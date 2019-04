dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 29.04.2019

Eurozone: Wirtschaftsstimmung auf tiefstem Stand seit Herbst 2016

BRÜSSEL - Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im April weiter eingetrübt.



Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel gegenüber dem Vormonat um 1,6 Punkte auf 104,0 Zähler, wie die EU-Kommission am Montag in Brüssel mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit September 2016. Analysten hatten im Mittel nur mit einem geringeren Rückgang auf 105,0 Punkte gerechnet.

SPANIEN-WAHL/ROUNDUP 2: Sozialisten vor heikler Mission - Rechte im Parlament

MADRID - Nach der Parlamentswahl in Spanien bahnen sich in der viertgrößten Volkswirtschaft der Euro-Zone komplizierte und langwierige Koalitionsverhandlungen an. Die Sozialisten von Ministerpräsident Pedro Sánchez gewannen die Abstimmung zwar mit großem Vorsprung, verpassten aber eine absolute Mehrheit mit 28,7 Prozent der Stimmen und nur 123 der 350 Sitze klar. Gleichzeitig zieht mit der Newcomer-Partei Vox erstmals seit Jahrzehnten eine rechtspopulistische Formation ins Madrider Nationalparlament ein.

Berenberg Bank erwartet Anziehen der Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte

FRANKFURT - Der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding, erwartet in der Eurozone ein Anziehen der Konjunktur in der zweiten Jahreshälfte. "Es gibt zwar derzeit noch keine harten Zahlen, die eine Trendwende belegen würden", sagte der Ökonom am Montag in Frankfurt. Er geht jedoch von einem Nachlassen externer Belastungsfaktoren aus.

USA: Konsumausgaben steigen deutlich - Inflation schwächer als erwartet

WASHINGTON - Die US-Konsumenten haben ihre Ausgaben im März deutlich gesteigert. Die allgemeine Teuerung entwickelte sich dagegen schwächer als erwartet, wie aus Zahlen des Handelsministeriums vom Montag hervorgeht. Die Konsumausgaben erhöhten sich im März um 0,9 Prozent, nach einem Zuwachs von 0,1 Prozent im Februar. Beide Monate wurden wegen des Regierungsstillstands zu Anfang des Jahres zusammen veröffentlicht. Die Erwartungen von Analysten wurden übertroffen.

Bundesbank gibt Einblick in ihre Arbeit - Tag der offenen Tür im Mai

FRANKFURT - Wo arbeitet Deutschlands oberster Währungshüter? Wie stapelt sich das Gold in den Tresoren der Bundesbank? Zumindest virtuell gibt die Deutsche Bundesbank am 25. und 26. Mai 2019 einen Einblick in sonst gut gehütete Geheimnisse. Am Tag der offenen Tür können Besucher unter anderem per Virtual-Reality-Brille von einem Kinozelt aus eine Führung durch die Zentrale der Notenbank in Frankfurt machen, wie die Bundesbank am Montag mitteilte. Bundesbank-Präsident Jens Weidmann stellt sich bei der Veranstaltung aber auch ganz real den Fragen der Bürger.

Institut: Stimmung in ostdeutscher Wirtschaft steigt

DRESDEN - In der Wirtschaft der ostdeutschen Bundesländer hat sich nach Angaben des Ifo-Instituts in Dresden die Stimmung leicht aufgehellt - gegen den Bundestrend. Der Geschäftsklimaindex der gesamten regionalen Wirtschaft stieg im April geringfügig von 102,6 auf 103,0 Punkte, wie das Institut am Montag mitteilte. Damit setze sich der Aufwärtstrend nach monatelangem Rückgang fort, die Unternehmen waren mit ihren laufenden Geschäften erneut etwas zufriedener als im Vormonat. Der Ausblick auf die kommenden Monate sei weiterhin verhalten optimistisch.

ROUNDUP: Laschet rechnet nicht mit CO2-Steuer in dieser Legislatur

BERLIN - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet rechnet nicht mit einer CO2-Steuer zum Klimaschutz noch in dieser Legislaturperiode. Dies sagte der stellvertretende CDU-Bundeschef am Montag vor Sitzungen der Parteispitze in Berlin. Zwar brauche es marktwirtschaftliche Lösungen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Wer mehr CO2 ausstoße, müsse dafür auch bezahlen. Bisher gebe es aber kein ausgewogenes Modell. "Ob das in dieser Wahlperiode möglich sein wird, glaube ich nicht", da es an anderer Seite Steuerentlastungen geben müsse, sagte er. Die Einführung einer CO2-Steuer müsse aufkommensneutral sein.

Eurozone: Geldmenge wächst stärker als erwartet

FRANKFURT - In der Eurozone hat sich das Wachstum der Geldmenge im März erneut verstärkt. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg zum Vorjahresmonat um 4,5 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten im Mittel nur einen Zuwachs um 4,2 Prozent erwartet. Im Vormonat hatte der Anstieg 4,3 Prozent betragen und im Januar 3,8 Prozent.

SPD-Spitzenkandidat Timmermans: EU sollte Sozialwohnungen fördern

PASSAU - Wenn Städte und Gemeinden Sozialwohnungen planen, sollten sie nach Ansicht des Spitzenkandidaten der europäischen Sozialdemokraten (SPE) für die Europawahl, Frans Timmermans, EU-Fördergelder bekommen. "Wir können zum Beispiel den Kommunen anbieten: Wenn ihr in einem Neubauprojekt 30 Prozent der Wohnungen zu sozialen Preisen anbietet, bekommt ihr finanzielle Unterstützung aus Brüssel", sagte der Vize-Präsident der EU-Kommission der "Rheinischen Post" (Montag).

Bericht: Britische Urlauber meiden Eurozone wegen Brexit-Unsicherheit

LONDON - Britische Urlauber meiden wegen der andauernde Brexit-Unsicherheit zunehmend die Eurozone als Reiseziel. Das geht aus einem Bericht des britischen Reiseveranstalters Thomas Cook hervor, der am Montag veröffentlicht wurde. Profitiert hat davon vor allem die Türkei, die Griechenland in diesem Jahr als zweitliebstes Reiseziel der Briten ablöst. Auch Tunesien ist in der Gunst der Briten wieder gestiegen. An erster Stelle steht aber immer noch Spanien.

