ROM - Nach dem Debakel bei der Europawahl in Italien will der Chef der mitregierenden Fünf-Sterne-Bewegung die Parteianhänger über seine Zukunft abstimmen lassen. "Ich bin nie vor meinen Pflichten davongelaufen. Wenn es etwas in der Bewegung zu ändern gibt, dann machen wir es", schrieb Luigi Di Maio am Mittwoch auf dem Sterne-Blog. Die Abstimmung über ihn als Parteichef soll am Donnerstag auf der Internetplattform Rousseau stattfinden. "Ihr habt das Wort."

US-Regierung sieht China weiter nicht als Währungsmanipulator

WASHINGTON/FRANKFURT - Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump sieht China derzeit nicht als ein Land, das seine Währung bewusst manipuliert. In dem halbjährlichen Bericht des Finanzministeriums an den Kongress wurde kein Land als Währungsmanipulator bezeichnet. China wurde aber aufgefordert, Schritte zu unternehmen, um eine anhaltende Schwächung der Währung zu vermeiden.

Bundesbank-Chef Weidmann sieht digitales Zentralbankgeld kritisch

FRANKFURT - Der Präsident der deutschen Bundesbank Jens Weidmann hat sich zurückhaltend zur Einführung von digitalem Zentralbankgeld geäußert. Eine solche Maßnahme "sollte auf jeden Fall wohlüberlegt sein", sagte Weidmann am Mittwoch laut Redetext in Frankfurt. Digitales Zentralbankgeld berge Gefahren und könnte die Geschäftsmodelle von Banken grundlegend verändern, warnte Weidmann, der auch Mitglied im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) ist.

Italien: Verbraucher- und Unternehmensstimmung verbessern sich überraschend

ROM - Die Stimmung von Verbrauchern und Unternehmen in Italien hat sich im Mai überraschend aufgehellt. Das Konsumklima stieg um 1,2 Punkte auf 111,8 Punkte, wie das Statistikamt Istat am Mittwoch in Rom mitteilte. Volkswirte hatten hingegen mit einem Rückgang auf 110,0 Punkte gerechnet.

EZB sieht wachsende Risiken für die Finanzstabilität im Euroraum

FRANKFURT - Die Europäische Zentralbank (EZB) befürchtet bei einer Konjunkturabkühlung wachsende Risiken für die finanzielle Stabilität im Euroraum. Eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums sei die zentrale Herausforderung, sagte EZB-Vizepräsident Luis de Guindos am Mittwoch in Frankfurt. Die Unsicherheit über die weltweiten Konjunkturaussichten habe bereits zu Schwankungen an den Finanzmärkten beigetragen.

Frankreich: Wirtschaftswachstum schwächt sich etwas ab

PARIS - Die französische Wirtschaft hat ihr Wachstumstempo zu Jahresbeginn etwas abgeschwächt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone sei um 0,3 Prozent zum Vorquartal gewachsen, teilte das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris nach einer zweiten Schätzung mit. Damit wurde eine erste Erhebung wie von Analysten erwartet bestätigt.

Frankreich: Inflation schwächt sich deutlich ab - niedrigster Stand seit 2017

PARIS - In Frankreich hat sich die Inflation im Mai stärker als erwartet abgeschwächt. Die nach europäischen Standards berechnete Jahresinflationsrate (HVPI) sei von 1,5 Prozent im Vormonat auf 1,1 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt Insee am Mittwoch in Paris nach einer ersten Schätzung mit. Dies ist die niedrigste Inflationsrate seit September 2017. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer Rate von 1,2 Prozent gerechnet.

Tarifverdienste steigen stärker als die Inflation

WIESBADEN - Die Tarifbeschäftigten in Deutschland haben im ersten Quartal 2019 im Schnitt mehr im Geldbeutel gehabt. Einschließlich Sonderzahlungen wie Leistungsprämien stiegen die Verdienste durchschnittlich um 2,6 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Ohne Sonderzahlungen erhöhten sich die Löhne und Gehälter um 2,7 Prozent. Die Inflation legte dagegen nur um 1,4 Prozent zu.

