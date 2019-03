dpa-AFX Überblick: KONJUNKTUR vom 28.03.2019 - 17.00 Uhr

ROUNDUP 2: May will am Freitag drittes Mal über Brexit-Abkommen abstimmen lassen

LONDON - Die britische Premierministerin Theresa May will am Freitag erneut über ihren bereits zwei Mal im Parlament abgeschmetterten Deal zum EU-Austritt abstimmen lassen.



Das teilte die für Parlamentsfragen zuständige Ministerin Andrea Leadsom am Donnerstag im Unterhaus mit. Fraglich ist jedoch, ob Parlamentspräsident John Bercow mitspielt.

Britische Unternehmen 'verärgert und frustriert' über Brexit-Kurs

LONDON - Die britische Wirtschaft zeigt sich zunehmend entnervt von der Blockade im britischen Parlament in Sachen EU-Austritt. Der Vorsitzende des britischen Handelskammerverbands BCC, Adam Marshall, machte bei der Jahresversammlung des Verbands am Donnerstag seinem Ärger Luft. "Wir sind frustriert. Wir sind verärgert", sagte Marshall. Die Politik habe die Wirtschaft im Stich gelassen und jage Chimären hinterher. "Drei Jahre sich im Kreise drehen. Drei Jahre sind genug", sagte Marshall. "Unternehmen sind kein bisschen schlauer, wie ein chaotischer Austritt am 12. April vermieden werden kann."

USA: Schwebende Hausverkäufe gehen stärker als erwartet zurück

WASHINGTON - Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe auf dem US-Markt ist im Februar deutlich gesunken. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe fielen im Vergleich zum Vormonat um 1,0 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur einen Rückgang um 0,5 Prozent erwartet.

US-Wirtschaft wächst weniger als gedacht

WASHINGTON - Die Wirtschaft der USA ist zum Jahresende etwas schwächer gewachsen als bisher bekannt. Im vierten Quartal wuchs die größte Volkswirtschaft der Welt um auf das Jahr hochgerechnete 2,2 Prozent, wie das Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Ein vorherige Schätzung hatte ein Wachstum von 2,6 Prozent ergeben. Analysten hatten eine Korrektur auf 2,3 Prozent erwartet.

USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sinken

WASHINGTON - In den USA ist die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe gesunken. Die Zahl sei in der vergangenen Woche um 5000 auf 211 000 gefallen, teilte das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit 220 000 Erstanträgen gerechnet.

Eurozone: Wirtschaftsstimmung trübt sich abermals ein

BRÜSSEL - Die Wirtschaftsstimmung im Euroraum hat sich im März weiter eingetrübt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) fiel gegenüber dem Vormonat um 0,7 Punkte auf 105,5 Zähler, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten mit einem geringeren Rückgang auf 105,9 Punkte gerechnet. Es ist der neunte Rückgang in Folge und der tiefste Stand seit Oktober 2016. Die Indikatoren für die Industrie und für den Bereich Dienstleistungen trübten sich jeweils ein.

Eurozone: Geldmenge hat sich deutlich vergrößert

FRANKFURT - In der Eurozone hat sich das Wachstum der Geldmenge im Februar deutlich erhöht. Die breit gefasste Geldmenge M3 stieg zum Vorjahresmonat um 4,3 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten im Mittel nur einen Zuwachs um 3,9 Prozent erwartet. Im Vormonat hatte der Anstieg 3,8 Prozent betragen.

Deutschland: Inflation schwächt sich ab

WIESBADEN - Die Verbraucherpreise in Deutschland sind im März weniger gestiegen als zunächst gedacht. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts vom Donnerstag lag das Preisniveau 1,3 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Schätzungen waren von einem gleichbleibenden Anstieg wie im vergangenen Monat von 1,5 Prozent ausgegangen. Im Monatsvergleich stiegen die Preise wie im Vormonat um 0,4 Prozent. Hier war mit einem leichten Anstieg auf 0,6 Prozent gerechnet worden.

Spanien: Inflation nimmt Fahrt auf

MADRID - Die Verbraucherpreise in Spanien sind im März stärker gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat erhöhten sie sich nach europäischer Rechnung (HVPI) um 1,3 Prozent, wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid mitteilte. Damit lag die Rate 0,2 Prozentpunkte höher als im Februar. Im Monatsvergleich stieg der HVPI im März um 1,4 Prozent. Das war ein deutlicher Anstieg um 1,2 Prozentpunkte im Vergleich zu Februar. Analysten hatten im Mittel jeweils noch etwas höhere Werte erwartet.

US-Präsident Trump fordert Opec zu höherer Produktion auf

WASHINGTON - US-Präsident Donald Trump hat das Ölkartell Opec abermals zu einer Erhöhung der Rohölförderung aufgefordert. Es sei "sehr wichtig, dass die Opec den Ölfluss erhöht", schrieb Trump am Donnerstag über den Mitteilungsdienst Twitter. "Die Weltmärkte sind fragil, der Ölpreis wird zu hoch. Vielen Dank!"

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jkr